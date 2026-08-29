Koniec jednego z najbardziej niezwykłych osiedli Warszawy. Dudziarska idzie do rozbiórki. Tak kończy się historia „osiedla za torami”
Przez lata było jednym z najbardziej odizolowanych i kontrowersyjnych miejsc na mapie Warszawy. Trzy niewielkie bloki przy ulicy Dudziarskiej na Olszynce Grochowskiej powstały w latach 90. jako odpowiedź miasta na problem lokali socjalnych i eksmisji. Z czasem Dudziarska stała się symbolem tego, jak nie powinno się projektować mieszkalnictwa komunalnego. Teraz historia osiedla wchodzi w ostatni etap. Teren został przekazany wykonawcy, który ma rozebrać budynki.
O rozpoczęciu przygotowań do rozbiórki poinformowała Katarzyna Niwińska, zastępczyni burmistrza Pragi-Południe. Jak przekazała, 27 sierpnia 2026 roku teren został przekazany firmie odpowiedzialnej za wykonanie prac. Sama zasadnicza rozbiórka rozpocznie się po uzyskaniu ostatecznej decyzji administracyjnej.
W ten sposób z krajobrazu Warszawy zniknie miejsce, którego historia przez ponad trzy dekady wzbudzała ogromne emocje.
Trzy bloki pośrodku niemal niczego
Osiedle Dudziarska, nazywane również osiedlem Kozia Górka, znajduje się na Olszynce Grochowskiej na Pradze-Południe. Tworzą je trzy budynki pod adresami Dudziarska 40, 40A i 40B.
Powstawały w latach 1993-1996. Łącznie znajdowało się w nich ponad 200 mieszkań. Pierwszy powstał budynek 40B, później dołączyły dwa pozostałe.
Już lokalizacja była niezwykła.
Budynki postawiono na terenie praktycznie odciętym od normalnej miejskiej tkanki. Z jednej strony znajdowały się rozległe tereny kolejowe i bocznica Olszynka Grochowska, z drugiej linie kolejowe. W sąsiedztwie znajdował się również areszt przy Chłopickiego, a później zakład zagospodarowania odpadów.
Nie było tu normalnego centrum osiedlowego, sklepów ani rozwiniętej infrastruktury usługowej. Do budynków nie doprowadzono instalacji gazowej. Standard mieszkań był niski, a ogrzewanie przez lata stanowiło jeden z podstawowych problemów.
Osiedle miało rozwiązać problem eksmisji
Historia Dudziarskiej zaczęła się na początku lat 90.
W 1993 roku samorządy Śródmieścia i Pragi-Południe zawarły porozumienie dotyczące stworzenia miejsca dla osób z wyrokami eksmisyjnymi oraz mieszkańców potrzebujących lokali kwaterunkowych. Pieniądze na inwestycję pochodziły z ówczesnej gminy Warszawa-Centrum.
W praktyce na Dudziarską trafiały między innymi rodziny eksmitowane z mieszkań w innych częściach miasta.
Założenie od początku wzbudzało kontrowersje. Umieszczenie dużej grupy osób znajdujących się w trudnej sytuacji w jednym, dodatkowo odizolowanym miejscu stwarzało ryzyko pogłębiania problemów zamiast ich rozwiązywania.
Dudziarska szybko zaczęła funkcjonować w świadomości warszawiaków jako miejsce „zesłania”. W publikacjach poświęconych osiedlu przez lata powracały określenia takie jak „getto”, „osiedle biedy” czy nawet „kolonia karna”.
Mieli tu mieszkać również policjanci
Miasto próbowało zapobiec koncentracji problemów społecznych w jednym miejscu w dość nietypowy sposób.
Część mieszkań w jednym z bloków przeznaczono dla policjantów i ich rodzin. Według historycznych opisów około 30 proc. lokali w budynku 40A miało być mieszkaniami służbowymi dla funkcjonariuszy.
Pomysł zakładał, że ich obecność pomoże utrzymać porządek i zwiększy bezpieczeństwo.
Rozwiązanie nie przetrwało jednak próby czasu. Wiele policyjnych rodzin opuściło Dudziarską.
Przez lata nie było nawet normalnego autobusu
Jednym z największych problemów Dudziarskiej było odcięcie komunikacyjne.
Choć formalnie mieszkańcy znajdowali się w Warszawie, dotarcie do innych części miasta było przez lata niezwykle trudne. Osiedle oddzielały tereny kolejowe, a droga prowadząca do zabudowań była bardzo niewygodna.
Mieszkańcy skracali sobie drogę, przechodząc przez rozległe tereny kolejowe, co było nie tylko nielegalne, ale przede wszystkim niebezpieczne.
