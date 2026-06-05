Koniec ukrywania etatów? Od lipca specjalne algorytmy same wskażą firmy do kontroli
Od lipca 2026 roku firmy mogą znaleźć się pod znacznie dokładniejszą kontrolą Państwowej Inspekcji Pracy. Dzięki automatycznej wymianie danych między ZUS, Krajową Administracją Skarbową i KSeF urzędnicy będą mogli szybciej wykrywać przypadki potencjalnego fikcyjnego samozatrudnienia. W praktyce oznacza to, że nawet bez skargi pracownika przedsiębiorstwo może zostać wytypowane do kontroli na podstawie analizy cyfrowych śladów pozostawianych w państwowych systemach.
PIP dostanie nowe narzędzia do kontroli firm. Dane z ZUS i KSeF mogą wskazać, gdzie ukryto etat
Firmy korzystające z umów B2B i samozatrudnienia muszą przygotować się na zupełnie nowy model kontroli. Od lipca 2026 roku Państwowa Inspekcja Pracy ma zyskać silniejsze narzędzia do walki z fikcyjnym samozatrudnieniem, a cyfrowe dane z systemów państwowych mogą znacznie ułatwić typowanie podmiotów do sprawdzenia. Dla przedsiębiorców oznacza to koniec przekonania, że brak skargi pracownika wystarczy, aby uniknąć kontroli.
Kontrola nie musi zacząć się od skargi pracownika
Do tej pory wiele firm zakładało, że największym ryzykiem przy umowach B2B jest niezadowolony współpracownik. Jeśli nikt nie składał skargi, model zatrudnienia przez lata pozostawał poza realną kontrolą.
Ten mechanizm zaczyna się zmieniać. Państwowa Inspekcja Pracy ma otrzymać nowe uprawnienia, a jednocześnie państwo dysponuje coraz większą liczbą danych o tym, jak firmy faktycznie rozliczają się z podwykonawcami.
Najważniejsze będą nie same nazwy umów, ale rzeczywisty sposób wykonywania pracy. Jeżeli ktoś działa jak pracownik, pracuje pod nadzorem, w określonych godzinach i w strukturze firmy, sama faktura nie przesądzi o bezpieczeństwie.
Art. 22 Kodeksu pracy nadal jest kluczowy
Podstawą całej oceny pozostaje art. 22 Kodeksu pracy. Przepis wskazuje, że przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się wykonywać pracę określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca zobowiązuje się wypłacać wynagrodzenie.
To oznacza, że o charakterze relacji nie decyduje wyłącznie nagłówek umowy. Jeśli w praktyce współpraca B2B wygląda jak etat, inspektor może badać, czy nie doszło do obejścia przepisów prawa pracy.
Największym ryzykiem będą kontrakty, które na papierze są działalnością gospodarczą, ale w codziennym funkcjonowaniu przypominają zwykłe zatrudnienie.
Co może zapalić czerwoną lampkę?
Najwięcej wątpliwości mogą budzić relacje, w których samozatrudniony wystawia faktury regularnie tylko jednej firmie, co miesiąc na podobną kwotę i wykonuje zadania w stałych godzinach pod nadzorem przełożonego.
|Sygnał ryzyka
|Dlaczego może zainteresować kontrolę
|Jedna faktura miesięcznie dla jednego kontrahenta
|może wskazywać na ekonomiczną zależność od jednej firmy
|Stała kwota i stały dzień wystawienia faktury
|może przypominać regularną wypłatę wynagrodzenia
|Praca w godzinach narzuconych przez firmę
|to jedna z cech podporządkowania pracowniczego
|Obowiązek wykonywania poleceń przełożonego
|zbliża relację B2B do stosunku pracy
|Przejście z etatu na JDG u tego samego podmiotu
|może sugerować zastąpienie umowy o pracę kontraktem
Sam jeden element nie musi jeszcze oznaczać naruszenia. Problem pojawia się wtedy, gdy kilka takich sygnałów występuje jednocześnie.
KSeF może odsłonić więcej, niż przedsiębiorcy zakładają
Krajowy System e-Faktur zmienia sposób, w jaki państwo widzi obrót gospodarczy. Elektroniczne faktury pozwalają szybciej analizować powtarzalność transakcji, kontrahentów, kwoty i opisy usług.
