Koniec z popularnym nawykiem od 1 lipca. Zaostrzony zakaz uderzy nas po kieszeni

Bioodpady wyłącznie luzem, rewolucja od 1 lipca

Dotychczasowy nawyk wyrzucania obierków, fusów po kawie czy zwiędłych roślin w plastikowych torebkach prosto do brązowego kubła przechodzi do historii. Z dniem 1 lipca 2026 roku na terenie wielu polskich samorządów w tym m.in. w całym regionie leszczyńskim zacznie obowiązywać bezwzględny nakaz wyrzucania odpadów biodegradowalnych luzem.

Administracje spółdzielni mieszkaniowych (np. w Gostyniu) już teraz masowo kolportują ulotki informacyjne, przygotowując lokatorów na nadchodzące zaostrzenie rygoru. Zmiany dotkną w równym stopniu mieszkańców wielorodzinnych bloków, jak i domów jednorodzinnych podlegających pod lokalne związki międzygminne. System nie wymaga od obywateli składania nowych deklaracji śmieciowych, nakłada jednak na nich pełną odpowiedzialność za prawidłowe sortowanie. Co ważne, urzędnicy przypominają, że upychanie resztek jedzenia w czarnych pojemnikach na odpady zmieszane również stanowi poważne naruszenie prawa.

Pułapka pseudoekologicznych worków „BIO”

Główną przyczyną uszczelnienia systemu jest krytyczny stan surowca trafiającego do regionalnych kompostowni. Tradycyjne foliówki, a także spora część sprzedawanych w marketach worków z etykietami „BIO” lub „eko”, drastycznie zanieczyszczają proces odzysku.

Zagrożenie mikroplastikiem: Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego alarmuje, że rzekomo biodegradowalne torby bardzo często zawierają syntetyczne domieszki. Plastik nie ulega pełnemu rozpadowi w kompostownikach, przez co toksyczny mikroplastik przedostaje się do nawozów naturalnych wykorzystywanych później w rolnictwie i ogrodnictwie.

Wyrzucanie resztek organicznych w niedozwolonych foliach generuje gigantyczne koszty. Zakłady oczyszczania muszą uruchamiać dodatkowe linie sortownicze, co drastycznie komplikuje i podraża produkcję czystego kompostu. Podobne obostrzenia z powodzeniem wdrożyły już wcześniej takie miasta jak Poznań, Mosina czy Serock.

Zasada odpowiedzialności zbiorowej w blokach

Największym wyzwaniem dla mieszkańców budynków wielorodzinnych będą konsekwencje finansowe za błędy jednostki. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w brązowym kontenerze, firma wywozowa lub urzędnicy miejscy mogą uznać, że cała nieruchomość nie wywiązuje się z obowiązku selektywnej zbiórki.

W praktyce oznacza to, że jeden plastikowy worek wrzucony anonimowo przez jednego lokatora przełoży się na drastyczną podwyżkę rachunków za wywóz nieczystości dla wszystkich rodzin w danym bloku. Władze zachęcają jednocześnie właścicieli domów jednorodzinnych do uniezależnienia się od systemu poprzez budowę przydomowych kompostowników w rejonie leszczyńskim pozwala to na stałe obniżenie rachunku o 3 zł miesięcznie od każdej zgłoszonej osoby.

Zestawienie zmian, opłat i procedur sankcyjnych

Kategoria / Etap wdrożenia Zasady operacyjne i stawki sankcyjne Dozwolony sposób wyrzucania BIO Wyłącznie luzem (bez reklamówek, folii i niespełniających norm worków biodegradowalnych). Pierwsze ujawnione naruszenie Pouczenie oraz oficjalne upomnienie (w formie ustnej lub pisemnej) wraz z instruktażem. Recydywa (kolejne błędy segregacji) Wszczęcie oficjalnego postępowania administracyjnego i nałożenie stawki podwyższonej. Przykładowy wymiar kary (np. Konstancin) Wzrost opłaty z 46 zł do 92 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość (podwojenie stawki).

Urzędnicy ruszyli w teren. Dziesiątki kar w toku

Mimo że ustawowy wymóg selektywnej zbiórki odpadów funkcjonuje w Polsce od 2020 roku, statystyki kontrolne pokazują, że Polacy nadal nagminnie łamią przepisy. Od początku kwietnia 2026 roku wzmożone, bezwzględne inspekcje trwają m.in. w podwarszawskim Konstancinie-Jeziornie.

Pracownicy magistratu skontrolowali tam dotychczas ponad 250 losowych posesji i w aż 40 przypadkach ujawnili rażące błędy. Oprócz nieprawidłowego składowania odpadów organicznych, w czarnych pojemnikach na odpady zmieszane masowo lądowały m.in. zużyte kartony po napojach (tzw. tetrapaki) oraz czysty papier, które powinny zasilić odrębne frakcje segregacji. Samorządy zapowiadają, że czas taryfy ulgowej dobiegł końca i po jednorazowym ostrzeżeniu będą bezwzględnie egzekwować maksymalne kary finansowe.