Dopiero 14 listopada 2007 roku na Dudziarską zaczęła dojeżdżać linia autobusowa 137.
To najlepiej pokazuje skalę problemu: osiedle funkcjonowało już od kilkunastu lat, zanim otrzymało bezpośrednie połączenie autobusowe.
Warszawa zdecydowała: osiedle trzeba wygasić
Z biegiem czasu coraz wyraźniej było widać, że pierwotna koncepcja się nie sprawdziła.
9 września 2015 roku zapadła decyzja o stopniowym wygaszeniu osiedla. Mieszkańcy mieli otrzymywać lokale w innych częściach Warszawy.
Proces trwał kilka lat.
Według dostępnych informacji ostatni mieszkańcy opuścili Dudziarską w listopadzie 2019 roku.
Od tego momentu trzy bloki stały puste.
Miejsce, które kiedyś tętniło życiem kilkuset mieszkańców, zamieniło się w opuszczony fragment miasta. Puste okna, niszczejące elewacje i trzy budynki otoczone torami stały się niemal pomnikiem nieudanego eksperymentu urbanistycznego i społecznego.
Teraz zaczyna się ostatni rozdział
Po latach oczekiwania rozpoczęły się przygotowania do fizycznego usunięcia budynków.
Jak poinformowała zastępczyni burmistrza Pragi-Południe Katarzyna Niwińska, 27 sierpnia 2026 roku teren został przekazany wykonawcy rozbiórki.
Pierwszym etapem będzie ogrodzenie i zabezpieczenie terenu. Następnie wykonawca ma wejść do budynków i przeprowadzić szczegółową inwentaryzację.
Kolejnym krokiem będzie podstawienie kontenerów, usunięcie elementów wyposażenia budynków oraz rzeczy pozostawionych przez dawnych lokatorów.
Równolegle mają być prowadzone prace projektowe.
Ciężki sprzęt wejdzie po uzyskaniu pozwolenia
Właściwa mechaniczna rozbiórka nie rozpocznie się natychmiast.
Jak wynika z informacji przekazanych przez zastępczynię burmistrza, rozpoczęcie zasadniczych robót jest uzależnione od uzyskania ostatecznej decyzji administracyjnej, czyli pozwolenia na rozbiórkę.
Dopiero później na teren wjedzie ciężki specjalistyczny sprzęt.
W czasie prac materiały pochodzące z rozbieranych budynków będą segregowane i sukcesywnie wywożone.
Gruz ma zostać poddany recyklingowi. Z materiału mają powstać certyfikowane kruszywa recyklingowe. Złom zostanie przekazany bezpośrednio do huty do ponownego zagospodarowania. Pozostałe odpady mają zostać wykorzystane lub zutylizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Po rozebraniu budynków usunięte mają zostać również piwnice i fundamenty. Powstałe zagłębienia zostaną zasypane, a teren wyrównany.
Na wykonanie prac przewidziano pół roku
Zgodnie z informacją władz dzielnicy kompleksowa realizacja przedsięwzięcia ma potrwać maksymalnie 180 dni.
Nie oznacza to jednak automatycznie, że za dokładnie pół roku nie będzie już żadnego śladu po budynkach. Termin rozpoczęcia zasadniczej rozbiórki zależy od uzyskania wymaganej decyzji administracyjnej.
Jedno jest jednak przesądzone: Dudziarska w obecnej postaci znika.
Znika miejsce, które stało się symbolem błędów lat 90.
Historia Dudziarskiej jest wyjątkowa, bo trudno znaleźć w Warszawie drugie osiedle o podobnej genezie.
Nie chodziło tylko o niski standard bloków. Problemem była cała koncepcja: stworzenie skupiska mieszkań socjalnych w miejscu fizycznie odseparowanym od reszty miasta, bez odpowiedniej infrastruktury i z bardzo słabym dostępem do komunikacji.
W kolejnych latach Dudziarska obrastała legendami. Dla jednych była „najgorszym adresem w Warszawie”, dla innych przede wszystkim domem i miejscem dzieciństwa, niesprawiedliwie napiętnowanym przez ludzi, którzy nigdy tam nie mieszkali.
I właśnie ten drugi wymiar łatwo zgubić w historii o „nieudanym eksperymencie”. Dudziarska nie była wyłącznie trzema źle zlokalizowanymi blokami. Przez ćwierć wieku była miejscem życia setek warszawiaków.
Teraz pozostawione budynki zostaną rozebrane. Po ponad 30 latach od powstania pierwszego z nich zamknie się jeden z najbardziej osobliwych rozdziałów w historii powojennego mieszkalnictwa komunalnego w Warszawie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.