Koniec dobrych czasów? Bezrobocie w Polsce najwyższe od lat! Zobacz, ile osób straciło zatrudnienie w Twoim regionie.
Luty 2026 przyniósł gwałtowne hamowanie na rynku pracy. Najnowsze dane GUS wskazują na najwyższą stopę bezrobocia od lat, co wywołało konsternację wśród analityków. Fala zwolnień grupowych w przemyśle i sektorze technologicznym zaczyna realnie wpływać na statystyki, zmuszając tysiące Polaków do ponownego przemyślenia swojej strategii zawodowej. Sprawdź, które regiony ucierpiały najbardziej.
Lutowy wstrząs, statystyki bez złudzeń
Zimowe miesiące zazwyczaj charakteryzują się sezonowym wzrostem bezrobocia, jednak tegoroczny luty wykracza poza standardowe wahania. Procesy restrukturyzacyjne w wielkich koncernach, napędzane wysokimi kosztami energii i automatyzacją, zbierają swoje żniwo. Urzędy pracy odnotowały rekordową liczbę nowych rejestracji, a liczba ofert zatrudnienia w niektórych branżach spadła o blisko jedną trzecią.
|Wskaźnik rynku pracy
|Stan na luty 2026
|Trend rok do roku
|Stopa bezrobocia rejestrowanego
|6,2%
|Wzrost o 1,1 pkt proc.
|Liczba zarejestrowanych osób
|ok. 980 tys.
|Najwyższa od lat
|Branża z największym spadkiem
|Produkcja i IT
|Fala restrukturyzacji
|Region z najwyższym bezrobociem
|Warmińsko-mazurskie
|Utrwalanie dysproporcji
Eksperci ostrzegają: „Koniec eldorado”Analitycy rynkowi zwracają uwagę na trzy kluczowe czynniki obecnego kryzysu:
- Koszty pracy: Drastyczny wzrost płacy minimalnej przy jednoczesnym spowolnieniu gospodarczym uderza w rentowność firm.
- Zwolnienia grupowe: Międzynarodowe korporacje przenoszą centra operacyjne poza Polskę w poszukiwaniu tańszej energii.
- Mniejsza rotacja: Pracownicy, czując niepewność, rzadziej decydują się na zmianę pracodawcy, co „zamraża” rynek.
Bezpieczna przystań czy lodowata woda?
Przez ostatnie lata przyzwyczailiśmy się do myśli, że to praca szuka człowieka, a nie człowiek pracy. Byliśmy dumni z rekordowo niskich wskaźników, które stawiały nas w europejskiej czołówce. Luty 2026 pokazuje nam jednak, że rynek pracy nie jest dany raz na zawsze, a nasza pewność siebie mogła być nieco na wyrost. Nagły wzrost bezrobocia to nie tylko cyfry w tabelce GUS to setki dramatów przy kuchennym stole, gdy trzeba zdecydować, na czym zaoszczędzić w obliczu braku etatu.
Wiele osób zadaje sobie teraz pytanie: czy to tylko chwilowa zadyszka, czy początek dłuższego ochłodzenia? Prawda leży pewnie gdzieś pośrodku. Gospodarka w 2026 roku nie toleruje już wysokich marż błędu, a firmy, zamiast walczyć o każdego specjalistę za wszelką cenę, zaczynają liczyć każdą złotówkę. To lekcja pokory dla tych, którzy uwierzyli, że „eldorado” będzie trwało wiecznie. Choć statystycznie wciąż nie jest tak źle jak przed dekadą, to psychologiczny efekt bariery 6 proc. robi swoje. Praca znów staje się wartością, o którą trzeba dbać, a nie tylko prawem, które nam się po prostu należy. Kolejne miesiące pokażą, czy wiosenne ożywienie rozpuści te lutowe lody, czy może czeka nas znacznie dłuższa zima na rynku pracy.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.