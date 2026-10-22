Od niedzieli zmieniają się rozkłady Kolei Mazowieckich. Na części tras nadal będą utrudnienia
Od niedzieli, 25 października, pasażerów Kolei Mazowieckich obowiązuje nowy rozkład jazdy. Korekta pozostanie w mocy do 12 grudnia 2026 roku. Na trasach do Otwocka i Ostrołęki utrzymają się ograniczenia, a w wybranych terminach ostatnie pociągi ominą centrum Warszawy lub zostaną częściowo zastąpione autobusami. Zmiany dotyczą między innymi kursów o numerach 19301, 19441, 19801 i 19901. Nie wszystkie utrudnienia rozpoczną się już w niedzielę — część zaplanowano na konkretne dni listopada i grudnia.
Wawer-Otwock nadal po jednym torze. Część pociągów ominie przystanki
Na linii R7 Warszawa–Dęblin pasażerowie nadal muszą uwzględniać prace między Warszawą Wawer a Otwockiem. Pociągi będą korzystały z jednego toru, a część połączeń nie zatrzyma się w Michalinie i Otwocku Świdrze. Przewoźnik zapowiada uzupełniającą komunikację autobusową. Wybrane składy rozpoczną lub zakończą trasę na stacji Warszawa Wawer, dlatego sam kierunek widoczny w dotychczasowym rozkładzie nie wystarczy do zaplanowania przejazdu. Szczególnie ważne będzie sprawdzenie, czy konkretny pociąg obsługuje przystanek, na którym zamierzamy wsiąść lub wysiąść.
Utrzymane zostanie również zamknięcie odcinka Mostówka–Ostrołęka na linii R61 Tłuszcz–Ostrołęka. Za odwołane pociągi pojadą autobusy zastępcze, a za część połączeń osobowych przewidziano także przyspieszone kursy autobusowe. Podróżni powinni sprawdzić właściwy wariant połączenia, zwłaszcza jeśli planują dalszą przesiadkę. W obu przypadkach niedzielna korekta nie oznacza powrotu do pełnej obsługi kolejowej. Nadal trzeba uwzględniać zastępczy transport i sprawdzać rozkład na dzień podróży.
Dwa nocne pociągi pojadą przez Warszawę Gdańską
Nocne zamknięcia podmiejskiej linii średnicowej zaplanowano na 27–30 października, 3–6 listopada oraz 17–18 listopada, w godzinach 00:20–03:20. W tych terminach pociąg 19301 z Warszawy Wschodniej do Grodziska Mazowieckiego, na linii R1 Warszawa–Skierniewice, pojedzie objazdem przez Warszawę Gdańską. Ominie Warszawę Stadion, Powiśle, Śródmieście, Ochotę, Zachodnią, Włochy, Ursus, Ursus Niedźwiadek oraz Piastów. Za pomijany odcinek przewidziano autobusy zastępcze na trasie Warszawa Śródmieście–Pruszków. To konkretna zmiana dla osób wracających po północy: tego kursu nie będzie można złapać na zwykle obsługiwanych przystankach w centrum.
W tych samych terminach zmieni się trasa pociągu 19441 z Warszawy Wschodniej do Sochaczewa, na linii R3 Warszawa–Kutno. On również pojedzie przez Warszawę Gdańską, omijając Warszawę Stadion, Powiśle, Śródmieście, Ochotę, Zachodnią, Włochy, Ursus Północny i Gołąbki. Dla pasażerów pomijanego odcinka uruchomiona zostanie komunikacja autobusowa Warszawa Śródmieście–Ożarów Mazowiecki. Objazdy dotyczą wskazanych kursów i dat, więc nie należy traktować ich jako całodobowego zamknięcia wszystkich połączeń R1 i R3. Przy nocnym powrocie warto sprawdzić zarówno numer pociągu, jak i datę jego odjazdu po północy.
