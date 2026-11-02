NFZ znów nie kończy kontroli Szpitala Południowego. Powód jest konkretny
Narodowy Fundusz Zdrowia po raz kolejny przedłużył kontrolę w Warszawskim Szpitalu Południowym – ustalił reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Wnioski z kontroli mają zostać przedstawione w połowie listopada. Powodem kolejnego przesunięcia terminu jest konieczność uzyskania dodatkowej opinii.
Pierwotnie wyniki kontroli NFZ miały być znane już w sierpniu 2026 r. Termin był jednak kilkukrotnie przesuwany. Fundusz tłumaczył wcześniej, że postępowanie jest złożone i wymaga zebrania dodatkowych materiałów.
NFZ ponownie przesuwa termin
Kontrola Warszawskiego Szpitala Południowego trwa od kilku miesięcy.
Według najnowszych ustaleń zakończenie postępowania ponownie się opóźni. Tym razem powodem ma być konieczność uzyskania dodatkowej opinii potrzebnej kontrolerom przed sformułowaniem końcowych wniosków.
Jak ustalił Michał Dobrołowicz, rezultaty mają zostać przedstawione w połowie listopada. To kolejny termin wskazywany przez NFZ.
Pierwotnie zakończenia kontroli spodziewano się w sierpniu. Następnie była mowa o połowie września, później o październiku.
We wrześniu NFZ tłumaczył już, że kontrola ma złożony i wielowątkowy charakter oraz wymaga pozyskania informacji również od innych instytucji.
Kontrola jest związana ze sprawą Dawida K.
Postępowanie NFZ jest jednym z następstw sprawy dotyczącej byłego radnego Koalicji Obywatelskiej Dawida K., który pracował w Warszawskim Szpitalu Południowym.
Medyk bez specjalizacji pełnił funkcję koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.
Według informacji przekazywanych przez prokuraturę usłyszał zarzut dotyczący doprowadzenia szpitala do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę przekraczającą pół miliona złotych poprzez nierzetelne rozliczanie czasu pracy.
Wcześniejsze ustalenia wskazywały na kwotę około 583 tys. zł.
Sprawa wywołała szeroką dyskusję dotyczącą wynagrodzeń, czasu pracy lekarzy oraz sposobu nadzorowania kontraktów zawieranych przez publiczne placówki medyczne.
NFZ: kontrola ma być rzetelna
Prezes NFZ Filip Nowak tłumaczył wcześniej, że Fundusz nie chce przyspieszać postępowania kosztem jego jakości.
Kontrolerzy mieli zwrócić się o dodatkowe informacje m.in. do warszawskiego ratusza, któremu podlega Szpital Południowy.
Według wcześniejszych komunikatów chodziło o zgromadzenie pełnego materiału pozwalającego ocenić sposób funkcjonowania placówki oraz rozliczania świadczeń.
NFZ argumentował, że postępowanie powinno być dokładne, nawet jeżeli oznacza to kolejne przesunięcia terminu publikacji wyników.
W Szpitalu Południowym kontrolowały także inne instytucje
Sprawa nie ogranicza się do kontroli prowadzonej przez NFZ.
Latem swoje ustalenia dotyczące działalności Warszawskiego Szpitala Południowego przedstawiła Najwyższa Izba Kontroli.
NIK wskazywała m.in. na problemy dotyczące organizacji pracy personelu, sposobu zarządzania placówką, rozliczania świadczeń finansowanych przez NFZ oraz gospodarowania sprzętem medycznym.
Audyt przeprowadziło również miasto stołeczne Warszawa.
W jego następstwie zapowiadano zmiany dotyczące m.in. kontroli czasu pracy oraz nadzoru nad funkcjonowaniem szpitalnych oddziałów ratunkowych.
Sprawa wpłynęła na dyskusję o wynagrodzeniach lekarzy
Jednym z efektów całej sprawy jest propozycja wprowadzenia limitów wynagrodzeń części medyków pracujących na kontraktach.
Według opisywanych propozycji podstawowy maksymalny pułap miałby wynosić 240 zł brutto za godzinę.
W przypadku określonych dodatkowych obowiązków i wybranych dziedzin medycyny stawka mogłaby wzrosnąć do 360 zł brutto za godzinę.
Miesięczny limit miałby sięgać 76,8 tys. zł brutto.
To nadal propozycja wymagająca przejścia procesu legislacyjnego, a nie obowiązujący obecnie limit.
Nowe obowiązki dla szpitali już od listopada
Równolegle od listopada placówki medyczne mają nowe obowiązki dotyczące raportowania czasu pracy personelu.
Pierwsze zestawienia obejmą listopad, a szpitale mają przekazać je do właściwych oddziałów NFZ do 20 grudnia.
Za uchylanie się od obowiązku raportowania przewidziano możliwość zastosowania kary sięgającej 2 proc. wartości kontraktu z NFZ. Fundusz deklaruje jednak, że na początku wdrażania systemu chce przede wszystkim wspierać placówki w dostosowaniu się do nowych zasad.
Kiedy mają pojawić się wyniki kontroli?
Według najnowszych ustaleń wnioski z kontroli NFZ w Warszawskim Szpitalu Południowym mają zostać przedstawione w połowie listopada 2026 r.
To jednak kolejny termin po wcześniejszych przesunięciach.
- Pierwszy termin: sierpień 2026 r.
- Kolejny termin: połowa września.
- Następnie: najwcześniej październik.
- Aktualnie: połowa listopada 2026 r.
Powodem najnowszego przedłużenia ma być konieczność uzyskania dodatkowej opinii.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.