Lidl przecenia popularne kosmetyki nawet o 70%. Promocja rusza 2 listopada, ale jest jeden warunek

2 listopada 2026 16:58 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Od poniedziałku 2 listopada Lidl uruchamia duże promocje na kosmetyki i środki do prania. Klienci mogą kupić drugi produkt Nivea aż o 70% taniej, a kosmetyki Gliss i Taft z rabatem 50% na drugi, tańszy artykuł. W gazetce znalazł się również płyn do prania Perwoll w dużym opakowaniu za 39,99 zł. Część ofert obowiązuje tylko przez trzy dni.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Początek listopada to okazja do uzupełnienia zapasów kosmetyków, szamponów, produktów do stylizacji włosów i detergentów. Lidl przygotował kilka promocji, które obejmują zarówno produkty do codziennej pielęgnacji, jak i środki do prania.

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Największa obniżka dotyczy marki Nivea. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy można otrzymać z rabatem wynoszącym aż 70%.

Trzeba jednak pamiętać o aktywowaniu kuponu w aplikacji Lidl Plus.

Nivea 70% taniej. Promocja tylko od 2 do 4 listopada

Jedną z najważniejszych ofert nowej gazetki jest promocja obejmująca wszystkie kosmetyki Nivea dostępne w ramach akcji.

Od poniedziałku 2 listopada do środy 4 listopada obowiązuje zasada:

Drugi, tańszy produkt 70% taniej.

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Klienci mogą dowolnie mieszać produkty objęte promocją.

Na grafice pokazano między innymi:

  • balsamy i mleczka do ciała Nivea,
  • żele pod prysznic Nivea Men,
  • dezodoranty i antyperspiranty,
  • kosmetyki do golenia,
  • kremy do pielęgnacji skóry.

Przykładowo, jeśli dwa wybrane produkty kosztują po 20 zł, za pierwszy klient zapłaci pełną cenę, a za drugi tylko 6 zł.

Łączny rachunek wyniesie 26 zł zamiast 40 zł.

Wysokość oszczędności zależy od cen wybranych kosmetyków, ponieważ rabat obejmuje drugi, tańszy produkt.

Warunkiem jest aktywowanie kuponu i zeskanowanie aplikacji Lidl Plus przy kasie.

W gazetce wskazano limit 6 opakowań na ofertę.

Kosmetyki Gliss. Drugi produkt o połowę taniej

Kolejna promocja obejmuje kosmetyki marki Schwarzkopf Gliss, przeznaczone do pielęgnacji włosów.

Oferta obowiązuje od 2 do 7 listopada.

Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy jest o 50% tańszy.

W promocji można mieszać różne kosmetyki objęte akcją, w tym szampony, odżywki, maski i preparaty do pielęgnacji włosów.

Przykładowo, przy zakupie dwóch produktów po 18 zł klient zapłaci:

  • 18 zł za pierwszy kosmetyk,
  • 9 zł za drugi kosmetyk.

Łącznie będzie to 27 zł zamiast 36 zł, czyli 9 zł oszczędności.

Do uzyskania rabatu konieczna jest aplikacja Lidl Plus z aktywowanym kuponem.

W gazetce wskazano limit 6 opakowań na ofertę.

Taft 50% taniej. Promocja na lakiery, pianki i kosmetyki do stylizacji

Od 2 do 7 listopada Lidl oferuje także promocję na wszystkie kosmetyki Taft objęte akcją.

Mechanizm jest identyczny jak w przypadku produktów Gliss:

Drugi, tańszy kosmetyk kosztuje o 50% mniej.

Na grafice przedstawiono między innymi lakiery do włosów, pianki oraz produkty do modelowania fryzury.

Warianty można dowolnie mieszać w ramach oferty.

To oznacza, że nie trzeba kupować dwóch identycznych produktów. Można na przykład wybrać lakier i piankę, a rabat zostanie naliczony na tańszy artykuł.

Promocja wymaga aktywowania kuponu w aplikacji Lidl Plus.

Perwoll za 39,99 zł. Duże opakowania w supercenie

W gazetce znalazła się również oferta na płyny do prania Perwoll.

Od poniedziałku 2 listopada wybrane warianty w opakowaniach 3,75 litra kosztują 39,99 zł.

Na grafice pokazano między innymi płyny przeznaczone do prania czarnych i kolorowych tkanin.

Według oznaczenia producenta opakowanie wystarcza na około 75 prań, zależnie od zalecanego dozowania.

Przy cenie 39,99 zł koszt jednej deklarowanej porcji wynosi około 53 grosze.

W przeliczeniu na litr cena to około 10,66 zł.

Na gazetce nie podano daty zakończenia tej promocji, dlatego przed zakupami warto sprawdzić aktualną dostępność produktu.

Które promocje Lidla są najbardziej opłacalne?

W przypadku kosmetyków Nivea, Gliss i Taft wysokość oszczędności zależy od cen produktów oraz od tego, jakie dwa artykuły klient wybierze.

Marka Promocja Termin
Nivea Drugi, tańszy produkt 70% taniej 2–4 listopada
Gliss Drugi, tańszy produkt 50% taniej 2–7 listopada
Taft Drugi, tańszy produkt 50% taniej 2–7 listopada
Perwoll 3,75 l 39,99 zł za opakowanie Od 2 listopada

Warto pamiętać, że 70% rabatu na drugi produkt nie oznacza obniżki całego rachunku o 70%.

Jeśli oba kosmetyki mają identyczną cenę, całkowita oszczędność przy promocji Nivea wynosi 35%.

Podobnie przy promocji 50% na drugi produkt o tej samej cenie łączna oszczędność wynosi 25%.

Jak skorzystać z promocji Lidla od 2 listopada?

Przed wyjściem do sklepu warto wykonać kilka prostych czynności.

  1. Otwórz aplikację Lidl Plus. Znajdź kupony dotyczące kosmetyków Nivea, Gliss i Taft.
  2. Aktywuj wybrane kupony. Zrób to przed podejściem do kasy.
  3. Dobierz produkty w pary. Rabaty dotyczą drugiego, tańszego artykułu, dlatego najbardziej opłaca się wybierać produkty o zbliżonych cenach.
  4. Sprawdź termin promocji. Oferta Nivea kończy się 4 listopada, natomiast promocje Gliss i Taft trwają do 7 listopada.
  5. Pamiętaj o limitach. Przy Nivea i Gliss gazetka wskazuje limit 6 opakowań na ofertę.
  6. Zeskanuj aplikację przy kasie. Następnie sprawdź na paragonie, czy rabaty zostały prawidłowo naliczone.

Niektóre produkty mogą być dostępne wyłącznie w wybranych sklepach. Przed zakupami warto więc sprawdzić asortyment swojej placówki.

Największą procentową obniżkę na drugi produkt daje promocja Nivea. Trwa jednak tylko trzy dni — od poniedziałku 2 listopada do środy 4 listopada.

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