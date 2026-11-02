Kolejne ulice Warszawy mogą zostać objęte płatnym parkowaniem. Szykuje się czwarte rozszerzenie strefy
Kierowców na warszawskiej Woli mogą czekać kolejne zmiany. W planach pojawia się czwarte rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego. To oznacza, że w przyszłości za pozostawienie samochodu na następnych ulicach dzielnicy może być pobierana opłata. Sprawa dotyczy zarówno mieszkańców, jak i osób dojeżdżających do pracy czy korzystających z metra.
Warszawa systematycznie powiększa obszar płatnego parkowania. Jeszcze niedawno nowe parkomaty pojawiły się na Odolanach. Teraz, jak sygnalizuje „Gazeta Wyborcza”, przygotowywane jest kolejne rozszerzenie strefy na Woli.
Dla kierowców to istotna wiadomość. Włączenie następnych ulic do SPPN oznacza konieczność płacenia za postój w wyznaczonych godzinach. Mieszkańcy spełniający odpowiednie warunki mogą natomiast korzystać z abonamentów parkingowych.
Wola z kolejnym rozszerzeniem płatnego parkowania
Wola jest jedną z warszawskich dzielnic, w których strefa płatnego parkowania była już kilkakrotnie powiększana.
Najnowsza zrealizowana zmiana weszła w życie 7 września 2026 roku. Objęła Odolany, czyli intensywnie rozwijającą się część dzielnicy.
Teraz pojawia się zapowiedź czwartego rozszerzenia.
W dyskusjach dotyczących przyszłości płatnego parkowania na zachodniej Woli pojawiały się wcześniej Koło i Ulrychów. Nie oznacza to jednak, że cały obszar tych osiedli został już oficjalnie zatwierdzony do objęcia opłatami.
Na podstawie dostępnych informacji nie można jeszcze wskazać ostatecznej listy ulic ani daty wejścia w życie kolejnego etapu.
O nowych granicach strefy musi zdecydować Rada m.st. Warszawy.
Dlaczego Warszawa rozszerza strefę?
Zarząd Dróg Miejskich argumentuje, że wprowadzenie opłat pomaga zwiększyć rotację samochodów na miejscach postojowych.
W praktyce chodzi o ograniczenie sytuacji, w której pojazdy zajmują ogólnodostępne miejsca przez wiele godzin lub dni.
Ma to szczególne znaczenie na osiedlach znajdujących się w pobliżu stacji metra, przystanków tramwajowych i dużych skupisk biur.
W takich miejscach mieszkańcy konkurują o parkingi z osobami dojeżdżającymi z innych części miasta.
Rozszerzanie strefy budzi jednak również kontrowersje. Część kierowców zwraca uwagę na dodatkowe koszty i obawia się, że samochody będą przenoszone na sąsiednie ulice, na których parkowanie pozostaje bezpłatne.
Ile trzeba płacić za parkowanie w Warszawie?
W warszawskiej Strefie Płatnego Parkowania Niestrzeżonego opłaty obowiązują od poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00–20:00, z określonymi wyjątkami.
Aktualne stawki wynoszą:
- 4,50 zł za pierwszą godzinę,
- 5,40 zł za drugą godzinę,
- 6,40 zł za trzecią godzinę,
- 4,50 zł za czwartą i każdą kolejną godzinę.
Oznacza to, że kierowca pozostawiający samochód na trzy godziny zapłaci 16,30 zł.
Za osiem godzin postoju opłata wyniesie 38,80 zł.
Przy codziennym parkowaniu przez wiele godzin koszty mogą być więc znaczące.
Mieszkańcy mogą płacić znacznie mniej
Osoby mieszkające na obszarze SPPN mogą ubiegać się o abonament parkingowy, o ile spełniają wymagania określone przez miasto.
Dostępne są dwa podstawowe rodzaje abonamentów:
Abonament rejonowy – 30 zł rocznie. Umożliwia parkowanie w wyznaczonym rejonie w pobliżu miejsca zameldowania.
Abonament obszarowy – 600 zł rocznie. Pozwala parkować na większym, określonym obszarze strefy.
Nie oznacza to jednak możliwości pozostawiania samochodu w dowolnym miejscu Warszawy.
Aby otrzymać abonament, trzeba spełnić warunki dotyczące między innymi zameldowania, rozliczania podatku PIT w Warszawie oraz uprawnienia do korzystania z pojazdu.
Brak opłaty może kosztować 300 zł
Kierowcy, którzy pozostawią samochód w strefie bez wniesienia wymaganej opłaty, muszą liczyć się z opłatą dodatkową.
W Warszawie wynosi ona 300 zł.
Przy uregulowaniu należności w ciągu 14 dni obowiązuje obniżona kwota 200 zł.
Dlatego przed zaparkowaniem na nieznanej ulicy warto sprawdzić, czy znajduje się ona już w granicach SPPN.
Kiedy pojawią się kolejne parkomaty?
Na razie nie ma podstaw, aby podawać konkretną datę rozpoczęcia pobierania opłat w ramach zapowiadanego czwartego rozszerzenia na Woli.
Samo ogłoszenie planów nie oznacza, że kierowcy muszą od razu płacić.
Przed uruchomieniem kolejnego obszaru konieczne jest formalne zatwierdzenie granic, przygotowanie organizacji ruchu oraz wdrożenie odpowiedniego oznakowania.
Miasto powinno również poinformować mieszkańców o zasadach uzyskiwania abonamentów.
Co powinni zrobić kierowcy z Woli?
Osoby parkujące na Woli powinny przede wszystkim sprawdzić aktualne granice strefy na stronie Zarządu Dróg Miejskich.
Szczególnie istotne będzie śledzenie komunikatów dotyczących kolejnego rozszerzenia. Dopiero po opublikowaniu oficjalnej mapy będzie można ustalić, które ulice zostaną objęte opłatami i od kiedy.
Jedno jest pewne: płatne parkowanie obejmuje coraz większą część Warszawy. Zapowiadany czwarty etap na Woli może oznaczać kolejne zmiany w codziennym parkowaniu, ale jego dokładny zakres wymaga jeszcze oficjalnego potwierdzenia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.