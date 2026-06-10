Zderzenie trzech aut w Płocku. Utrudnienia w kierunku Warszawy aż do godz. 19

10 czerwca 2026 17:36 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Przed godz. 16 na ul. Wyszogrodzkiej w Płocku doszło do zderzenia 3 samochodów. Nikt nie odniósł poważnych obrażeń. Jeden pas ruchu w kierunku Warszawy pozostaje zablokowany – utrudnienia mogą potrwać do godz. 19.

Kolizja trzech aut na ul. Wyszogrodzkiej w Płocku. | Fot. KMP Płock.
Kolizja trzech aut na ul. Wyszogrodzkiej w Płocku. | Fot. KMP Płock.

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że 36-letni kierowca Nissana najprawdopodobniej nie zachował bezpiecznej odległości i uderzył w tył Hondy prowadzonej przez 66-latka. Honda następnie uderzyła w trzeci pojazd – Nissana kierowanego przez 46-latkę.

Na szczęście nikt z uczestników kolizji nie doznał poważnych obrażeń. Droga w kierunku Warszawy jest częściowo zablokowana.

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