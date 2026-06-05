Komisja Europejska wydała pilne wytyczne! Spadek nielegalnych przekroczeń o 40 procent zmienia zasady gry
Dziewięć państw pod lupą Brukseli. Koniec z bezterminowymi blokadami?
Swoboda poruszania się to bezdyskusyjnie jeden z najsilniejszych filarów, na których opiera się cała struktura europejskiej integracji w ramach strefy Schengen. Choć w założeniu granice wewnętrzne powinny być całkowicie wolne od barier, unijna legislacja dopuszcza procedurę awaryjną. Kraje członkowskie mogą czasowo przywrócić weryfikację dokumentów, jednak ten mechanizm ma charakter nadzwyczajny i może być stosowany wyłącznie w obliczu bezpośrednich zagrożeń dla ładu publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego.
Polityczna rzeczywistość ostatnich lat pokazała jednak, że część stolic zaczęła nadużywać tej furtki bezpieczeństwa, traktując doraźne obostrzenia jako stały element polityki migracyjnej i cyklicznie przedłużając je o kolejne miesiące. Unijne prawo stawia tu jednak twardą granicę: jeśli wewnętrzne blokady są utrzymywane nieprzerwanie przez okres przekraczający 12 miesięcy, Komisja Europejska ma prawny obowiązek wdrożenia szczegółowego audytu i wydania oficjalnej opinii.
Z tego właśnie powodu 2 czerwca br. Bruksela przedstawiła oficjalne stanowisko wobec dziewięciu krajów:
- Austrii oraz Niemiec,
- Francji, Włoch i Holandii,
- Danii, Szwecji oraz Norwegii,
- Słowenii.
Jak informuje portal „Polskiobserwator”, w najnowszym dokumencie urzędnicy przyznali, że pierwotny powrót strażników na przejścia graniczne był uzasadniony kryzysem migracyjnym i zagrożeniem terrorystycznym. Jednocześnie KE wysłała jasny sygnał: europejski krajobraz operacyjny zmienił się tak mocno, że radykalne, fizyczne blokady powinny ustąpić miejsca nowoczesnym, cyfrowym formom nadzoru.
Bruksela uważa, że warunki do zmian są już spełnione
Głównym argumentem Komisji Europejskiej są twarde dane statystyczne, które dowodzą systematycznej poprawy sytuacji na rubieżach Wspólnoty. Według oficjalnych wyliczeń napływ migrantów oraz próby nielegalnego przedostania się do UE zaczęły gwałtownie spadać. W pierwszych czterech miesiącach 2026 roku liczba nielegalnych przekroczeń granic skurczyła się o około 40 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego.
Ten sukces to w dużej mierze zasługa rewolucji technologicznej. W kwietniu bieżącego roku z powodzeniem uruchomiono zaawansowany system EES (Entry/Exit System), który ostatecznie wyeliminował tradycyjne, papierowe pieczątki w paszportach, zastępując je cyfrową weryfikacją danych biometrycznych podróżnych. W kolejce do wdrożenia czeka już system ETIAS, a kluczowym zwrotem w polityce bezpieczeństwa będzie dzień 12 czerwca, kiedy to oficjalnie zacznie obowiązywać kompleksowy unijny pakt migracyjny i azylowy.
Presja polityczna na Paryż i Berlin: Unijne wytyczne to przede wszystkim mocne uderzenie dyplomatyczne w największych graczy na kontynencie. Europejski komisarz ds. migracji Magnus Brunner w rozmowie z agencją AFP zakomunikował wprost, że państwa członkowskie posiadają już wszelkie narzędzia, by rozpocząć proces stopniowego wygaszania nadzwyczajnych środków na granicach. Ostrzeżenie to skierowane jest głównie do władz w Berlinie oraz Paryżu. Jak jednak przypomina serwis The Brussels Times, stanowisko KE nie oznacza automatycznego zniknięcia szlabanów – ostateczna i suwerenna decyzja w tej kwestii wciąż leży po stronie rządów poszczególnych państw.
A co z kontrolami na polskich granicach?
Wielu rodaków zastanawia się, jak unijny komunikat przełoży się na sytuację na polskich rubieżach. Co ciekawe, Warszawa nie znalazła się na liście dziewięciu państw upomnianych przez Komisję Europejską. Stało się tak z bardzo prostego powodu formalnego – polskie restrykcje nie trwają jeszcze wystarczająco długo.
Tabela: Status kontroli granicznych w Polsce i uwarunkowania prawne KE (Perspektywa 2026 r.)
|Kluczowy etap prawny / operacyjny
|Status i ramy czasowe dla Polski
|Konsekwencje i wymogi Komisji Europejskiej
|Przywrócenie weryfikacji tożsamości
|7 lipca 2025 roku – decyzja polskiego MSWiA.
|Objęło odcinki graniczne z Niemcami oraz Litwą w reakcji na sytuację geopolityczną.
|Aktualny termin obowiązywania
|Do 1 października 2026 roku.
|Obostrzenia były już kilkukrotnie systematycznie przedłużane przez polskie władze.
|Granica 12 miesięcy stałych kontroli
|Zostanie przekroczona w przypadku kolejnego zamrożenia ruchu po 1 października br.
|Polska automatycznie trafi pod lupę Brukseli i zostanie objęta restrykcyjnym audytem KE.
Jeśli polski resort spraw wewnętrznych zdecyduje się na utrzymanie posterunków po 1 października 2026 roku, nasz kraj oficjalnie dołączy do grona państw, które będą musiały gęsto tłumaczyć się przed Komisją Europejską ze stosowania radykalnych metod kontroli. Na ten moment polscy podróżni muszą przygotować się na dalsze wyrywkowe kontrole podczas wyjazdów na zachód i północ.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.