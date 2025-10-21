Koniec z przestawianiem zegarków? Rząd szykuje rewolucję w czasie zimowym!
W nocy z 25 na 26 października Polacy znów przestawią zegarki z godziny 3:00 na 2:00, zyskując dodatkową godzinę snu. To kolejna zmiana czasu na zimowy, ale wiele wskazuje, że może być jedną z ostatnich. W Sejmie leży projekt ustawy zakładający, że od 2026 roku Polska całkowicie zrezygnuje z przestawiania zegarków.
Zmiana czasu na zimowy 2025. Czy to już ostatni raz, gdy cofamy zegarki?
W nocy z soboty na niedzielę, z 25 na 26 października 2025 roku, Polacy ponownie przestawią zegarki z godziny 3:00 na 2:00. Choć oznacza to dodatkową godzinę snu, coraz więcej osób zadaje pytanie, czy ta zmiana nie stanie się wkrótce przeszłością. W Sejmie leży już projekt ustawy, który mógłby zakończyć obowiązywanie sezonowego przestawiania czasu od 2026 roku.
Ostatnie lata ze zmianą czasu?
Tegoroczna zmiana nastąpi wyjątkowo wcześnie – 26 października, co jest najwcześniejszym terminem od pięciu lat. Polska stosuje system dwóch czasów – letniego i zimowego – od lat 70. XX wieku, ale coraz częściej słychać głosy, że pora z tym skończyć. W kwietniu 2025 roku posłowie PSL i Trzeciej Drogi złożyli projekt ustawy, który przewiduje zniesienie zmiany czasu od marca 2026 roku. Polska miałaby na stałe pozostać przy czasie letnim (UTC+2), zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej.
Choć Parlament Europejski już w 2019 roku poparł rezygnację ze zmian czasu, sprawa utknęła w Radzie UE. Brak zgody między państwami – część chce pozostać przy czasie letnim, inni przy zimowym. Polska prezydencja w 2025 roku próbowała wrócić do tematu, ale na razie bez skutku.
Skutki dla zdrowia i codziennego rytmu
Dla większości osób zmiana czasu to niewielka niedogodność, ale lekarze zwracają uwagę, że nawet godzinna różnica potrafi zaburzyć rytm dobowy. Organizm człowieka potrzebuje kilku dni, by się przystosować. Badania pokazują, że w tym okresie wzrasta ryzyko problemów ze snem, rozdrażnienia, a nawet zawałów serca.
Zmieniony rytm światła i ciemności wpływa też na produkcję hormonów – spada poziom melatoniny, a wzrasta kortyzol, co utrudnia zasypianie i zwiększa stres. W pierwszych dniach po zmianie czasu rośnie również liczba wypadków drogowych i błędów popełnianych w pracy.
Co dalej z przestawianiem zegarków?
Na razie nie ma pewności, że październikowa zmiana czasu 2025 roku będzie ostatnią. Wszystko zależy od tempa prac nad ustawą i decyzji Unii Europejskiej. Jeśli przepisy wejdą w życie, od marca 2026 roku Polacy mieliby pozostać już na stałe przy czasie letnim – bez cofania zegarków i zaburzania codziennego rytmu.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.