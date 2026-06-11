Koniec z anonimowością przy zakupach! Unia Europejska szykuje potężną rewolucję

Czas dyskretnych zakupów za wielkie kwoty nieuchronnie dobiega końca. Już wkrótce nabywcy luksusowych samochodów, drogiej biżuterii czy dzieł sztuki będą musieli zapomnieć o pełnej prywatności. Nowe unijne regulacje nałożą na sprzedawców obowiązek szczegółowej identyfikacji klientów, wymagając podania wrażliwych danych, takich jak PESEL czy NIP. Zmiany wejdą w życie w połowie 2027 roku i zrewolucjonizują handel wieloma aktywami.

Uderzenie w szarą strefę. Czym jest nowe unijne rozporządzenie AMLR? Bruksela przygotowuje grunt pod gruntowne uszczelnienie systemu finansowego. Głównym narzędziem w tej walce ma być nowe unijne rozporządzenie AMLR (Anti-Money Laundering Regulation), stworzone w celu rygorystycznego przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu międzynarodowego terroryzmu. Pakiet przepisów wejdzie w życie w połowie lipca 2027 roku i ujednolici procedury bezpieczeństwa we wszystkich krajach członkowskich Wspólnoty, likwidując dotychczasowe luki prawne. Nowe rozporządzenie drastycznie poszerzy definicję tzw. „instytucji obowiązanych”, czyli podmiotów, które muszą kontrolować swoich kontrahentów. Obostrzeniami zostaną objęte branże, które do tej pory nie musiały mierzyć się z tak zaawansowaną biurokracją: Dostawcy usług związanych z kryptoaktywami (giełdy i kantory kryptowalut);

Internetowe platformy crowdfundingowe (zbiórki społecznościowe) oraz prywatne firmy pożyczkowe;

Dealerzy samochodowi, brokerzy oraz pośrednicy na rynku nieruchomości;

Galerie sztuki, domy aukcyjne oraz wyspecjalizowani sprzedawcy dóbr luksusowych (biżuteria, zegarki premium).

Magiczna granica 10 tysięcy euro. Kiedy kupujący musi ujawnić swoje dane? Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez „Dziennik Gazetę Prawną”, unijne procedury bezpieczeństwa będą uruchamiane automatycznie przy każdej transakcji, której wartość przekroczy próg 10 tysięcy euro. W przeliczeniu na polską walutę (według obecnych kursów) oznacza to zakupy o wartości około 43 tysięcy złotych. W momencie przekroczenia tego limitu kupujący zostanie poproszony przez sprzedawcę o przejście pełnej procedury identyfikacyjnej. W zależności od specyfiki zawieranej umowy, klient będzie musiał ujawnić informacje, które dotychczas podlegały ochronie – m.in. osobisty numer PESEL, firmowy NIP czy dokładne dane rachunku bankowego w formacie IBAN. Koniec ery automatycznego zaufania: Co niezwykle istotne, po wejściu w życie AMLR diametralnie zmieni się status prawny standardowego przelewu bankowego. Do tej pory przedsiębiorcy traktowali bezgotówkowe opłacenie faktury jako automatyczny dowód na to, że środki finansowe są w pełni legalne (skoro przeszły przez weryfikację banku). Od lipca 2027 roku ta zasada przestanie obowiązywać. Tradycyjny przelew nie zdejmie ze sprzedawcy obowiązku samodzielnego prześwietlenia klienta.