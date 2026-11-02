Lidl przecenia popularne kosmetyki nawet o 70%. Promocja rusza 2 listopada, ale jest jeden warunek
Od poniedziałku 2 listopada Lidl uruchamia duże promocje na kosmetyki i środki do prania. Klienci mogą kupić drugi produkt Nivea aż o 70% taniej, a kosmetyki Gliss i Taft z rabatem 50% na drugi, tańszy artykuł. W gazetce znalazł się również płyn do prania Perwoll w dużym opakowaniu za 39,99 zł. Część ofert obowiązuje tylko przez trzy dni.
Początek listopada to okazja do uzupełnienia zapasów kosmetyków, szamponów, produktów do stylizacji włosów i detergentów. Lidl przygotował kilka promocji, które obejmują zarówno produkty do codziennej pielęgnacji, jak i środki do prania.
Największa obniżka dotyczy marki Nivea. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy można otrzymać z rabatem wynoszącym aż 70%.
Trzeba jednak pamiętać o aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Nivea 70% taniej. Promocja tylko od 2 do 4 listopada
Jedną z najważniejszych ofert nowej gazetki jest promocja obejmująca wszystkie kosmetyki Nivea dostępne w ramach akcji.
Od poniedziałku 2 listopada do środy 4 listopada obowiązuje zasada:
Drugi, tańszy produkt 70% taniej.
Klienci mogą dowolnie mieszać produkty objęte promocją.
Na grafice pokazano między innymi:
- balsamy i mleczka do ciała Nivea,
- żele pod prysznic Nivea Men,
- dezodoranty i antyperspiranty,
- kosmetyki do golenia,
- kremy do pielęgnacji skóry.
Przykładowo, jeśli dwa wybrane produkty kosztują po 20 zł, za pierwszy klient zapłaci pełną cenę, a za drugi tylko 6 zł.
Łączny rachunek wyniesie 26 zł zamiast 40 zł.
Wysokość oszczędności zależy od cen wybranych kosmetyków, ponieważ rabat obejmuje drugi, tańszy produkt.
Warunkiem jest aktywowanie kuponu i zeskanowanie aplikacji Lidl Plus przy kasie.
W gazetce wskazano limit 6 opakowań na ofertę.
Kosmetyki Gliss. Drugi produkt o połowę taniej
Kolejna promocja obejmuje kosmetyki marki Schwarzkopf Gliss, przeznaczone do pielęgnacji włosów.
Oferta obowiązuje od 2 do 7 listopada.
Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy jest o 50% tańszy.
W promocji można mieszać różne kosmetyki objęte akcją, w tym szampony, odżywki, maski i preparaty do pielęgnacji włosów.
Przykładowo, przy zakupie dwóch produktów po 18 zł klient zapłaci:
- 18 zł za pierwszy kosmetyk,
- 9 zł za drugi kosmetyk.
Łącznie będzie to 27 zł zamiast 36 zł, czyli 9 zł oszczędności.
Do uzyskania rabatu konieczna jest aplikacja Lidl Plus z aktywowanym kuponem.
W gazetce wskazano limit 6 opakowań na ofertę.
Taft 50% taniej. Promocja na lakiery, pianki i kosmetyki do stylizacji
Od 2 do 7 listopada Lidl oferuje także promocję na wszystkie kosmetyki Taft objęte akcją.
Mechanizm jest identyczny jak w przypadku produktów Gliss:
Drugi, tańszy kosmetyk kosztuje o 50% mniej.
Na grafice przedstawiono między innymi lakiery do włosów, pianki oraz produkty do modelowania fryzury.
Warianty można dowolnie mieszać w ramach oferty.
To oznacza, że nie trzeba kupować dwóch identycznych produktów. Można na przykład wybrać lakier i piankę, a rabat zostanie naliczony na tańszy artykuł.
Promocja wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.
Perwoll za 39,99 zł. Duże opakowania w supercenie
W gazetce znalazła się również oferta na płyny do prania Perwoll.
Od poniedziałku 2 listopada wybrane warianty w opakowaniach 3,75 litra kosztują 39,99 zł.
Na grafice pokazano między innymi płyny przeznaczone do prania czarnych i kolorowych tkanin.
Według oznaczenia producenta opakowanie wystarcza na około 75 prań, zależnie od zalecanego dozowania.
Przy cenie 39,99 zł koszt jednej deklarowanej porcji wynosi około 53 grosze.
W przeliczeniu na litr cena to około 10,66 zł.
Na gazetce nie podano daty zakończenia tej promocji, dlatego przed zakupami warto sprawdzić aktualną dostępność produktu.
Które promocje Lidla są najbardziej opłacalne?
W przypadku kosmetyków Nivea, Gliss i Taft wysokość oszczędności zależy od cen produktów oraz od tego, jakie dwa artykuły klient wybierze.
|Marka
|Promocja
|Termin
|Nivea
|Drugi, tańszy produkt 70% taniej
|2–4 listopada
|Gliss
|Drugi, tańszy produkt 50% taniej
|2–7 listopada
|Taft
|Drugi, tańszy produkt 50% taniej
|2–7 listopada
|Perwoll 3,75 l
|39,99 zł za opakowanie
|Od 2 listopada
Warto pamiętać, że 70% rabatu na drugi produkt nie oznacza obniżki całego rachunku o 70%.
Jeśli oba kosmetyki mają identyczną cenę, całkowita oszczędność przy promocji Nivea wynosi 35%.
Podobnie przy promocji 50% na drugi produkt o tej samej cenie łączna oszczędność wynosi 25%.
Jak skorzystać z promocji Lidla od 2 listopada?
Przed wyjściem do sklepu warto wykonać kilka prostych czynności.
- Otwórz aplikację Lidl Plus. Znajdź kupony dotyczące kosmetyków Nivea, Gliss i Taft.
- Aktywuj wybrane kupony. Zrób to przed podejściem do kasy.
- Dobierz produkty w pary. Rabaty dotyczą drugiego, tańszego artykułu, dlatego najbardziej opłaca się wybierać produkty o zbliżonych cenach.
- Sprawdź termin promocji. Oferta Nivea kończy się 4 listopada, natomiast promocje Gliss i Taft trwają do 7 listopada.
- Pamiętaj o limitach. Przy Nivea i Gliss gazetka wskazuje limit 6 opakowań na ofertę.
- Zeskanuj aplikację przy kasie. Następnie sprawdź na paragonie, czy rabaty zostały prawidłowo naliczone.
Niektóre produkty mogą być dostępne wyłącznie w wybranych sklepach. Przed zakupami warto więc sprawdzić asortyment swojej placówki.
Największą procentową obniżkę na drugi produkt daje promocja Nivea. Trwa jednak tylko trzy dni — od poniedziałku 2 listopada do środy 4 listopada.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.