Kontrterroryści i straż graniczna w akcji. Uderzenie w kilku miejscach pod Warszawą

9 czerwca 2026 11:13 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Stołeczna policja przy wsparciu kontrterrorystów i Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymała kolejnych 5 członków grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami samochodów i paserstwem części. W toku śledztwa prowadzonego od 2023 roku zarzuty usłyszały już łącznie 21 osoby.

Policyjni Kontrterroryści. | Fot. FotoDax/Shutterstock
Policyjni Kontrterroryści. | Fot. FotoDax/Shutterstock.

Przeszukania w powiecie wołomińskim, dwa auta i urządzenie do kradzieży

Zatrzymani to mężczyźni w wieku od 29 do 50 lat, wszyscy z wcześniejszymi notowaniami kryminalnymi. Równolegle przeprowadzono 6 przeszukań na posesjach w powiecie wołomińskim. Policjanci zabezpieczyli liczne części i podzespoły samochodowe, 2 pojazdy – Toyotę Corollę wartą ok. 75 tys. zł i Toyotę Yaris wartą ok. 90 tys. zł – co do których istnieje podejrzenie, że pochodzą z przestępstwa, oraz urządzenie elektroniczne służące do kradzieży pojazdów. Na poczet przyszłych kar zajęto mienie o wartości 6 800 zł i 600 euro.

Z zakładów karnych doprowadzono dodatkowo 3 osoby, którym przedstawiono łącznie 35 zarzutów kradzieży z włamaniem samochodów (art. 279 KK), 32 zarzuty paserstwa (art. 291 KK), 2 zarzuty posiadania broni palnej i amunicji bez zezwolenia (art. 263 § 2 KK) oraz zarzuty udziału i kierowania zorganizowaną grupą przestępczą (art. 258 § 1 i § 3 KK). Sąd zastosował wobec wszystkich tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące.

Kontrterroryści i straż graniczna w akcji. Uderzenie w kilku miejscach pod Warszawą. | Fot. KSP.
Kontrterroryści i straż graniczna w akcji. Uderzenie w kilku miejscach pod Warszawą. | Fot. KSP.

21 podejrzanych od 2023 roku, sprawa nadal rozwojowa

Śledztwo nadzoruje Mazowiecki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. Od jego wszczęcia w 2023 roku przedstawiono zarzuty łącznie 21 osobom – m.in. o kierowanie i udział w grupie przestępczej, 113 zarzutów paserstwa części i podzespołów samochodowych, kradzieże z włamaniem, wyłudzanie odszkodowań z fikcyjnych kolizji oraz posiadanie broni. Wobec części podejrzanych skierowano już akty oskarżenia do sądów. Policja zapowiada dalsze czynności.

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