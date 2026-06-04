Kontrole drogowe w długi weekend. Policja apeluje do kierowców
Dziś rozpoczął się długi weekend związany ze świętem Bożego Ciała, co oznacza również czas masowych wyjazdów Polaków i ogromnego tłoku na drogach w całym kraju. Polska Policja oficjalnie zapowiedziała wzmożone działania i kontrole. Na trasy wyjadą liczne patrole w oznakowanych i nieoznakowanych radiowozach, wyposażone w nowoczesny sprzęt do łapania nieodpowiedzialnych kierowców
Służby stawiają sprawę jasno: „Stanowcze egzekwowanie przepisów”
Wielu kierowców planuje wykorzystać wolne dni na wypoczynek poza domem, co nieuchronnie doprowadzi do gwałtownego wzrostu natężenia ruchu na polskich trasach. Aby zapewnić bezpieczeństwo podróżnym, policjanci zapowiadają pełną mobilizację i bezwzględne taryfy dla osób stwarzających zagrożenie.
„Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności, przestrzeganie przepisów oraz dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze” – przekazali w oficjalnym komunikacie przedstawiciele Polskiej Policji.
Mundurowi kładą nacisk na to, że bezpieczeństwo zależy od odpowiedzialności każdego kierowcy, a lekceważenie prawa na drodze może skończyć się tragicznie.
Wielkie polowanie na piratów drogowych. Czym dysponuje policja?
Działania kontrolne będą prowadzone na niespotykaną skalę. Zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu potwierdził, że na drogach pojawią się zarówno oznakowane, jak i nieoznakowane radiowozy. Funkcjonariusze nie będą kryć się wyłącznie za zakrętami – w walce z piractwem drogowym pomogą im zaawansowane technologicznie narzędzia.
Policja przypomina, że w codziennej służbie do dyspozycji ma m.in. laserowe mierniki prędkości z funkcją rejestracji obrazu oraz pojazdy wyposażone w wideorejestratory. Szczególne ostrzeżenia przed brawurą i lekkomyślnością kierowane są do motocyklistów, którzy w okresie letnim częściej ulegają groźnym wypadkom.
Pod lupą nie tylko prędkość. Na co zwrócą uwagę patrole?
Jak informuje asp. Kamil Sobótka z Komendy Stołecznej Policji, uwaga mundurowych będzie skupiona wokół kilku kluczowych obszarów:
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Prędkość oraz stan trzeźwości – kategorycznie zabrania się prowadzenia wszelkich pojazdów pod wpływem alkoholu.
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Prawidłowe przewożenie pasażerów – w tym obowiązkowe zapinanie pasów bezpieczeństwa oraz bezpieczny transport najmłodszych dzieci w fotelikach.
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Zachowania zagrażające innym – bezwzględnie piętnowane będą agresywne manewry.
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Użytkownicy jednośladów i hulajnóg elektrycznych – policjanci będą reagować na każde wykroczenie popełniane przez tę grupę uczestników ruchu.
Służby przypominają, że przygotowanie do bezpiecznej podróży zaczyna się jeszcze przed przekręceniem kluczyka w stacyjce. Zanim wyruszymy w trasę, naszym obowiązkiem jest dokładne sprawdzenie stanu technicznego pojazdu. Ponadto eksperci radzą, aby mądrze i stabilnie zabezpieczyć przewożone bagaże oraz z wyprzedzeniem zaplanować optymalną drogę dojazdu do celu.
Lekceważenie tych zasad oraz obowiązujących limitów prędkości nie tylko drenuje kieszenie kierowców przez wysokie kary pieniężne, ale przede wszystkim niesie ze sobą ryzyko katastrofalnych wypadków. Wykażmy się dojrzałością i rozsądkiem, by chronić życie swoje, swoich bliskich oraz innych podróżnych.
Psycholog, dziennikarka i ekspertka ds. społecznych. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie SWPS oraz malarstwa i scenografii w Wyższej Szkole Artystycznej (WSA). W redakcji łączy wiedzę o mechanizmach ludzkiej psychiki z artystyczną wrażliwością na otoczenie. Specjalizuje się w tematach dotyczących psychologii, problemów mieszkańców oraz warszawskiej kultury. W swoich tekstach analizuje zjawiska społeczne, tłumacząc, jak zmiany w mieście wpływają na dobrostan i codzienne życie Polaków.