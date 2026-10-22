Od czwartku w Biedronce wielka obniżka! Cena popularnego produktu spada aż o 58 proc. Jest jeden warunek
Już w czwartek, 22 października, Biedronka rozpocznie trzydniową promocję, która może przyciągnąć klientów planujących jesienne zakupy. Jeden z popularnych owoców będzie można kupić aż o 58 proc. taniej. Cena spadnie z 11,99 zł do zaledwie 4,99 zł za kilogram. Jest jednak haczyk – aby skorzystać z największego rabatu, trzeba mieć aplikację Moja Biedronka.
Biedronka przygotowała kolejną ofertę promocyjną, która rozpocznie się w czwartek, 22 października, i potrwa do soboty, 24 października 2026 roku.
Tym razem sieć postawiła na produkt, który jesienią regularnie trafia do koszyków Polaków. Chodzi o cytryny, wykorzystywane między innymi do herbaty, lemoniady, wypieków i domowych potraw.
Cytryny aż 58 proc. taniej. Cena spada do 4,99 zł
W najnowszej ofercie Biedronki znalazły się cytryny sprzedawane luzem, na wagę.
Przed obniżką kilogram owoców kosztował 11,99 zł.
Od czwartku klienci korzystający z aplikacji Moja Biedronka zapłacą zaledwie 4,99 zł za kilogram.
To oznacza oszczędność 7 zł na każdym kilogramie w porównaniu z ceną sprzed promocji.
W przeliczeniu na 100 gramów cytryn cena wyniesie około 50 groszy.
Obniżka sięgająca 58 proc. może zainteresować szczególnie osoby, które kupują cytryny regularnie lub wykorzystują je w większych ilościach.
Nie każdy zapłaci 4,99 zł. Biedronka wprowadziła warunek
Największy rabat jest dostępny wyłącznie dla użytkowników aplikacji Moja Biedronka.
Osoby, które nie skorzystają z aplikacji, zapłacą 6,99 zł za kilogram.
To nadal mniej niż cena przed promocją, ale o 2 zł więcej niż w przypadku oferty aplikacyjnej.
Sieć wprowadziła również limit zakupowy.
W promocyjnej cenie 4,99 zł można kupić maksymalnie 1 kilogram cytryn na konto Moja Biedronka w całym okresie promocji.
Oznacza to, że limit nie odnawia się każdego dnia. Dotyczy łącznie zakupów dokonanych od 22 do 24 października.
Przy większych zakupach warto więc sprawdzić, jak zostanie naliczona cena po przekroczeniu limitu.
Jesienią cytryny trafiają do wielu domów
Październik to okres, w którym wielu Polaków częściej sięga po gorącą herbatę z cytryną.
Owoce wykorzystywane są również do przygotowywania domowych napojów, sosów, marynat i deserów.
Cytryny są źródłem witaminy C, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego. Nie oznacza to jednak, że ich spożywanie zapobiega infekcjom lub leczy przeziębienie.
Dla osób regularnie kupujących te owoce obniżka ceny może oznaczać zauważalną oszczędność.
Promocja tylko przez trzy dni. Kiedy rusza?
Oferta Biedronki obowiązuje od czwartku, 22 października, do soboty, 24 października 2026 roku.
Najważniejsze warunki promocji:
- Cena przed obniżką: 11,99 zł/kg.
- Cena z aplikacją Moja Biedronka: 4,99 zł/kg.
- Cena bez aplikacji lub poza limitem: 6,99 zł/kg.
- Rabat z aplikacją: 58 proc.
- Limit: 1 kg na konto Moja Biedronka w całym okresie promocji.
Promocja może zachęcić klientów do odwiedzenia sklepów już w czwartek. Warto jednak pamiętać, że największa obniżka nie jest dostępna bez ograniczeń.
Za kilogram cytryn można zapłacić aż o 7 zł mniej niż przed promocją, ale tylko po spełnieniu warunków oferty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.