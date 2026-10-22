Koniec tradycyjnych pogrzebów w Polsce? Jest stanowisko ministerstwa
Polskie przepisy pogrzebowe mogą przejść jedną z największych zmian od kilkudziesięciu lat. Zamiast tradycyjnego grobu na cmentarzu możliwy byłby pochówek w lesie, przydomowym ogrodzie, a nawet rozsypanie prochów w specjalnie wyznaczonym miejscu. Propozycje trafiły pod obrady senackiej komisji, a Ministerstwo Zdrowia przedstawiło istotne stanowisko. Równolegle trwa spór o pieniądze pobierane od rodzin zmarłych. Niektóre opłaty cmentarne są kwestionowane przez sądy.
Pogrzeb bez cmentarza i nagrobka? Polska rozważa zupełnie nowe rozwiązania
Obowiązujące w Polsce zasady pochówku powstały jeszcze w 1959 roku. Od tamtego czasu zmieniły się zarówno zwyczaje społeczne, jak i oczekiwania dotyczące organizacji pogrzebów. Coraz częściej pojawiają się głosy, że rodziny powinny mieć większą swobodę w decydowaniu o miejscu spoczynku bliskich.
Obecnie po kremacji prochy zmarłego muszą zostać pochowane na cmentarzu. Nie można legalnie rozsypać ich w lesie, pozostawić w domu ani zakopać urny na własnej działce.
To właśnie te ograniczenia stały się przedmiotem dyskusji w Senacie.
Złożona petycja zakłada odejście od części dotychczasowych zakazów. Jej autor proponuje rozwiązania znane z innych państw europejskich, w których rodziny mogą wybierać bardziej indywidualne i ekologiczne formy pożegnania zmarłych.
Prochy bliskiej osoby w przydomowym ogrodzie. Taka możliwość znalazła się w propozycjach
Jedną z najbardziej znaczących propozycji jest dopuszczenie pochówku prochów poza tradycyjnymi nekropoliami.
Gdyby przepisy zostały odpowiednio zmienione, rodzina mogłaby w określonych warunkach wybrać miejsce spoczynku na prywatnej posesji. Rozważane są także specjalne tereny przeznaczone na pochówki ekologiczne.
Kolejna propozycja dotyczy rozsypywania prochów. Mogłoby się to odbywać w wyznaczonych częściach lasów, parków, ogrodów pamięci lub w określonych akwenach.
Nie oznaczałoby to całkowitej dowolności. Zgodnie z postulatami konieczne byłoby ustalenie zasad sanitarnych, środowiskowych i administracyjnych, a także określenie miejsc, w których takie praktyki byłyby dozwolone.
Zamiast nagrobka drzewo. Nowy sposób upamiętniania zmarłych
Wśród propozycji znalazła się również koncepcja cmentarzy leśnych.
To rozwiązanie zakłada ograniczenie tradycyjnej infrastruktury cmentarnej. Miejsce pochówku mogłoby zostać oznaczone drzewem zamiast kamiennego pomnika.
Zwolennicy tego modelu wskazują na względy ekologiczne, ograniczoną dostępność gruntów pod nowe cmentarze oraz potrzebę stworzenia alternatywy dla kosztownych, tradycyjnych pochówków.
Podobne formy upamiętniania zmarłych funkcjonują już w niektórych krajach Europy Zachodniej.
W Polsce ich wprowadzenie wymagałoby jednak zmiany obowiązujących przepisów.
Ministerstwo Zdrowia zabrało głos. Ważne stanowisko w sprawie prochów
Istotnym elementem senackiej dyskusji była opinia przedstawicielki Ministerstwa Zdrowia.
Joanna Kujawa z Departamentu Zdrowia Publicznego wskazała, że z punktu widzenia resortu postulaty dotyczące kremacji i rozsypywania prochów nie powodują zagrożenia epidemiologicznego ani sanitarno-epidemiologicznego.
To ważny argument dla zwolenników liberalizacji prawa.
Nie oznacza jednak automatycznej zgody na nowe formy pochówku. Ministerstwo zwróciło uwagę, że sprawa dotyczy także ochrony środowiska, gospodarki przestrzennej i porządku publicznego.
