Koniec chaosu na przystankach? Warszawa szykuje dużą zmianę dla pasażerów komunikacji miejskiej
Pasażer patrzy na elektroniczną tablicę na przystanku, później sprawdza telefon i widzi dwie różne godziny przyjazdu tego samego autobusu. Do tego dochodzą nagłe objazdy, awarie i zmiany tras, o których informacja nie zawsze dociera wystarczająco szybko. Warszawski Transport Publiczny przygotowuje rozwiązanie, które ma uporządkować ten informacyjny chaos. Kluczowe dane mają pochodzić z jednego centralnego systemu.
Warszawa przygotowuje się do wdrożenia Centralnego Systemu Informacji Pasażerskiej, czyli cSIP. Jego zadaniem będzie zebranie w jednym miejscu informacji dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej i przekazywanie ich do różnych kanałów wykorzystywanych przez pasażerów.
Jeden system dla rozkładów, tras i bieżących zmian
Jednym z największych problemów obecnego systemu informacji pasażerskiej jest rozproszenie danych. Pasażer może otrzymywać informacje z aplikacji, strony internetowej czy elektronicznej tablicy na przystanku, a poszczególne źródła nie zawsze aktualizują się w tym samym momencie.
cSIP ma zmienić ten model. Centralny system będzie odpowiadał zarówno za informacje statyczne, takie jak rozkłady jazdy i przebieg tras, jak również za dane zmieniające się na bieżąco.
W praktyce chodzi między innymi o opóźnienia, awarie, objazdy oraz nagłe zmiany tras autobusów i tramwajów.
Jeżeli poszczególne kanały informacji będą korzystały z tego samego źródła, pasażer nie powinien już zastanawiać się, dlaczego telefon pokazuje coś innego niż tablica znajdująca się kilka metrów dalej.
Informacja o awarii ma szybciej dotrzeć do pasażera
Duży nacisk ma zostać położony na szybkość aktualizacji informacji.
W przypadku nagłego zdarzenia cSIP ma pozwalać na sprawne wprowadzanie zmian dotyczących rozkładów i tras. Komunikaty oraz ostrzeżenia będą mogły pojawiać się również na elektronicznych tablicach przystankowych.
To szczególnie ważne podczas awarii, wypadków czy innych zdarzeń powodujących nagłe skierowanie autobusów albo tramwajów na trasy objazdowe.
Obecnie pasażer może dowiedzieć się o problemie dopiero po pewnym czasie. Docelowo informacja ma być przekazywana znacznie sprawniej, bez konieczności osobnego aktualizowania wielu niezależnych systemów.
Elektroniczne tablice także mają działać w jednym systemie
Zmiany mają objąć również nośniki informacji znajdujące się bezpośrednio na przystankach.
Elektroniczne tablice mają być zarządzane centralnie. Dzięki temu administrator będzie mógł wprowadzać informacje obejmujące wiele urządzeń jednocześnie.
Ma to znaczenie nie tylko w przypadku standardowych rozkładów. Podczas nagłego utrudnienia na tablicach będą mogły pojawiać się ostrzeżenia oraz informacje potrzebne osobom, które nie korzystają w danym momencie z aplikacji w telefonie.
Rozkłady mają być dostępne również offline
Ważnym elementem przygotowywanego rozwiązania jest dostępność informacji także bez stałego połączenia z internetem.
cSIP ma umożliwiać korzystanie z informacji dotyczących rozkładów jazdy i tras zarówno online, jak i offline. Dzięki temu system nie ma być rozwiązaniem przeznaczonym wyłącznie dla osób korzystających ze smartfonów i mobilnego internetu.
Centralne zarządzanie ma obejmować cały proces przekazywania pasażerom najważniejszych danych dotyczących podróży.
Pasażer nie będzie musiał zgadywać, która informacja jest prawdziwa
Największą zmianą z punktu widzenia mieszkańca Warszawy może być właśnie ujednolicenie danych.
Jeżeli system będzie działał zgodnie z założeniami, informacje wyświetlane w różnych miejscach powinny być ze sobą zgodne. Zamiast kilku niezależnie aktualizowanych źródeł podstawą ma być jeden centralny system.
To może mieć szczególne znaczenie w godzinach szczytu, kiedy nawet kilkuminutowe opóźnienie lub nagła zmiana trasy potrafią całkowicie zmienić plan podróży.
Pasażer stojący na przystanku powinien przede wszystkim otrzymać szybką i jednoznaczną odpowiedź: kiedy przyjedzie jego autobus lub tramwaj i czy rzeczywiście pojedzie zaplanowaną trasą.
Na efekty trzeba jeszcze poczekać
Nie oznacza to jednak, że zmiana zacznie obowiązywać natychmiast. Warszawski Transport Publiczny jest na etapie przygotowań do wdrożenia cSIP.
Dopiero uruchomienie systemu pokaże, jak rozwiązanie będzie funkcjonowało w rzeczywistych warunkach.
Największym sprawdzianem będą zapewne poważniejsze utrudnienia. To podczas awarii, nagłych objazdów i nieplanowanych zmian pasażerowie najbardziej potrzebują aktualnych informacji.
Jeżeli cSIP spełni swoje zadanie, jedna z najbardziej irytujących sytuacji w warszawskiej komunikacji może wreszcie zniknąć. Pasażer nie będzie musiał wybierać, czy bardziej ufać tablicy na przystanku, stronie internetowej czy informacji w telefonie. Wszystkie mają korzystać z jednego, wspólnego źródła danych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.