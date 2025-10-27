Kosmiczne ambicje rządu Tuska. Rusza projekt, który zmieni nasze bezpieczeństwo
Polska wkracza w nową erę technologii kosmicznych. Premier Donald Tusk zapowiedział powstanie Centrum Operacji Satelitarnych, które ma wzmocnić bezpieczeństwo narodowe i rozwijać krajowy sektor kosmiczny. Projekt realizowany we współpracy z Polską Agencją Kosmiczną (POLSA) ma uczynić z Polski jednego z kluczowych graczy europejskiego rynku satelitarnego.
Polska tworzy Centrum Operacji Satelitarnych. Nowy krok w stronę kosmicznej przyszłości
Polska coraz śmielej sięga gwiazd. Premier Donald Tusk ogłosił, że nasz kraj przygotowuje się do utworzenia Centrum Operacji Satelitarnych – projektu, który ma nie tylko wzmocnić bezpieczeństwo narodowe, ale też znacząco rozwinąć rodzimy sektor kosmiczny. Centrum powstanie we współpracy z Polską Agencją Kosmiczną (POLSA), rządem i Ministerstwem Technologii i Rozwoju. To jeden z najbardziej ambitnych projektów technologicznych w historii III RP.
Nowy etap dla polskiego sektora kosmicznego
Planowane Centrum Operacji Satelitarnych ma koordynować działania w zakresie przetwarzania danych satelitarnych, komunikacji, a także obserwacji Ziemi. Jak podkreślają eksperci, to właśnie dostęp do precyzyjnych informacji satelitarnych jest dziś kluczowy dla gospodarki, bezpieczeństwa i ochrony środowiska. – Polska ma już znaczące doświadczenie w pracy z systemami satelitarnymi, co stawia nas w bardzo dobrej pozycji do dalszego rozwoju – mówił w rozmowie z RMF24 Maciej Myśliwiec, szef Space Agency.
Polskie satelity już pomagają
Obecnie kilka polskich satelitów operuje na orbicie, wspierając m.in. działania związane z monitorowaniem zmian klimatycznych, zarządzaniem kryzysowym i obserwacją zjawisk pogodowych. Dane z tych urządzeń odegrały istotną rolę np. podczas ubiegłorocznej powodzi, pomagając służbom szybciej reagować na zagrożenia.
Polska bierze też udział w unijnym programie Copernicus, który jest jednym z największych na świecie systemów monitorowania środowiska. Umożliwia on bezpłatny dostęp do danych o Ziemi, które są wykorzystywane w planowaniu przestrzennym, reagowaniu kryzysowym i badaniach klimatu.
Czy projekt ma wymiar wojskowy?
Choć premier Tusk nie zdradził szczegółów dotyczących potencjalnych zastosowań wojskowych, eksperci zwracają uwagę, że satelity mogą mieć znaczenie strategiczne dla bezpieczeństwa i obronności państwa. Myśliwiec przypomniał, że niedawno na Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie powstało podobne centrum obserwacyjne, co może wskazywać na budowę spójnego systemu nadzoru i analizy danych satelitarnych.
Polska chce być graczem w kosmosie
Zdaniem ekspertów, jeśli projekt zostanie zrealizowany zgodnie z planem, Polska ma szansę stać się jednym z ważnych ośrodków technologii kosmicznych w Europie. Myśliwiec zaznaczył jednak, że korzystniejsze dla kraju mogłoby być rozpoczęcie negocjacji z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) w sprawie otwarcia jej ośrodka w Polsce. – To mogłoby przynieść ogromne korzyści dla gospodarki i nauki – ocenił.
Powstanie Centrum Operacji Satelitarnych to nie tylko inwestycja w przyszłość technologii, ale także symbol ambicji Polski, która coraz odważniej wchodzi w przestrzeń kosmiczną – tym razem nie jako obserwator, lecz jako aktywny uczestnik globalnego wyścigu.
Kocham Warszawę, podróże i gastronomię i to właśnie o nich najczęściej piszę.