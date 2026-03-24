Koniec zmiany czasu w Polsce? Sprawdź, czy w marcu ostatni raz przestawimy zegarki.

24 marca 2026 12:15 | Autor: Marek Borkowski | Aktualności | Brak komentarzy

Czy w marcu 2026 roku po raz ostatni przestawimy wskazówki zegarów z godziny drugiej na trzecią? Dyskusja o rezygnacji z dwukrotnej zmiany czasu w ciągu roku wchodzi w decydującą fazę. Choć unijne młyny mielą powoli, presja społeczna i naukowe dowody na szkodliwość tego procederu są silniejsze niż kiedykolwiek. Sprawdź, co stoi na przeszkodzie, by raz na zawsze pożegnać się z letnim i zimowym zamieszaniem.

Dlaczego wciąż to robimy? Bilans zysków i strat

Zmiana czasu została wprowadzona przed laty głównie ze względów ekonomicznych miała generować oszczędności energii poprzez lepsze wykorzystanie światła dziennego. Jednak we współczesnej gospodarce, opartej na technologii i klimatyzacji, ten argument praktycznie stracił na znaczeniu. Dziś znacznie głośniej mówi się o kosztach: zaburzeniach snu, spadku wydajności pracowników oraz problemach logistycznych w transporcie kolejowym i lotniczym.

Obszar życia Skutek zmiany czasu Wniosek ekspertów
Zdrowie Wzrost liczby zawałów i wypadków drogowych Negatywny (szok dla organizmu)
Energetyka Symboliczne oszczędności rzędu 0,1-0,3% Pomijalny wpływ
Transport Postoje pociągów, chaos w rozkładach lotów Poważne utrudnienia logistyczne
Samopoczucie Obniżona koncentracja przez ok. 7 dni Konieczność adaptacji bio-rytmu

Główny problem: Który czas wybrać na stałe?To największa kość niezgody wewnątrz Unii Europejskiej. Każdy kraj ma własne preferencje:

  • Czas letni (GMT+2): Dłuższe wieczory, co sprzyja turystyce i rekreacji po pracy.
  • Czas zimowy (GMT+1): Bardziej zbliżony do naturalnego rytmu dobowego, jasne poranki zimą.
  • Chaos graniczny: Brak koordynacji między sąsiadami (np. Polską a Niemcami) mógłby doprowadzić do bałaganu w strefach czasowych.

Zegar biologiczny kontra unijna biurokracja

Przestawianie zegarków to jeden z tych nielicznych tematów, który łączy niemal wszystkich Polaków większość z nas ma po prostu dość tego rytuału. Jednak to, co wydaje się prostym ruchem palca po tarczy zegara, dla nowoczesnej gospodarki jest operacją na otwartym sercu. Banki, systemy IT, linie lotnicze wszystko to opiera się na precyzyjnej synchronizacji, która przy zniesieniu zmiany czasu wymagałaby globalnej przebudowy algorytmów.

W 2026 roku stajemy przed pytaniem: czy stać nas na dalsze ignorowanie naszego zegara biologicznego w imię starego przyzwyczajenia? Nauka mówi jasno brak zmiany czasu to zdrowsze społeczeństwo i mniej błędów popełnianych z niewyspania. Problem w tym, że Europa wciąż nie może się dogadać, czy wolimy ciemne poranki, czy jasne wieczory. Dopóki nie powstanie wspólny front, będziemy skazani na ten marcowy i październikowy taniec z budzikiem. Ale nadzieja na to, że tegoroczny marzec to jedna z ostatnich takich nocy, jest dziś realniejsza niż kiedykolwiek.

 

 

Źródło: Opracowanie na podstawie raportu Forsal.pl oraz analizy skutków zniesienia zmiany czasu w krajach UE (marzec 2026).

 

Zobacz również:

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl