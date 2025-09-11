Koszty dla kierowców pójdą w górę. Resort ujawnia szczegóły podwyżek
Kierowcy muszą przygotować się na wyższe wydatki. Od 2026 roku wzrosną opłaty za rejestrację pojazdów, dokumenty i tablice rejestracyjne – w niektórych przypadkach nawet trzykrotnie.
Ważna informacja dla kierowców. Wzrosną koszty rejestracji i dokumentów
Resort infrastruktury przygotował projekt rozporządzenia, który podniesie opłaty związane z rejestracją pojazdów i wydawaniem dokumentów. Zmiany mają wejść w życie w pierwszej połowie 2026 roku i będą dotyczyć milionów kierowców w całej Polsce.
Podwyżki po latach zamrożenia
Obowiązujące dziś stawki pozostają niezmienione od kilkunastu lat. Opłaty za dowód rejestracyjny nie były aktualizowane od 2010 roku, a ceny tablic rejestracyjnych nawet od 2004 roku. Rząd argumentuje podwyżki inflacją, rosnącymi kosztami administracyjnymi i cenami materiałów potrzebnych do produkcji dokumentów.
Zgodnie z projektem:
- opłata za dowód rejestracyjny wzrośnie z 54 zł do 62,50 zł,
- standardowe tablice rejestracyjne zdrożeją z 80 zł do 92,50 zł,
- pozwolenie czasowe podrożeje z 13,50 zł do 15,50 zł,
- tablice motocyklowe wzrosną z 40 zł do 46,50 zł.
Najbardziej odczuwalna zmiana czeka osoby wybierające indywidualne tablice. Cena wzrośnie trzykrotnie – z 1000 zł do 3000 zł.
Wysokie koszty dla kierowców
Podwyżki wpisują się w szerszy trend rosnących wydatków na motoryzację. Już dziś średni koszt utrzymania samochodu, bez paliwa i ubezpieczenia, sięga kilku tysięcy złotych rocznie. Do tego dochodzą coraz droższe części, serwis, obowiązkowe OC i paliwo.
Szczególnie trudna sytuacja dotyczy młodych kierowców. Sam proces zdobywania prawa jazdy to wydatek rzędu 4000–5000 zł, obejmujący kurs, badania lekarskie i egzaminy. Planowane podwyżki opłat rejestracyjnych dodatkowo zwiększą barierę wejścia dla osób rozpoczynających przygodę z motoryzacją.
Zmiany od 2026 roku
Nowe przepisy wejdą w życie w pierwszym kwartale 2026 roku, 14 dni po publikacji w Dzienniku Ustaw. Dla wielu kierowców każda dodatkowa opłata będzie znaczącym obciążeniem, szczególnie w mniejszych miejscowościach, gdzie brak alternatywy w postaci transportu publicznego sprawia, że własny samochód jest koniecznością.
