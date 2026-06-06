Koniec drogowego koszmaru nad morzem. Znamy datę otwarcia kluczowej trasy nad Bałtykiem
Trasa Kaszubska spina Wybrzeże. Ostatnie 40 kilometrów gotowe
Opisywany, brakujący element infrastruktury drogowej na Pomorzu zyskał miano Trasy Kaszubskiej. Swój początek bierze ona w Gdyni, tuż za obwodnicą Trójmiasta, a następnie przecina region równolegle do linii brzegowej Morza Bałtyckiego, kierując się w stronę Lęborka i Słupska.
Proces oddawania drogi do użytku przebiega etapowo. Już w kwietniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) udostępniła kierowcom 22-kilometrowy odcinek łączący Bożepole Wielkie z Leśnicami, wraz z nowo wybudowaną obwodnicą Lęborka.
– Przed wakacjami gotowy będzie cały układ dróg ekspresowych na Pomorzu, wzdłuż Bałtyku – zapowiadał z optymizmem jeszcze w kwietniu Paweł Woźniak, dyrektor GDDKiA.
Do pełnego sukcesu brakowało już tylko jednego fragmentu o długości dokładnie 40,1 km, zlokalizowanego pomiędzy miejscowością Leśnice (pod Lęborkiem) a istniejącą obwodnicą Słupska. Prace budowlane zostały tam definitywnie zakończone. Główny ciężar technologiczny i wykonawczy spoczywał na konsorcjum trzech firm: Intercor, Aldesa oraz NDI.
Trwają odbiory techniczne. Minister zapowiada wizytację
Choć asfalt jest już położony, drogowcy muszą dopełnić wszelkich formalności związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Na trasie trwają obecnie intensywne procedury odbiorowe oraz nanoszenie ostatnich elementów oznakowania poziomego.
Sytuację na placu budowy precyzyjnie opisuje rzecznik prasowy centrali GDDKiA:
- Ostatnie szlify: W tej chwili robotnicy kończą zasadnicze prace instalacyjne na trasie.
- Procedury w toku: Ostatnie dni przed otwarciem dedykowane są na przeprowadzenie drobiazgowego audytu BRD (Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego).
- Weryfikacja nadzoru: Inwestycja przechodzi oficjalne odbiory techniczne, realizowane zarówno przez wewnętrzne zespoły GDDKiA, jak i zewnętrzny nadzór budowlany.
- Infrastruktura ochronna: Ekipy montażowe kończą instalowanie ostatnich barier energochłonnych w pasie rozdziału i na poboczach.
Według ustaleń dziennikarzy, oficjalne puszczenie ruchu kołowego nastąpi tuż przed oficjalnym rozpoczęciem sezonu urlopowego w piątek, 26 czerwca. Tuż przed tym wydarzeniem postępy prac osobiście skontroluje minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Szef resortu ma podczas tej wizyty przedstawić ogólnokrajowe, wakacyjne plany drogowe dotyczące pozostałych realizowanych w Polsce odcinków.
Gospodarczy kręgosłup Pomorza i wielkie plany wobec „Zośki”
Droga ekspresowa S6 ma fundamentalne i strategiczne znaczenie dla stabilności całej polskiej gospodarki. Stanowi ona bezpośredni, szybki łącznik pomiędzy największymi krajowymi portami morskimi w Trójmieście a kompleksem portowym Szczecin–Świnoujście. Ponadto droga ta jest kluczową arterią transportową dla potężnych ośrodków przemysłowych ulokowanych w rejonie Szczecina, Polic, Gdyni oraz Gdańska.
Tabela: Parametry techniczne i harmonogram rozwoju korytarza S6 (Perspektywa do 2033 r.)
|Nazwa odcinka / Inwestycji
|Długość i specyfikacja techniczna
|Status i planowany termin realizacji
|Leśnice – Obwodnica Słupska
|40,1 km
|Otwarcie planowane na 26 czerwca 2026 r.
|Bożepole Wielkie – Leśnice (z obwodnicą Lęborka)
|22 km
|Oddane do użytku w kwietniu 2026 r.
|Główny ciąg S6 (Trójmiasto – Szczecin)
|Pełne spięcie nadmorskie
|Ukończony z chwilą domknięcia czerwcowego odcinka.
|Zachodnia Obwodnica Szczecina („Zośka”)
|Około 50 km
|Początkowe fragmenty gotowe w 2029 r.; całość wraz z tunelem do 2033 r.
|Tunel drogowy pod rzeką Odrą
|5 km (najdłuższy tunel drogowy w Polsce)
|Kluczowy i najtrudniejszy inżynieryjnie element obwodnicy Szczecina.
Otwarcie czerwcowego fragmentu de facto kończy budowę głównego szkieletu drogi ekspresowej S6. Warto jednak pamiętać, że GDDKiA podjęła decyzję o rozbudowie tego korytarza o tzw. „Zośkę”, czyli Zachodnią Obwodnicę Szczecina. Jest to niezwykle skomplikowane inżynieryjnie zadanie o długości około 50 kilometrów.
Jego sercem stanie się najdłuższy podziemny tunel drogowy w Polsce, który przejdzie pod dnem Odry na dystansie aż 5 kilometrów. Cała zachodnia obwodnica ma być w pełni przejezdna w 2033 roku, choć jej pierwsze, łatwiejsze odcinki zostaną udostępnione kierowcom cztery lata wcześniej w 2029 roku. Wraz z nadchodzącym otwarciem Trasy Kaszubskiej, podróże nad polskie morze i transport towarowy zyskają jednak zupełnie nową jakość już w najbliższych tygodniach.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.