Senacka Komisja Petycji zdecydowała o kontynuowaniu analiz i uzyskaniu stanowisk kolejnych resortów.
Na tym etapie nie przygotowano jednak odrębnego projektu ustawy realizującego postulaty petycji.
Kościół ma inne stanowisko. Spór dotyczy rozsypywania prochów
Proponowane rozwiązania wywołują również pytania dotyczące tradycji religijnych.
Kościół katolicki dopuszcza kremację, ale co do zasady wymaga, aby prochy zmarłego zostały złożone w miejscu świętym, takim jak cmentarz.
Watykańska Dykasteria Nauki Wiary w 2023 roku dopuściła w szczególnych okolicznościach możliwość przechowywania niewielkiej części prochów przez rodzinę, pod określonymi warunkami.
Nie oznacza to jednak akceptacji rozsypywania prochów w lasach, rzekach czy ogrodach.
Nawet gdyby polskie prawo dopuściło takie praktyki, stanowisko Kościoła w tej kwestii pozostałoby odrębną sprawą.
Sądy kwestionują opłaty na cmentarzach. Rodziny mogą mieć roszczenia
Dyskusja o zmianach w sposobie pochówku to tylko część problemów dotyczących polskich cmentarzy.
Drugim ważnym zagadnieniem są opłaty pobierane przez zarządców nekropolii komunalnych.
W ostatnich latach sądy administracyjne kwestionowały niektóre uchwały samorządowe regulujące należności związane z korzystaniem z cmentarzy.
Spory dotyczą między innymi opłat za przedłużenie prawa do miejsca pochówku oraz innych świadczeń pobieranych od rodzin.
Szczególne znaczenie mają przypadki, w których samorządy wprowadzały opłaty bez wystarczającej podstawy prawnej.
Nie oznacza to, że wszystkie należności cmentarne są nielegalne. Każda opłata wymaga oceny w świetle obowiązujących przepisów i konkretnych okoliczności.
Osoby, które zapłaciły należność zakwestionowaną przez sąd, mogą rozważyć dochodzenie zwrotu pieniędzy. Nie jest to jednak automatyczne, a zasadność roszczenia zależy od konkretnej sytuacji.
Rząd pracuje nad przepisami dotyczącymi pieniędzy pobieranych na cmentarzach
Sprawa opłat doczekała się również reakcji legislacyjnej.
W październiku 2026 roku procedowany jest projekt zmian przewidujący nowe zasady ustalania opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych oraz znajdujących się na nich obiektów i urządzeń.
Projekt zakłada powiązanie tych opłat z zasadami określonymi w ustawie o gospodarce komunalnej.
To osobne prace legislacyjne, niezwiązane bezpośrednio z postulatem rozsypywania prochów poza cmentarzami.
Proponowane przepisy mogą mieć znaczenie zarówno dla samorządów, jak i rodzin ponoszących koszty pochówku.
Czy nowe zasady pogrzebów zaczną obowiązywać w 2026 roku?
Na 22 października 2026 roku nie ma potwierdzonego terminu wprowadzenia przepisów pozwalających na rozsypywanie prochów w lasach czy organizowanie pochówków na prywatnych działkach.
Senacka petycja jest przedmiotem dalszych analiz, a postulowane zmiany nie zostały jeszcze uchwalone.
Obowiązujące zasady pozostają więc niezmienione. Prochy po kremacji nadal należy pochować na cmentarzu, a przechowywanie urny w mieszkaniu czy rozsypywanie jej zawartości poza cmentarzem nie jest dozwolone.
Jednocześnie rządowe prace nad szerszą reformą prawa cmentarnego oraz spory dotyczące opłat pokazują, że obecny system wymaga uporządkowania.
Dla rodzin najważniejsze są dwie kwestie: większa możliwość decydowania o sposobie pochówku bliskich oraz jasne zasady ponoszenia kosztów związanych z miejscem spoczynku.
Czy Polska ostatecznie dopuści pochówki w przydomowych ogrodach i cmentarzach leśnych? Odpowiedź będzie zależała od dalszych decyzji parlamentu i rządu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.