Koniec z nękaniem przez szefa po godzinach! Nawet 100 tysięcy złotych grzywny za jeden telefon. Nowe prawo ma chronić miliony pracowników

Wielkie odliczanie w Luksemburgu. Koniec czasu na dostosowanie

Komisja Europejska już od ponad dwóch lat bezskutecznie próbuje wypracować jednolite, unijne standardy dotyczące pracy zdalnej oraz tzw. „prawa do bycia offline”. Chodzi o fundamentalną zasadę, według której osoba zatrudniona nie ma żadnego obowiązku odpowiadania na służbową korespondencję e-mailową ani odbierania telefonów od przełożonego po zakończeniu oficjalnego czasu pracy. Zanim jednak Bruksela przekuje plany w unijne dyrektywy, poszczególne państwa biorą sprawy w swoje ręce.

Idealnym przykładem tej rewolucji jest Luksemburg, gdzie rewolucyjne przepisy wchodzą w życie z dniem 1 lipca. Warto przypomnieć, że tamtejsza ustawa ujrzała światło dzienne już 28 czerwca 2023 roku. Pracodawcy otrzymali od rządu równe trzy lata na to, by przeorganizować strukturę firm, zmienić kulturę organizacyjną i wdrożyć rozwiązania techniczne gwarantujące podwładnym prawo do cyfrowego odłączenia.

Ten okres przejściowy bezpowrotnie mija 30 czerwca 2026 roku. Od następnego dnia firmy, które zignorowały nowe przepisy, będą narażone na natychmiastowe sankcje administracyjne. Kary finansowe są wyjątkowo dotkliwe, wahają się od 251 do nawet 25 tysięcy euro, co w przeliczeniu daje kwoty od około 1000 zł do ponad 100 tysięcy złotych za uchybienie.