Dla firm oznacza to, że faktury wystawiane przez samozatrudnionych przestają być wyłącznie dokumentem księgowym. Mogą stać się elementem szerszej analizy ryzyka.
Jeżeli w opisach faktur pojawiają się sformułowania typu „wynagrodzenie za pracę”, „stała pensja”, „ekwiwalent za urlop” albo „160 godzin pracy”, przedsiębiorca sam tworzy cyfrowy ślad, który może wyglądać jak dowód pracowniczego charakteru relacji.
Dane z ZUS też mogą mieć znaczenie
Drugim ważnym obszarem są dane ubezpieczeniowe. Szczególne ryzyko może pojawić się wtedy, gdy pracownik kończy etat, zakłada działalność gospodarczą i niemal natychmiast zaczyna wystawiać faktury temu samemu podmiotowi.
Dla inspektora taki ciąg zdarzeń może być sygnałem, że nie doszło do rzeczywistej zmiany modelu współpracy, lecz jedynie do zamiany umowy o pracę na fakturę.
Nie oznacza to, że każde przejście z etatu na B2B jest zakazane. Taki model nadal może być legalny. Musi jednak oznaczać realną niezależność gospodarczą, swobodę organizacji pracy, ponoszenie ryzyka biznesowego i brak podporządkowania typowego dla pracownika.
Algorytm nie zastąpi inspektora, ale może wskazać drzwi
Najważniejsze jest jedno: cyfrowa analiza danych nie oznacza automatycznego uznania B2B za etat. System może wskazać podmiot do kontroli, ale ostateczna ocena wymaga sprawdzenia dokumentów, przesłuchania stron i analizy realnych warunków współpracy.
To istotne rozróżnienie. Algorytm może wytypować firmę, ale decyzja nie powinna opierać się wyłącznie na matematycznym wzorze. Inspektor będzie musiał ustalić, czy w danym przypadku rzeczywiście występują cechy stosunku pracy.
Warszawa: największe ryzyko w usługach, IT i marketingu
W Warszawie temat może mieć szczególne znaczenie. Stolica jest największym rynkiem pracy w kraju i jednym z głównych ośrodków usług B2B. Dotyczy to zwłaszcza branży IT, marketingu, konsultingu, finansów, sprzedaży oraz usług kreatywnych.
To właśnie w tych sektorach często funkcjonują kontrakty, które formalnie są działalnością gospodarczą, ale organizacyjnie bywają bardzo podobne do etatu. Stałe godziny pracy, firmowy komunikator, menedżer wydający polecenia, obowiązek obecności na spotkaniach i brak możliwości zastępstwa mogą budzić pytania kontrolerów.
Dla warszawskich firm oznacza to konieczność przejrzenia nie tylko samych umów, ale też codziennej praktyki współpracy.
Firmy powinny zrobić audyt przed kontrolą
Najgorszym rozwiązaniem jest czekanie na pismo z PIP. Firmy korzystające z B2B powinny już teraz sprawdzić, czy ich model współpracy nie wygląda jak klasyczny etat.
Znaczenie będą miały nie tylko zapisy umowne, ale również fakty: kto ustala grafik, kto wydaje polecenia, czy wykonawca ma innych klientów, czy może powierzyć zadanie innej osobie, czy ponosi ryzyko gospodarcze i czy rozlicza się za rezultat, a nie samą gotowość do pracy.
Co to oznacza dla Ciebie? Jeden kontrakt może wymagać poprawy
– sprawdź, czy umowy B2B nie opisują w praktyce zwykłego etatu;
– unikaj opisów faktur sugerujących wynagrodzenie pracownicze;
– zadbaj, aby samozatrudniony miał realną swobodę organizacji pracy;
– nie narzucaj godzin, miejsca i sposobu wykonywania zadań jak przy etacie;
– przeanalizuj przypadki przejścia pracowników z umowy o pracę na JDG;
– sprawdź, czy współpracownicy B2B mają faktyczną niezależność gospodarczą;
– przygotuj dokumenty przed ewentualną kontrolą, a nie dopiero po wezwaniu.
Reforma PIP nie oznacza końca legalnego B2B. Oznacza jednak koniec bezrefleksyjnego używania faktury tam, gdzie codzienna praca wygląda jak etat. W nowym modelu kontroli cyfrowy ślad zostawiony w ZUS, KSeF i dokumentach firmy może wystarczyć, aby inspektor zapukał do drzwi.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.