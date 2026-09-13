Kotlety z soczewicy zamiast schabowego wywoływały burzę w szkołach. Dietetyczki odpowiadają oburzonym rodzicom
Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2026/2027 w polskich szkołach i przedszkolach weszła w życie żywieniowa rewolucja oparta na tzw. diecie planetarnej. Decyzja Ministerstwa Edukacji Narodowej wywołała jednak falę oburzenia wśród części rodziców. W mediach społecznościowych i na wywiadówkach wybuchła dyskusja o wycofywaniu tradycyjnego kotleta schabowego na rzecz zamienników warzywnych, w tym kotletów z soczewicy i ziemniaków. W odpowiedź na zarzuty stanowczo zareagowały dietetyczki oraz lekarze, tłumacząc fizjologiczne i edukacyjne znaczenie zbilansowanego żywienia dzieci.
Zasady diety planetarnej w szkołach i ramy prawne żywienia zbiorowego
Dieta planetarna kładzie nacisk na zwiększone spożycie produktów roślinnych – warzyw, owoców, pełnoziarnistych produktów zbożowych, orzechów oraz roślin strączkowych – przy jednoczesnym ograniczeniu czerwonego mięsa, żywności wysoko przetworzonej, cukrów prostych i tłuszczów nasyconych. Standardy żywieniowe w placówkach oświatowych regulują przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2016 r. poz. 1154) w powiązaniu z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 900 z późn. zm.).
Ekspertki z zakresu medycyny i żywienia – Irena Mankiewicz-Żurawska z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach oraz dr Paulina Metelska z Polskiego Towarzystwa Otyłości Dziecięcej – podkreślają, że szkoła odgrywa kluczową rolę w rozwoju układu nerwowego oraz budowaniu nawyków żywieniowych. Prawidłowo skomponowany posiłek dostarcza niezbędnego białka, wapnia, witaminy D, żelaza i kwasów omega-3, co bezpośrednio przekłada się na zdolność koncentracji, pamięć oraz wyniki w nauce. Dziecko głodne lub żywione wyłącznie cukrami prostymi nie jest w stanie efektywnie przyswajać wiedzy.
Edukacja zdrowotna i niwelowanie nierówności społecznych przez stołówki
Zwolennicy zmian wskazują, że stołówka szkolna stanowi przestrzeń niwelowania różnic społecznych. Nie wszystkie rodziny dysponują wystarczającym budżetem, czasem czy wiedzą, by codziennie przygotowywać w pełni zbilansowane posiłki. Jak zaznacza dr Paulina Metelska, zadaniem szkoły jest stworzenie równego dostępu do wartościowego pożywienia i wody pitnej, bez jednoczesnego wprowadzania podziałów czy stygmatyzowania dzieci zmagających się z nadwagą i otyłością.
Ekspertki zwracają również uwagę na ogromną rolę marketingu spożywczego w mediach społecznościowych i grach komputerowych, gdzie dzieci są poddawane stałej presji ze strony reklamodawców i influencerów. Z tego powodu odpowiedzialność za zdrowie najmłodszych musi być dzielona pomiędzy rodziców, szkołę, samorządy oraz organy państwowe.
Jak krok po kroku budować zdrowe nawyki żywieniowe u dziecka
Zobacz zestaw praktycznych porad, które pomogą wprowadzić zasady zdrowego odżywiania w domu i w szkole:
- Zadbaj o wspólne komponowanie „zdrowego talerza” w domu – włączaj dziecko w przygotowywanie posiłków i pokazuj wartościowe zamienniki białkowe, takie jak soczewica, ciecierzyca czy ryby.
- Unikaj kategorycznych zakazów i stygmatyzacji jedzenia – traktuj słodycze lub przekąski jako okazjonalny dodatek, aby nie budować wokół nich niezdrowej relacji psychologicznej.
- Pilnuj regularności posiłków i odpowiedniego nawodnienia – dopilnuj, aby dziecko wychodziło do szkoły po zjedzeniu śniadania i miało ze sobą bidon z wodą pitną.
- Rozmawiaj z dzieckiem o treściach reklamowych w internecie – pomagaj mu krytycznie oceniać przekazy promocyjne słodzonych napojów i żywności fast-food.
- Współpracuj z radą rodziców i dyrekcją szkoły – bierz czynny udział w konsultowaniu jadłospisów stołówkowych i upewniaj się, że posiłki są smaczne i urozmaicone.
Źródło: forsal
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.