Kosztuje kilkadziesiąt złotych, a chroni przed tragedią. Nowy nakaz wszedł w życie w całej Polsce

Wraz z początkiem czerwca w polskim prawie drogowym zaszły fundamentalne zmiany, które bezpośrednio wpływają na nawyki młodych cyklistów oraz użytkowników hulajnóg. Lekarze oraz policjanci biją na alarm – uszkodzenia mózgu potrafią w ułamku sekundy zrujnować ludzkie życie. Wydatek rzędu kilkudziesięciu złotych może uchronić nas przed wieloletnim dramatem.

Wiosenny paraliż na SOR-ach. Lekarze ostrzegają przed bezmyślnością Każdego roku w okresie wiosennym polskie szpitalne oddziały ratunkowe notują wyraźny wzrost liczby pacjentów z urazami będącymi pokłosiem niefortunnych upadków z rowerów, rolek czy hulajnóg. Do najczęściej diagnozowanych obrażeń należą bolesne złamania nadgarstków, przedramion oraz obojczyków. Największe przerażenie wśród personelu medycznego budzą jednak uszkodzenia mózgoczaszki, w tym groźne krwiaki i wstrząśnienia mózgu, a także skomplikowane urazy kręgosłupa, stłuczenia i rany wymagające szycia. Statystyki medyczne są bezwzględne: urazy głowy stanowią aż jedną trzecią wszystkich obrażeń, jakich doznają użytkownicy hulajnóg elektrycznych. Badania naukowe bezspornie potwierdzają bezpośrednią zależność przyczynowo-skutkową między rezygnacją z kasku a wystąpieniem ciężkiego, urazowego uszkodzenia mózgu. – Rowerzysta bez kasku, który spada z prędkością nawet 15-20 km/h, może doznać urazu mózgu, który zmieni jego życie na zawsze. Kask kosztuje kilkadziesiąt złotych. Założenie trwa kilka sekund. Rehabilitacja po ciężkim urazie głowy – lata. Wybór jest prosty – komentuje dr Agata Sławin, specjalistka medycyny rodzinnej i ekspertka Federacji Porozumienie Zielonogórskie.

Polska na szarym końcu Europy. Tragiczne statystyki policyjne Potrzebę natychmiastowego zaostrzenia prawa doskonale obrazują oficjalne raporty Komendy Głównej Policji. W 2025 roku w zdarzeniach drogowych jako kierujący wzięło udział aż 1100 dzieci i nastolatków poniżej 17. roku życia. Czarną serię wypadków współtworzyło 221 małoletnich cyklistów, a także użytkownicy hulajnóg elektrycznych – w tym 359 dzieci w przedziale wiekowym 7–14 lat oraz 237 nastolatków w wieku od 15 do 17 lat. Mimo tak zatrważających danych, podejście Polaków do kwestii bezpieczeństwa własnych dzieci pozostawiało dotychczas wiele do życzenia. Z europejskiego raportu Trendline, współfinansowanego przez UE, wyłania się ponury obraz: w naszym kraju kask ochronny zakłada zaledwie 51 proc. rowerzystów poniżej 14. roku życia. W grupie wiekowej powyżej 15 lat ten wskaźnik drastycznie spada do poziomu zaledwie 23 proc.. To jedne z najniższych wyników w całej Unii Europejskiej.

Przegląd przepisów i taryfikatora mandatów (Sezon 2026) W odpowiedzi na kryzys bezpieczeństwa ustawodawca sukcesywnie wprowadza rygorystyczne obostrzenia, które mają zmusić rodziców i dzieci do odpowiedzialnych zachowań na drogach. Tabela: Zmiany w prawie drogowym i sankcje dla użytkowników jednośladów Wprowadzony przepis / Restrykcja Kogo dotyczy i od kiedy obowiązuje Konsekwencje prawne i finansowe Bezwzględny nakaz jazdy w kasku ochronnym Dzieci i młodzież do 16. roku życia kierujący rowerami, e-hulajnogami oraz urządzeniami UTO (od 3 czerwca). Odpowiedzialność spada na opiekunów; za brak kasku grozi mandat karny do 100 zł. Zakaz samodzielnej jazdy na e-hulajnodze Dzieci poniżej 13. roku życia (przepisy z marca bieżącego roku). Kategoryczny zakaz poruszania się poza strefą zamieszkania i bez nadzoru dorosłego.

Cechy bezpiecznego kasku. Czego bezwzględnie unikać? Kask spełni swoją funkcję wyłącznie wtedy, gdy będzie traktowany jako profesjonalny standard bezpieczeństwa, a nie przykry obowiązek. Według ekspertów idealny kask musi posiadać oficjalne oznaczenie normy technicznej, charakteryzować się wysoką wytrzymałością zapięcia, być idealnie dostosowany do anatomicznego kształtu głowy oraz cechować się niską wagą. Waga ma tutaj kluczowe znaczenie. Dariusz Wiśniewski z Zakładu Certyfikacji, Normalizacji i Jakości Instytutu Transportu Samochodowego (ITS) zaznacza, że im lżejszy kask, tym mniejsze obciążenie dla kręgów szyjnych kręgosłupa młodego człowieka. Ekspert przestrzega również przed bardzo popularnym, ale niebezpiecznym trendem montowania na kaskach dodatkowych gadżetów, takich jak sportowe kamerki wideo, zewnętrzne oświetlenie czy słuchawki. Akcesoria te nie tylko dociążają konstrukcję, ale w momencie wypadku generują punktowy nacisk, który może doprowadzić do dodatkowych obrażeń czaszki. Trzeba pamiętać o dwóch kluczowych zasadach eksploatacji: Wymiana po każdym zderzeniu: Nawet jeśli po uderzeniu na strukturze kasku nie widać żadnego pęknięcia, bezpowrotnie traci on swoje właściwości ochronne i musi trafić do kosza.

Nawet jeśli po uderzeniu na strukturze kasku nie widać żadnego pęknięcia, bezpowrotnie traci on swoje właściwości ochronne i musi trafić do kosza. Zapięcie pod brodą to podstawa: Nawet spełnienie wszystkich norm technicznych nie pomoże, jeśli kask nie zostanie prawidłowo i ściśle zapięty pod żuchwą.

Ustawą nie da się zadekretować zdrowego rozsądku Sami mundurowi przyznają, że nowelizacja Prawa o ruchu drogowym to dopiero połowa sukcesu. Nowe prawo nakłada twardy obowiązek, ale nie tworzy automatycznie bezpiecznych nawyków, nie uczy rozpoznawania realnych zagrożeń, oceny ryzyka ani właściwego zachowania w ruchu drogowym. Jak celnie wskazuje nadkomisarz Emilia Kosma, doświadczona ekspertka Wydziału Profilaktyki Społecznej Biura Prewencji Komendy Głównej Policji, kluczem do poprawy bezpieczeństwa jest systematyczna edukacja najmłodszych. W tym procesie to nie policja, lecz rodzice, opiekunowie prawni oraz nauczyciele w szkołach odgrywają najbardziej fundamentalną i niezastąpioną rolę, kształtując prawidłowe postawy u dzieci. Ostatecznym celem specjalistów jest doprowadzenie do sytuacji, w której kask stanie się standardem dla każdego użytkownika jednośladu, a nie tylko opcją dla szczególnie ostrożnych.