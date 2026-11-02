Nagła decyzja w polskiej dyplomacji. Trzeci kluczowy ambasador rezygnuje w 4 dni
To już trzecia dymisja na najwyższym szczeblu polskiej służby zagranicznej w ciągu zaledwie 4 dni. Stały Przedstawiciel RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych Krzysztof Szczerski złożył oficjalną rezygnację ze swojego stanowiska, a minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski przychylił się do tego wniosku. Co wywołało tak gwałtowną serię odejść na kluczowych placówkach i jak wpłynie to na międzynarodową pozycję Polski?
Krzysztof Szczerski opuszcza Nowy Jork jeszcze w tym miesiącu
Informację o rezygnacji jednego z najważniejszych polskich dyplomatów przekazał oficjalnie rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Zgodnie z komunikatem resortu, Krzysztof Szczerski sam zwrócił się do szefa dyplomacji z prośbą o skrócenie pełnionej misji w Nowym Jorku. Szef resortu Radosław Sikorski wyraził zgodę na ten krok, co oznacza, że dyplomata przestanie reprezentować Polskę na forum ONZ przed końcem bieżącego miesiąca.
Decyzja ta kończy misję trwającą od 2021 roku. Przez ostatnie lata polskie przedstawicielstwo przy ONZ odgrywało kluczową rolę w budowaniu koalicji wspierających region Europy Środkowo-Wschodniej po wybuchu wojny w Ukrainie. Wycofanie się ambasadora z tak eksponowanego stanowiska w tak dynamicznym momencie geopolitycznym natychmiast wywołało falę komentarzy na scenie politycznej.
Efekt domina w polskiej dyplomacji. Chiny, Rumunia, a teraz ONZ
Odejście Szczerskiego nie jest odosobnionym przypadkiem, lecz elementem bezprecedensowej fali dymisji, która przetoczyła się przez polskie placówki dyplomatyczne w ostatnich 96 godzinach. W piątek rezygnację złożył Jakub Kumoch, pełniący funkcję ambasadora RP w Chinach. Zaledwie dzień później, w sobotę, identyczny krok wykonał Paweł Soloch, kierujący polską ambasadą w Rumunii. Poniedziałkowa decyzja Krzysztofa Szczerskiego dopełnia tę serię.
Wszyscy trzej dyplomaci to postacie przez lata ściśle związane ze środowiskiem Pałacu Prezydenckiego i konserwatywną polityką zagraniczną. W swoich oświadczeniach Jakub Kumoch i Paweł Soloch wprost powiązali swoje odejście z eskalacją wewnętrznego sporu prawnego i ustrojowego w Warszawie, wskazując na wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego. Soloch wprost określił bieżące działania rządu mianem sprzecznego z prawem przejęcia instytucji, co według niego uniemożliwiło mu dalsze reprezentowanie państwa na placówce w Bukareszcie.
Otwarty konflikt między rządem a prezydentem. Sikorski mówi o naciskach
Sytuacja wokół dymisji błyskawicznie przerodziła się w otwarty spór polityczny na linii MSZ – Pałac Prezydencki. Podczas poniedziałkowego spotkania z dziennikarzami minister Radosław Sikorski przedstawił zaskakującą tezę, twierdząc, że ustępujący ambasadorowie nie działali z własnej inicjatywy, lecz znaleźli się pod bezpośrednią presją ze strony głowy państwa.
Szef MSZ oświadczył, że według wiedzy posiadanej przez ministerstwo to sam prezydent Karol Nawrocki miał osobiście nakłaniać dyplomatów do porzucenia swoich misji zagranicznych. Sikorski określił takie działania jako niedopuszczalne i wykraczające poza konstytucyjną rolę prezydenta. Na reakcję drugiej strony nie trzeba było długo czekać. Były już ambasador w Pekinie Jakub Kumoch stanowczo zdementował słowa ministra, deklarując publicznie, że przed podjęciem decyzji o dymisji w żaden sposób nie kontaktował się ani nie rozmawiał z prezydentem.
Kim jest Krzysztof Szczerski? Wieloletnia kariera na szczytach władzy
Ustępujący stały przedstawiciel przy ONZ to jedna z najbardziej wyrazistych postaci polskiej polityki zagranicznej minionej dekady. Krzysztof Szczerski przez 6 lat (2015-2021) pełnił funkcję sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, a w latach 2017-2021 kierował Gabinetem Prezydenta. Odpowiadał również za stworzenie i kierowanie Biurem Polityki Międzynarodowej.
