Koniec tej ery w samochodach? Kierowcy będą musieli się przygotować na zmiany
Przez lata producenci samochodów ograniczali liczbę przycisków, przenosząc kolejne funkcje do ekranów dotykowych. Teraz ten trend może wyhamować. Nowe zasady oceny bezpieczeństwa Euro NCAP premiują bardziej intuicyjne rozwiązania, co może skłonić producentów do przywrócenia fizycznych przełączników w nowych modelach aut.
Koniec ekranów dotykowych w samochodach? Kierowcy mogą doczekać się ważnej zmiany
Przez ostatnie lata producenci samochodów prześcigali się w montowaniu coraz większych ekranów dotykowych i ograniczaniu liczby tradycyjnych przycisków. Teraz ten trend może wyhamować. Wszystko za sprawą nowych zasad oceny bezpieczeństwa pojazdów, które zaczęły obowiązywać w Europie i mogą zmusić producentów do zmiany podejścia do projektowania wnętrz aut.
Nowe zasady oceny samochodów
Od 2026 roku organizacja Euro NCAP, która zajmuje się oceną bezpieczeństwa pojazdów sprzedawanych w Europie, zaczęła stosować nowe kryteria przyznawania ocen. Oprócz ochrony pasażerów podczas zderzeń coraz większą rolę odgrywa także ergonomia i sposób obsługi najważniejszych funkcji samochodu.
Eksperci zwracają uwagę, że kierowca korzystający z rozbudowanego ekranu dotykowego musi często odrywać wzrok od drogi na dłużej niż podczas używania klasycznych przycisków czy pokręteł. To może zwiększać ryzyko niebezpiecznych sytuacji na drodze.
Niektóre funkcje powinny pozostać fizyczne
Zgodnie z nowym podejściem Euro NCAP najważniejsze funkcje pojazdu powinny być obsługiwane za pomocą tradycyjnych elementów sterujących. Dotyczy to między innymi kierunkowskazów, świateł, wycieraczek, klaksonu oraz systemu alarmowego SOS.
Jeżeli producent zdecyduje się ukryć kluczowe funkcje wyłącznie w ekranowym menu, może stracić punkty podczas oceny pojazdu. W skrajnych przypadkach może to utrudnić zdobycie maksymalnej, pięciogwiazdkowej oceny bezpieczeństwa.
Producenci mogą być zmuszeni do zmiany strategii
W ostatnich latach wiele marek ograniczało liczbę przycisków i pokręteł, zastępując je ekranami dotykowymi. Szczególnie widoczne było to w samochodach elektrycznych oraz nowoczesnych modelach wyposażonych w rozbudowane systemy multimedialne.
Z czasem coraz więcej kierowców zaczęło jednak zwracać uwagę na problemy związane z codziennym użytkowaniem takich rozwiązań. Nawet proste czynności, takie jak regulacja nawiewu czy zmiana ustawień klimatyzacji, wymagały przechodzenia przez kilka ekranów menu.
Nowe wytyczne mogą sprawić, że producenci ponownie zaczną montować więcej fizycznych przycisków odpowiedzialnych za najważniejsze funkcje pojazdu.
Nie chodzi tylko o wygodę, ale także o pieniądze
Branżowi eksperci zwracają uwagę, że cyfryzacja kokpitów przynosiła producentom również wymierne korzyści finansowe. Ograniczenie liczby przełączników i mechanicznych elementów pozwalało uprościć konstrukcję samochodu oraz obniżyć koszty produkcji.
Centralizacja sterowania w jednym ekranie oznaczała mniejszą liczbę komponentów, prostszy montaż i łatwiejszą integrację nowych funkcji. Dla producentów było to rozwiązanie wygodne i opłacalne.
Teraz jednak priorytetem ponownie staje się bezpieczeństwo użytkowników, a nie wyłącznie nowoczesny wygląd wnętrza.
Kierowcy od dawna zgłaszali podobne uwagi
Badania oraz opinie użytkowników od lat wskazywały, że całkowite przeniesienie sterowania do ekranów dotykowych nie zawsze jest najlepszym rozwiązaniem. Wielu kierowców podkreślało, że klasyczne przyciski pozwalają wykonywać podstawowe czynności intuicyjnie, bez konieczności odrywania wzroku od jezdni.
To właśnie dlatego decyzja Euro NCAP została przez część użytkowników przyjęta z dużym zadowoleniem. Wielu ekspertów uważa, że może ona doprowadzić do bardziej praktycznego projektowania wnętrz przyszłych samochodów.
Co to oznacza dla kierowców?
Nowe zasady nie oznaczają końca ekranów dotykowych w samochodach. Nadal będą one ważnym elementem wyposażenia nowoczesnych pojazdów. Możliwe jednak, że producenci zaczną przywracać część tradycyjnych przycisków odpowiedzialnych za najważniejsze funkcje. W praktyce kierowcy mogą zyskać bardziej intuicyjne i bezpieczniejsze wnętrza aut, a jednocześnie zachować dostęp do nowoczesnych technologii.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeśli planujesz zakup nowego samochodu w najbliższych latach, możesz zauważyć zmianę w projektowaniu kokpitów. Coraz więcej modeli może oferować powrót fizycznych przycisków i przełączników, szczególnie w obszarach związanych z bezpieczeństwem jazdy. To dobra wiadomość dla kierowców, którzy od dawna narzekali na konieczność obsługi podstawowych funkcji przez rozbudowane menu ekranowe.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.