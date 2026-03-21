Koniec jazdy starym autem po mieście! Zobacz, gdzie w 2026 r. wprowadzają zakazy.

21 marca 2026 13:22 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Rewolucja na polskich drogach nabiera tempa. Po Warszawie i Krakowie, kolejne duże miasta ogłaszają wprowadzenie Stref Czystego Transportu (SCT) w 2026 roku. Dla tysięcy kierowców oznacza to konieczność wymiany samochodu lub rezygnację z wjazdu do centrum. Sprawdź, czy Twoje auto spełnia nowe normy i gdzie zapłacisz wysoką karę za złamanie zakazu.

Gdzie i kiedy? Mapa ograniczeń SCT w Polsce

Wprowadzanie stref to efekt unijnych dyrektyw i walki o jakość powietrza. Samorządy coraz odważniej stawiają granice dla aut emitujących najwięcej spalin. Najostrzejsze rygory dotyczą silników Diesla, które są eliminowane w pierwszej kolejności. W 2026 roku restrykcje dotkną już nie tylko stolicy, ale także Wrocławia, Poznania czy miast aglomeracji śląskiej, które przygotowują własne projekty uchwał.

Miasto Status na 2026 r. Kto nie wjedzie? (Główna norma)
Warszawa Kolejny etap ograniczeń Diesel starszy niż 16 lat, Benzyna > 24 lata
Kraków Pełna strefa wewnątrz III obwodnicy Auta niespełniające normy Euro 3
Wrocław Wdrożenie I etapu SCT Ograniczenia dla aut z lat 90. i początku 2000.
Poznań / Gdańsk Konsultacje i pilotaż Stopniowe wypieranie najstarszych diesli

Jak sprawdzić, czy wjedziesz do strefy?Kluczowe są dwa parametry, które znajdziesz w dowodzie rejestracyjnym lub aplikacji mObywatel:

  • Norma Euro: Im wyższa, tym nowsze i czystsze auto (obecnie standard to Euro 6).
  • Rodzaj paliwa: Diesle są traktowane znacznie surowiej niż auta benzynowe.
  • Nalepka na szybę: Wjazd bez odpowiedniego oznaczenia do SCT grozi mandatem w wysokości 500 zł.

Koniec ery „starego dobrego diesla”, cena czystego powietrza

Dla wielu z nas samochód spalinowy był synonimem wolności – tankujesz i jedziesz, gdzie chcesz. Rok 2026 brutalnie weryfikuje tę definicję. Centra miast powoli stają się ekskluzywnymi enklawami dla posiadaczy aut elektrycznych, hybryd lub młodych roczników z wysokimi normami emisji. To proces nieuchronny, choć społecznie bolesny, bo najmocniej uderza w osoby, których po prostu nie stać na szybką wymianę pojazdu.

SCT to nie tylko walka ze smogiem, to przebudowa całej filozofii miejskiej mobilności. Miasta wolą, byśmy do centrum przyjechali rowerem, tramwajem lub nowoczesnym „elektrykiem”. Możemy się na to oburzać, możemy narzekać na mandaty, ale kierunek jest jeden: rura wydechowa w centrum metropolii staje się reliktem przeszłości. Czeka nas trudny rok adaptacji, w którym dowód rejestracyjny stanie się ważniejszy niż kluczyki w kieszeni.

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie analizy portalu Forsal.pl oraz komunikatów samorządowych dotyczących wdrażania Stref Czystego Transportu w Polsce (marzec 2026).

 

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl