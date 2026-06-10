Zderzenie trzech aut w Płocku. Utrudnienia w kierunku Warszawy aż do godz. 19
Przed godz. 16 na ul. Wyszogrodzkiej w Płocku doszło do zderzenia 3 samochodów. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Jeden pas ruchu w kierunku Warszawy pozostaje zablokowany – utrudnienia mogą potrwać do godz. 19.
Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 36-letni kierowca Nissana najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości i uderzył w tył Hondy prowadzonej przez 66-latka. Honda następnie uderzyła w trzeci pojazd – Nissana kierowanego przez 46-latkę.
Na szczęście nikt z uczestników kolizji nie doznał poważnych obrażeń. Droga w kierunku Warszawy jest częściowo zablokowana.
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