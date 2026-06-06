Koniec drogowego koszmaru nad morzem. Znamy datę otwarcia kluczowej trasy nad Bałtykiem

Trasa Kaszubska spina Wybrzeże. Ostatnie 40 kilometrów gotowe

Opisywany, brakujący element infrastruktury drogowej na Pomorzu zyskał miano Trasy Kaszubskiej. Swój początek bierze ona w Gdyni, tuż za obwodnicą Trójmiasta, a następnie przecina region równolegle do linii brzegowej Morza Bałtyckiego, kierując się w stronę Lęborka i Słupska.

Proces oddawania drogi do użytku przebiega etapowo. Już w kwietniu Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) udostępniła kierowcom 22-kilometrowy odcinek łączący Bożepole Wielkie z Leśnicami, wraz z nowo wybudowaną obwodnicą Lęborka.

– Przed wakacjami gotowy będzie cały układ dróg ekspresowych na Pomorzu, wzdłuż Bałtyku – zapowiadał z optymizmem jeszcze w kwietniu Paweł Woźniak, dyrektor GDDKiA.

Do pełnego sukcesu brakowało już tylko jednego fragmentu o długości dokładnie 40,1 km, zlokalizowanego pomiędzy miejscowością Leśnice (pod Lęborkiem) a istniejącą obwodnicą Słupska. Prace budowlane zostały tam definitywnie zakończone. Główny ciężar technologiczny i wykonawczy spoczywał na konsorcjum trzech firm: Intercor, Aldesa oraz NDI.