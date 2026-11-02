Nowe ceny paliw od 3 listopada. Kierowcy zapłacą inaczej za benzynę i diesla. LPG może zaskoczyć
Od wtorku 3 listopada zmieniają się maksymalne ceny benzyny i oleju napędowego na polskich stacjach paliw. Benzyna 95 będzie mogła kosztować najwyżej 6,45 zł za litr, a diesel 8,14 zł. Jednocześnie eksperci przewidują dalsze podwyżki autogazu. Dla kierowców oznacza to wyraźne różnice w kosztach tankowania, zależnie od rodzaju paliwa.
Początek listopada przynosi kolejne zmiany przy dystrybutorach. Po okresie wysokich cen oleju napędowego kierowcy otrzymali nowe informacje dotyczące stawek obowiązujących od 3 listopada.
Minister energii ogłosił nowe limity cenowe w ramach programu „Ceny Paliwa Niżej”. Równocześnie analitycy rynku paliw przedstawili prognozy na tydzień od 2 do 8 listopada.
Benzyna ma nieznacznie tanieć, diesel pozostaje drogi, a właściciele samochodów z instalacją LPG muszą liczyć się z możliwością kolejnych podwyżek.
Od 3 listopada nowe ceny benzyny i diesla. Minister podał stawki
We wtorek 3 listopada 2026 roku na stacjach w całej Polsce zaczną obowiązywać nowe maksymalne ceny detaliczne paliw.
Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii wynoszą one:
- Benzyna Pb95 – 6,45 zł za litr
- Benzyna Pb98 – 7,31 zł za litr
- Olej napędowy – 8,14 zł za litr
To ceny maksymalne, a nie obowiązkowe ceny sprzedaży. Stacje mogą oferować paliwo taniej, ale nie mogą przekraczać ogłoszonych limitów.
Dla porównania od 31 października do 2 listopada obowiązywały następujące stawki: 6,48 zł za litr benzyny 95, 7,32 zł za benzynę 98 oraz 8,15 zł za litr oleju napędowego.
Oznacza to obniżkę o 3 grosze na litrze benzyny 95 oraz po 1 groszu na litrze benzyny 98 i diesla.
Ile zapłacimy za pełny bak? Różnica jest duża
Przy maksymalnych stawkach obowiązujących 3 listopada zatankowanie 50 litrów paliwa będzie kosztowało:
|Rodzaj paliwa
|Cena za litr
|Koszt 50 litrów
|Benzyna 95
|6,45 zł
|322,50 zł
|Benzyna 98
|7,31 zł
|365,50 zł
|Diesel
|8,14 zł
|407,00 zł
Różnica między zatankowaniem 50 litrów benzyny 95 a takiej samej ilości diesla wyniesie 84,50 zł.
To znaczący wydatek dla osób, które regularnie korzystają z samochodu, zwłaszcza dojeżdżających codziennie do pracy.
Warto jednak pamiętać, że porównanie dotyczy tej samej ilości paliwa, a nie kosztu przejechania identycznego dystansu. Samochody benzynowe i wysokoprężne mogą mieć różne zużycie paliwa.
LPG może podrożeć. Eksperci wskazują nowe ceny
Inaczej wygląda sytuacja kierowców korzystających z autogazu.
LPG nie jest objęty rządowym mechanizmem maksymalnych cen paliw. Oznacza to, że jego ceny zależą od sytuacji rynkowej i polityki poszczególnych stacji.
Według prognozy analityków e-petrol.pl w tygodniu od 2 do 8 listopada litr LPG może kosztować od 3,64 do 3,73 zł.
Z kolei eksperci biura Reflex przewidują średnią cenę na poziomie około 3,80 zł za litr.
Prognozy różnią się, ale wskazują ten sam kierunek: autogaz może drożeć.
Przy cenie 3,80 zł zatankowanie 40 litrów LPG kosztowałoby 152 zł.
To nadal mniej niż zakup porównywalnej ilości benzyny, jednak samochody z instalacją gazową zazwyczaj zużywają więcej litrów LPG niż benzyny na 100 kilometrów.
Prognoza na cały tydzień. Tyle mogą kosztować paliwa
Analitycy e-petrol.pl przedstawili prognozowane przedziały cenowe na okres od 2 do 8 listopada:
- Benzyna 95: 6,39–6,52 zł/l
- Benzyna 98: 7,25–7,39 zł/l
- Olej napędowy: 7,99–8,19 zł/l
- LPG: 3,64–3,73 zł/l
To prognoza rynkowa przygotowana przed ogłoszeniem najnowszych limitów, a nie cennik obowiązujący na każdej stacji.
W przypadku benzyny i diesla rzeczywiste ceny sprzedaży muszą respektować aktualnie obowiązujące maksymalne stawki. Dlatego niektóre wartości z wcześniejszej prognozy mogą przekraczać limity ustalone już na 3 listopada.
Biuro Reflex spodziewa się natomiast średnich cen na poziomie:
- benzyna 95 – 6,46 zł/l,
- benzyna 98 – 7,29 zł/l,
- diesel – 8,10 zł/l,
- LPG – 3,80 zł/l.
Również te przewidywania należy interpretować z uwzględnieniem ogłaszanych przez ministra limitów cenowych.
Dlaczego diesel jest tak drogi?
Na ceny oleju napędowego wpływa sytuacja na międzynarodowych rynkach paliw, koszty dostaw oraz dostępność produktów naftowych.
W ostatnich tygodniach ceny diesla utrzymywały się na wysokim poziomie, podczas gdy benzyna wykazywała większą skłonność do spadków.
Pod koniec października analitycy Reflex wskazywali średnią cenę oleju napędowego na poziomie około 8,14 zł za litr.
Dla kierowców samochodów z silnikiem Diesla oznacza to, że nawet niewielkie obniżki nie zmieniają zasadniczo kosztów tankowania.
Rządowy program CPN. Co oznacza dla kierowców?
Mechanizm „Ceny Paliwa Niżej” przewiduje ustalanie maksymalnych cen detalicznych benzyny i oleju napędowego.
W ramach programu obowiązują również rozwiązania podatkowe, w tym obniżona stawka VAT na paliwa oraz zmiany dotyczące akcyzy.
Celem tych działań jest ograniczenie kosztów tankowania w okresie wysokich cen surowców i napięć na rynku energetycznym.
Zgodnie z informacjami Ministerstwa Energii program ma obowiązywać do 31 grudnia 2026 roku.
Za sprzedaż paliwa powyżej obowiązującej ceny maksymalnej przewidziano sankcje finansowe, które mogą sięgnąć 1 mln zł.
Warszawa i Mazowsze. Co powinni sprawdzić kierowcy przed tankowaniem?
Nowe limity obowiązują również na stacjach w Warszawie i całym województwie mazowieckim.
Nie oznacza to jednak, że na wszystkich stacjach ceny będą identyczne. Poszczególne punkty mogą sprzedawać benzynę i diesel poniżej maksymalnych stawek.
Dlatego przed zatankowaniem warto porównać ceny na kilku pobliskich stacjach, szczególnie przy zakupie większej ilości paliwa.
Różnica zaledwie 10 groszy na litrze oznacza 5 zł oszczędności przy tankowaniu 50 litrów.
W przypadku LPG warto zwracać uwagę na bieżące ceny, ponieważ autogaz nie podlega rządowym limitom.
Od wtorku 3 listopada benzyna i diesel mają nowe, nieco niższe maksymalne ceny. Największą niewiadomą pozostaje LPG, którego ceny mogą w najbliższych dniach nadal rosnąć.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.