W 2021 roku objął prestiżową placówkę w Nowym Jorku, gdzie reprezentował Polskę na forum Zgromadzenia Ogólnego i Rady Bezpieczeństwa ONZ. Był jednym z głównych architektów regionalnych inicjatyw integracyjnych, w tym formatu Trójmorza. Jego odejście oznacza utratę przez Polskę dyplomaty o bardzo gęstej sieci kontaktów w kwaterze głównej ONZ, budowanej przez 5 lat urzędowania.
Prawny i organizacyjny paraliż obsady polskich ambasad
Dymisja Krzysztofa Szczerskiego pogłębia trwający od wielu miesięcy impas personalny w polskiej służbie zagranicznej. Zgodnie z art. 133 Konstytucji RP to Prezydent Rzeczypospolitej mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Polski w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych, czyniąc to na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych, zaakceptowany przez premiera.
Brak porozumienia między rządem a prezydentem doprowadził do sytuacji, w której kilkadziesiąt polskich placówek na całym świecie nie ma formalnie mianowanych ambasadorów, a ich pracami kierują dyplomaci w randze charge d’affaires. Złożenie rezygnacji przez dotychczasowych tytularnych ambasadorów w Pekinie, Bukareszcie i Nowym Jorku sprawia, że kolejne strategiczne placówki przejdą pod tymczasowe kierownictwo, co w świecie dyplomacji wielostronnej znacząco ogranicza pole manewru i siłę przebicia.
Co to oznacza dla Ciebie? Skutki kryzysu dyplomatycznego dla obywateli i pozycji Polski
Choć spory o obsadę placówek dyplomatycznych i dymisje ambasadorów mogą wydawać się odległą polityką gabinetową, w praktyce niosą bezpośrednie konsekwencje dla państwa, gospodarki i każdego obywatela podróżującego lub pracującego poza granicami kraju.
1. Osłabienie polskiego głosu w kluczowych głosowaniach międzynarodowych: Organizacja Narodów Zjednoczonych to arena, na której ważą się losy globalnych sankcji, rezolucji potępiających agresję militarną oraz budżetów pomocowych. Ambasador w randze stałego przedstawiciela posiada bezpośredni dostęp do liderów innych państw i bierze udział w zamkniętych negocjacjach kuluarowych. Dyplomata w randze charge d’affaires, choć wykonuje bieżącą pracę, nie ma takiego samego statusu protokolarnego. W realiach toczącej się tuż za naszą granicą wojny brak ambasadora w Nowym Jorku oznacza trudniejsze budowanie koalicji na rzecz bezpieczeństwa Polski.
2. Utrudnienia dla polskich przedsiębiorców i handlu: Placówki w Chinach i Rumunii to kluczowe punkty dla polskich interesów gospodarczych. Chiny to drugi partner handlowy Polski pod względem importu i strategiczny węzeł łańcuchów dostaw. Rumunia z kolei jest najważniejszym partnerem polityczno-wojskowym Warszawy na wschodniej flance NATO i kluczowym rynkiem dla polskiego eksportu w Europie Południowo-Wschodniej. Brak pełnoprawnych ambasadorów w Pekinie i Bukareszcie spowalnia załatwianie spraw na szczeblu rządowym, co bezpośrednio uderza w polskie firmy szukające ochrony prawnej lub kontraktów publicznych na tych rynkach.
3. Wizerunek państwa w stanie trwałego dwugłosu: Dla zagranicznych partnerów – zarówno sojuszników z NATO, jak i państw trzecich – publiczna wymiana oskarżeń między polskim ministrem a prezydentem o wywieranie nacisków na dyplomatów jest sygnałem niestabilności ośrodka decyzyjnego. W relacjach międzynarodowych państwo, którego władze toczą otwartą wojnę o obsadę placówek, jest postrzegane jako partner mniej przewidywalny. To z kolei przekłada się na mniejszą skuteczność w zabieganiu o lokowanie w Polsce międzynarodowych instytucji, dowództw wojskowych czy strategicznych inwestycji technologicznych.
4. Funkcjonowanie opieki konsularnej dla zwykłych obywateli: Chociaż konsulaty realizują codzienne zadania (takie jak wydawanie paszportów, pomoc w wypadkach czy rejestracja stanu cywilnego) w oparciu o personel konsularny, to ogólna sprawność placówki zależy od stabilności jej kierownictwa. Przedłużające się wakaty na stanowiskach kierowniczych i spory kompetencyjne wewnątrz personelu dyplomatycznego przekładają się na dłuższą ścieżkę decyzyjną w sytuacjach kryzysowych, w których polscy obywatele za granicą potrzebują pilnego wsparcia państwa.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.