Koniec z anonimowością przy zakupach! Unia Europejska szykuje potężną rewolucję
Uderzenie w szarą strefę. Czym jest nowe unijne rozporządzenie AMLR?
Bruksela przygotowuje grunt pod gruntowne uszczelnienie systemu finansowego. Głównym narzędziem w tej walce ma być nowe unijne rozporządzenie AMLR (Anti-Money Laundering Regulation), stworzone w celu rygorystycznego przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu międzynarodowego terroryzmu. Pakiet przepisów wejdzie w życie w połowie lipca 2027 roku i ujednolici procedury bezpieczeństwa we wszystkich krajach członkowskich Wspólnoty, likwidując dotychczasowe luki prawne.
Nowe rozporządzenie drastycznie poszerzy definicję tzw. „instytucji obowiązanych”, czyli podmiotów, które muszą kontrolować swoich kontrahentów. Obostrzeniami zostaną objęte branże, które do tej pory nie musiały mierzyć się z tak zaawansowaną biurokracją:
- Dostawcy usług związanych z kryptoaktywami (giełdy i kantory kryptowalut);
- Internetowe platformy crowdfundingowe (zbiórki społecznościowe) oraz prywatne firmy pożyczkowe;
- Dealerzy samochodowi, brokerzy oraz pośrednicy na rynku nieruchomości;
- Galerie sztuki, domy aukcyjne oraz wyspecjalizowani sprzedawcy dóbr luksusowych (biżuteria, zegarki premium).
Magiczna granica 10 tysięcy euro. Kiedy kupujący musi ujawnić swoje dane?
Jak wynika z analiz przeprowadzonych przez „Dziennik Gazetę Prawną”, unijne procedury bezpieczeństwa będą uruchamiane automatycznie przy każdej transakcji, której wartość przekroczy próg 10 tysięcy euro. W przeliczeniu na polską walutę (według obecnych kursów) oznacza to zakupy o wartości około 43 tysięcy złotych.
W momencie przekroczenia tego limitu kupujący zostanie poproszony przez sprzedawcę o przejście pełnej procedury identyfikacyjnej. W zależności od specyfiki zawieranej umowy, klient będzie musiał ujawnić informacje, które dotychczas podlegały ochronie – m.in. osobisty numer PESEL, firmowy NIP czy dokładne dane rachunku bankowego w formacie IBAN.
Koniec ery automatycznego zaufania: Co niezwykle istotne, po wejściu w życie AMLR diametralnie zmieni się status prawny standardowego przelewu bankowego. Do tej pory przedsiębiorcy traktowali bezgotówkowe opłacenie faktury jako automatyczny dowód na to, że środki finansowe są w pełni legalne (skoro przeszły przez weryfikację banku). Od lipca 2027 roku ta zasada przestanie obowiązywać. Tradycyjny przelew nie zdejmie ze sprzedawcy obowiązku samodzielnego prześwietlenia klienta.
Wielkie wyzwanie dla biznesu. Zostało niewiele czasu na przygotowania
Do tej pory ciężar analizy ryzyka i tropienia podejrzanych przepływów kapitałowych spoczywał głównie na bankach, domach maklerskich i innych instytucjach ściśle finansowych. Przerzucenie tych obowiązków na sektor handlu detalicznego i usług premium oznacza gigantyczne wyzwanie organizacyjne dla tysięcy przedsiębiorców w całej Unii Europejskiej.
Tabela: Porównanie zasad weryfikacji przed i po wejściu w życie przepisów AMLR
|Obszar weryfikacji transakcji
|Stan obecny (do lipca 2027 r.)
|Nowe realia (od połowy lipca 2027 r.)
|Główny podmiot kontrolujący
|Głównie banki i instytucje finansowe.
|Dealerzy, galerie sztuki, pośrednicy, sklepy z biżuterią.
|Dane klienta przy zakupach pow. 10 tys. euro
|Anonimowość lub standardowe dane do faktury bez głębokiej weryfikacji.
|Obowiązkowe okazanie i rejestracja numeru PESEL, NIP lub IBAN.
|Status przelewu bankowego
|Automatyczna autoryzacja legalności pochodzenia gotówki.
|Brak automatycznego domniemania legalności – konieczna dodatkowa procedura.
|Zadania dla przedsiębiorców
|Standardowa ewidencja sprzedaży.
|Wdrożenie systemów IT, szkolenia kadry, prowadzenie dokumentacji AML.
Firmy objęte nowym prawem muszą działać natychmiast. Mają zaledwie kilkanaście miesięcy na zbudowanie od zera odpowiedniej infrastruktury technologicznej zdolnej do bezpiecznego przetwarzania i przechowywania danych identyfikacyjnych. Konieczne będzie także stworzenie rygorystycznych procedur wewnętrznych, przeszkolenie pracowników salonów oraz przygotowanie obszernej dokumentacji prawnej. Niedopełnienie tych obowiązków po lipcu 2027 roku będzie skutkowało drastycznymi karami finansowymi dla przedsiębiorstw.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.