Komisja Europejska wydała pilne wytyczne! Spadek nielegalnych przekroczeń o 40 procent zmienia zasady gry

Dziewięć państw pod lupą Brukseli. Koniec z bezterminowymi blokadami?

Swoboda poruszania się to bezdyskusyjnie jeden z najsilniejszych filarów, na których opiera się cała struktura europejskiej integracji w ramach strefy Schengen. Choć w założeniu granice wewnętrzne powinny być całkowicie wolne od barier, unijna legislacja dopuszcza procedurę awaryjną. Kraje członkowskie mogą czasowo przywrócić weryfikację dokumentów, jednak ten mechanizm ma charakter nadzwyczajny i może być stosowany wyłącznie w obliczu bezpośrednich zagrożeń dla ładu publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego.

Polityczna rzeczywistość ostatnich lat pokazała jednak, że część stolic zaczęła nadużywać tej furtki bezpieczeństwa, traktując doraźne obostrzenia jako stały element polityki migracyjnej i cyklicznie przedłużając je o kolejne miesiące. Unijne prawo stawia tu jednak twardą granicę: jeśli wewnętrzne blokady są utrzymywane nieprzerwanie przez okres przekraczający 12 miesięcy, Komisja Europejska ma prawny obowiązek wdrożenia szczegółowego audytu i wydania oficjalnej opinii.

Z tego właśnie powodu 2 czerwca br. Bruksela przedstawiła oficjalne stanowisko wobec dziewięciu krajów:

Austrii oraz Niemiec,

Francji, Włoch i Holandii,

Danii, Szwecji oraz Norwegii,

Słowenii.

Jak informuje portal „Polskiobserwator”, w najnowszym dokumencie urzędnicy przyznali, że pierwotny powrót strażników na przejścia graniczne był uzasadniony kryzysem migracyjnym i zagrożeniem terrorystycznym. Jednocześnie KE wysłała jasny sygnał: europejski krajobraz operacyjny zmienił się tak mocno, że radykalne, fizyczne blokady powinny ustąpić miejsca nowoczesnym, cyfrowym formom nadzoru.