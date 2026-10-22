Od czwartku w Lidlu wielkie przeceny. Popularny produkt aż 50 proc. taniej! Klienci mogą ruszyć po zapasy
Już w czwartek, 22 października, Lidl rozpocznie trzydniową akcję promocyjną na nabiał. W ofercie znalazły się popularne sery, jogurty, napoje mleczne i przekąski. Największa obniżka sięga aż 50 proc., a wybrane produkty będzie można kupić za mniej niż 4 zł. Jest jednak ważny warunek – część promocji obowiązuje wyłącznie przy zakupie dwóch opakowań.
Lidl przygotował kolejną odsłonę promocji, która może zainteresować osoby planujące większe zakupy spożywcze przed weekendem. Tym razem sieć postawiła na nabiał, a wśród przecenionych produktów znalazły się zarówno duże opakowania serów, jak i popularne przekąski oraz jogurty.
Oferta rozpocznie się w czwartek, 22 października, i potrwa do soboty, 24 października 2026 roku.
Ser gouda aż 50 proc. taniej. Cena spada do 7,49 zł
Największą uwagę przyciąga promocja na ser gouda w kawałku XXL marki Pilos.
Opakowanie o wadze 500 g będzie można kupić za 7,49 zł zamiast 14,99 zł. Oznacza to obniżkę aż o 50 proc.
Jest jednak warunek. Cena promocyjna obowiązuje przy zakupie dwóch opakowań.
W praktyce za kilogram sera zapłacimy 14,98 zł, pod warunkiem spełnienia zasad promocji.
Lidl wprowadził także limit sześciu opakowań na paragon.
To propozycja szczególnie dla osób, które wykorzystują ser do przygotowywania kanapek, zapiekanek, pizzy i innych domowych posiłków.
Cheddar i ser holenderski w dużych opakowaniach
Wśród przecenionych produktów znalazł się także ser cheddar w plastrach XXL marki Pilos.
Opakowanie o wadze 700 g będzie kosztowało 19,99 zł zamiast 24,99 zł. Rabat wynosi 20 proc.
Z kolei ser holenderski gouda tarty XXL w opakowaniu 900 g będzie dostępny za 13,99 zł zamiast 15,99 zł.
To obniżka o 12 proc.
Duże opakowania mogą zainteresować osoby, które często przygotowują dania wymagające większej ilości sera, w tym makarony, zapiekanki i potrawy pieczone.
Serek Almette za 3,69 zł. Jest warunek promocji
Lidl obniży również ceny popularnych serków kremowych Almette marki Hochland.
Opakowanie o wadze 125 g będzie kosztowało 3,69 zł zamiast 4,79 zł.
Promocja oznacza rabat wynoszący 22 proc., ale obowiązuje przy zakupie dwóch opakowań.
Do wyboru będą różne warianty smakowe, między innymi serek z ziołami oraz pesto i rukolą.
To jedna z najtańszych propozycji w nowej gazetce.
Actimel i Kinder w niższych cenach
Na liście promocyjnych produktów znalazł się także Actimel Danone o smaku truskawkowym.
Zestaw 12 buteleczek po 100 g będzie kosztował 17,99 zł zamiast 22,99 zł.
Oznacza to obniżkę o 21 proc. Sieć przewidziała limit czterech opakowań na paragon.
Lidl przygotował również promocję na Kinder Mleczną Kanapkę.
Pięciopak o łącznej wadze 140 g będzie dostępny za 8,99 zł zamiast 9,95 zł.
Produkt może zainteresować rodziców szukających przekąsek dla dzieci, choć warto pamiętać, że jest to słodki deser, a nie zamiennik pełnowartościowego posiłku.
Nabiał wysokobiałkowy. Produkty od 3,89 zł
W nowej gazetce nie zabrakło także produktów z kategorii high protein.
Ser wysokobiałkowy w plastrach Pilos w opakowaniu 200 g będzie kosztował 8,99 zł.
Z kolei skyr pitny Pilos w butelce 320 g będzie dostępny za 3,89 zł.
To produkty przeznaczone między innymi dla osób, które zwracają uwagę na zawartość białka w codziennej diecie.
Promocje w Lidlu od 22 października. Lista cen
Najważniejsze oferty z nowej gazetki przedstawiają się następująco:
|Produkt
|Cena promocyjna
|Rabat
|Ser gouda w kawałku XXL Pilos, 500 g
|7,49 zł
|50%
|Ser cheddar w plastrach XXL Pilos, 700 g
|19,99 zł
|20%
|Ser holenderski gouda tarty XXL, 900 g
|13,99 zł
|12%
|Serek Almette, 125 g
|3,69 zł
|22%
|Actimel truskawkowy, 12 × 100 g
|17,99 zł
|21%
|Kinder Mleczna Kanapka, 5-pak
|8,99 zł
|Cena obniżona
|Ser wysokobiałkowy w plastrach Pilos, 200 g
|8,99 zł
|Supercena
|Skyr pitny Pilos, 320 g
|3,89 zł
|Supercena
Największe obniżki dotyczą sera gouda oraz serków Almette. W obu przypadkach trzeba kupić dwa opakowania, aby skorzystać z promocyjnej ceny.
Tylko trzy dni na zakupy. Promocja kończy się w sobotę
Nowa oferta obowiązuje od czwartku, 22 października, do soboty, 24 października.
Klienci zainteresowani konkretnymi produktami powinni zwrócić uwagę na limity oraz warunki promocji wielosztukowych.
Największym magnesem może okazać się ser gouda XXL przeceniony o połowę. Przy zakupie dwóch opakowań cena jednego wyniesie zaledwie 7,49 zł.
To właśnie takie oferty mogą skłonić klientów do odwiedzenia Lidla jeszcze przed weekendem.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.