R2: pociąg 19801 z autobusami do Sulejówka Miłosny
Na linii R2 Warszawa–Łuków szczególne zmiany obejmą nocny pociąg 19801 do Mińska Mazowieckiego. W dniach 27–30 października, 3–6 listopada i 17–18 listopada rozpocznie on trasę dopiero na Warszawie Wschodniej. Dodatkowo między Warszawą Rembertów a Sulejówkiem Miłosną zastąpi go autobus. Komunikacja zastępcza na tym odcinku będzie potrzebna również 10–13, 19–20 i 24–27 listopada oraz 1–4 i 8–11 grudnia. Jeszcze dłuższy odcinek autobusowy przewidziano na 28–29 listopada: za wskazany kurs autobusy pojadą między Warszawą Wschodnią a Sulejówkiem Miłosną.
Osobna zmiana dotyczy samej stacji Warszawa Rembertów. Od 14 listopada planowane jest zamknięcie torów 3 i 4 przy peronie wyspowym. Pociągi mają korzystać z torów 1 i 2, przy których powstaną perony tymczasowe. Osoby regularnie dojeżdżające z Rembertowa powinny zatem sprawdzić również miejsce odjazdu, a nie tylko godzinę przyjazdu składu. W przypadku kursu 19801 dochodzi do tego konieczność upewnienia się, na którym odcinku podróż odbywa się koleją, a na którym autobusem.
Do Góry Kalwarii z przesiadką. Zmieni się kurs 19901
Od 25 października do 12 grudnia pociąg 19901 z Warszawy Gdańskiej w kierunku Góry Kalwarii, opisany przez KM wśród zmian na linii R8, zakończy bieg w Czachówku Południowym. Dalej, do Góry Kalwarii, pasażerów przewiozą autobusy zastępcze. Powodem są prace na odcinku Czachówek Wschodni–Góra Kalwaria. W dniach 27–30 października, 3–6 listopada i 17–18 listopada kurs będzie dodatkowo kierowany przez Warszawę Główną Towarową. Ominie wtedy Warszawę Koło, Młynów, Wolę, Zachodnią przy peronie 9 i Aleje Jerozolimskie.
|Pociąg
|Dokąd jedzie
|Najważniejsza zmiana
|19301
|Grodzisk Mazowiecki
|W wybrane noce objazd przez Warszawę Gdańską; autobusy Śródmieście–Pruszków
|19441
|Sochaczew
|W wybrane noce objazd przez Warszawę Gdańską; autobusy Śródmieście–Ożarów Mazowiecki
|19801
|Mińsk Mazowiecki
|W określonych terminach skrócony początek trasy i odcinki zastępowane autobusami
|19901
|Kierunek Góra Kalwaria
|Trasa skrócona do Czachówka Południowego; dalej autobus, a w wybrane noce również objazd w Warszawie
Listopadowe ograniczenia na Powiślu i w rejonie Błonia
Koleje Mazowieckie zapowiadają remont przy peronie 2 przystanku Warszawa Powiśle od 7 listopada, od godziny 03:50, do 8 listopada, do godziny 23:59. W tym czasie pociągi jadące w kierunku Warszawy Zachodniej nie zatrzymają się na Powiślu. Na linii R3 ograniczenia obejmą również odcinek Ożarów Mazowiecki–Błonie: od 6 listopada od godziny 22:00 do 9 listopada do godziny 04:00 oraz od 13 listopada od godziny 22:00 do 16 listopada do godziny 04:00 ruch będzie jednotorowy. Połączenia z Błonia i do Błonia mają w tych okresach zaczynać lub kończyć trasę w Ożarowie Mazowieckim. Niektóre pociągi zmienią także godziny kursowania.
Na linii R82 Drzewica–Radom między 26 października a 6 listopada prace naprawcze ograniczą ruch do jednego toru na odcinku Wolanów–Przysucha. Szczegółowych odjazdów oraz rozkładów autobusów zastępczych należy szukać w tabelach Kolei Mazowieckich ważnych od 25 października do 12 grudnia 2026 roku. Przy połączeniach nocnych znaczenie ma dokładny dzień odjazdu, a przy autobusach także lokalizacja przystanku zastępczego. Przed wyjściem na stację warto ponownie sprawdzić swój kurs, szczególnie jeśli podróż wiąże się z przesiadką lub dotarciem na ostatni pociąg.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.