Uwaga. Od 1 września możesz stracić część emerytury. ZUS zmienia zasady
Od września część pracujących emerytów i rencistów musi uważniej kontrolować swoje zarobki. ZUS zacznie stosować nowe, niższe limity przychodów. Przekroczenie pierwszej granicy może oznaczać zmniejszenie świadczenia, a przekroczenie drugiej – nawet jego zawieszenie. Co istotne, problem może dotknąć także osoby, których pensja wcale nie wzrośnie.
Zmiana nie obejmuje wszystkich seniorów. Chodzi przede wszystkim o osoby pobierające wcześniejsze emerytury przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego oraz część rencistów.
Nowe limity ZUS od 1 września 2026 roku
Progi dorabiania są uzależnione od wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Pierwsza granica odpowiada 70 proc. tej kwoty, natomiast druga – 130 proc.
GUS podał, że przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2026 roku wyniosło 9233,13 zł brutto. Ponieważ było niższe niż kwartał wcześniej, w dół pójdą również limity obowiązujące osoby dorabiające do świadczeń.
Od 1 września pierwszym kluczowym progiem będzie 6463,20 zł brutto miesięcznie.
Zarobki nieprzekraczające tej kwoty nie spowodują zmniejszenia świadczenia z powodu przekroczenia limitu.
Przekroczysz 6463,20 zł? ZUS może zmniejszyć wypłatę
Jeżeli miesięczny przychód będzie wyższy niż 6463,20 zł, ale nie przekroczy 12 003,10 zł brutto, świadczenie może zostać odpowiednio pomniejszone.
Nie oznacza to automatycznie utraty całej emerytury. ZUS bierze pod uwagę wysokość przekroczenia, a jednocześnie obowiązują maksymalne kwoty, o które świadczenie może zostać zmniejszone.
Obecnie maksymalne zmniejszenie wynosi 989,41 zł dla emerytury oraz renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. W przypadku renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy jest to 742,10 zł, natomiast dla renty rodzinnej przysługującej jednej osobie – 841,05 zł.
Drugi próg to 12 003,10 zł. Tutaj można stracić cały przelew
Jeszcze ważniejsza jest druga granica. Od września wyniesie 12 003,10 zł brutto miesięcznie.
Przekroczenie 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia może skutkować zawieszeniem świadczenia przez ZUS.
Dlatego osoby znajdujące się w pobliżu tej kwoty powinny zwrócić uwagę nie tylko na podstawowe wynagrodzenie, ale również na inne przychody, które mogą być uwzględniane przez Zakład.
W sierpniu limity są wyższe
Zmiana będzie niekorzystna dla części pracujących wcześniejszych emerytów, ponieważ jeszcze do końca sierpnia można zarobić więcej bez przekraczania progów.
Pierwszy limit wynosi obecnie 6694,10 zł brutto. Od września spadnie do 6463,20 zł. Różnica wynosi więc 230,90 zł.
Drugi próg zmniejszy się jeszcze mocniej – z 12 431,80 zł do 12 003,10 zł brutto. To spadek o 428,70 zł.
Oznacza to, że nie trzeba dostać podwyżki, aby po 1 września przekroczyć limit. Wystarczy zachować dotychczasowe wynagrodzenie znajdujące się pomiędzy starą a nową granicą.
Zarabiasz 6600 zł? Od września możesz przekroczyć próg
Dobrym przykładem jest wcześniejszy emeryt otrzymujący 6600 zł brutto miesięcznie.
W sierpniu taki przychód jest jeszcze niższy od obowiązującego limitu 6694,10 zł.
Od września sytuacja będzie zupełnie inna. Nowy próg wyniesie 6463,20 zł, a więc przy niezmienionym wynagrodzeniu zostanie przekroczony o 136,80 zł.
Podobny problem może pojawić się przy drugim limicie. Osoba zarabiająca przykładowo 12 200 zł brutto znajduje się w sierpniu poniżej granicy 12 431,80 zł. We wrześniu będzie już jednak powyżej nowego progu 12 003,10 zł.
Nie wszyscy emeryci muszą pilnować tych kwot
To bardzo ważne: obniżenie progów nie oznacza ograniczenia możliwości dorabiania dla wszystkich emerytów.
Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą co do zasady pracować i osiągać przychody bez ograniczeń wynikających z opisanych limitów.
Powszechny wiek emerytalny w Polsce wynosi 60 lat dla kobiet oraz 65 lat dla mężczyzn.
Nowe kwoty powinny więc zainteresować przede wszystkim osoby pobierające wcześniejsze świadczenia, które nie osiągnęły jeszcze odpowiedniego wieku, oraz rencistów objętych zasadami zmniejszania i zawieszania świadczeń.
Dlaczego progi spadają?
ZUS nie ustala tych kwot dowolnie. Są one bezpośrednio powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem ogłaszanym przez GUS i aktualizowane okresowo.
Ponieważ przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2026 roku było niższe niż w pierwszym, automatycznie obniżyły się również kwoty graniczne.
W praktyce oznacza to, że od września łatwiej będzie wejść w przedział powodujący zmniejszenie świadczenia, a także przekroczyć poziom skutkujący jego zawieszeniem.
Te dwie kwoty warto zapamiętać
Dla pracujących wcześniejszych emerytów i rencistów najważniejsze od 1 września będą dwie liczby:
6463,20 zł brutto – po przekroczeniu tej kwoty świadczenie może zostać zmniejszone.
12 003,10 zł brutto – przekroczenie tej granicy może spowodować zawieszenie wypłaty.
Szczególnie uważać powinny osoby zarabiające od 6463,20 do 6694,10 zł oraz od 12 003,10 do 12 431,80 zł brutto. Jeszcze w sierpniu mogą mieścić się w dotychczasowych limitach, a od września – przy dokładnie takich samych zarobkach – znaleźć się już ponad nowymi progami.
To właśnie dlatego wrześniowa zmiana może dla części pracujących wcześniejszych emerytów oznaczać niższy przelew z ZUS, mimo że ich wynagrodzenie pozostanie bez zmian.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.