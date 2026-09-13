W poniedziałek ruszą do Biedronki. Drugi produkt za 1 zł, można mieszać dowolnie

13 września 2026 17:58 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Biedronka zaczyna nowy tydzień od promocji, która może zainteresować osoby robiące większe zakupy dla całej rodziny. Od poniedziałku 14 września wszystkie sery żółte w plastrach marki Światowid zostaną objęte akcją „drugi za 1 zł”. Promocja potrwa do soboty 19 września, ale obowiązuje limit dzienny.

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Fot. Warszawa w Pigułce

Nowy tydzień w Biedronce zacznie się od kolejnej odsłony „Festiwalu Nabiału”. Tym razem sieć mocno przecenia jeden z podstawowych produktów, który regularnie trafia do koszyków klientów – ser żółty.

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Z udostępnionej przez sieć oferty wynika, że akcja rozpocznie się w poniedziałek 14 września i potrwa do 19 września.

Drugi ser za symboliczną złotówkę

Mechanizm promocji jest prosty. Przy zakupie dwóch objętych akcją opakowań drugi, tańszy produkt kosztuje tylko 1 zł.

Co ważne, promocja obejmuje wszystkie sery żółte Światowid w plastrach, a poszczególne rodzaje można ze sobą dowolnie łączyć.

Na grafice promocyjnej Biedronka pokazuje m.in. goudę, ser rycerski i podlaski. Marka Światowid ma w ofercie sieci wiele wariantów sera, a w aktualnym asortymencie internetowym Biedronki znajdują się m.in. sery Gouda, Salami, Edamski czy Radamer.

Przy dwóch produktach oszczędność może być bardzo duża

Najbardziej opłaca się zestawić dwa produkty w podobnej cenie, ponieważ za złotówkę otrzymujemy tańszy z dwóch serów.

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Przykładowo w internetowej ofercie Biedronki opakowanie sera żółtego Salami Światowid 300 g kosztuje obecnie 9,99 zł. Ceny w sklepach stacjonarnych i konkretne warianty mogą się jednak różnić, dlatego nie należy tego traktować jako wyliczenia ceny promocyjnej dla każdego sklepu.

Przy odpowiednim zestawieniu produktów mechanizm „drugi za 1 zł” oznacza jednak bardzo wysoką procentowo obniżkę na całym zestawie.

Jest limit. Maksymalnie dwa sery za złotówkę dziennie

Klienci powinni zwrócić uwagę na ograniczenia zapisane na materiale promocyjnym.

Oferta obowiązuje z kartą Moja Biedronka lub aplikacją, a dzienny limit wynosi 4 produkty objęte promocją, w tym maksymalnie 2 produkty za 1 zł.

Oznacza to, że jednego dnia można skompletować maksymalnie dwa promocyjne zestawy.

Sieć pozwala przy tym dowolnie mieszać warianty, więc nie trzeba kupować czterech identycznych opakowań.

Poniedziałek 14 września przyniesie więcej nowych ofert

Promocja na sery zbiega się z rozpoczęciem kolejnych ofert Biedronki. Na oficjalnej stronie sieci widnieją nowe akcje rozpoczynające się właśnie 14 września, w tym oferty obowiązujące do 26 września.

Dla klientów robiących większe zakupy początek tygodnia może być więc dobrym momentem na sprawdzenie całej gazetki, a nie wyłącznie działu z nabiałem.

Promocja potrwa sześć dni

Na zakup nie trzeba ruszać wyłącznie w poniedziałek. Oferta na sery Światowid została zaplanowana od 14 do 19 września.

Warto jednak pamiętać, że promocje tego typu obowiązują przy dostępności produktów w poszczególnych sklepach. Konkretne warianty mogą się różnić w zależności od placówki.

Najważniejsza zasada jest prosta: dwa sery żółte w plastrach Światowid, drugi tańszy za 1 zł, możliwość mieszania wariantów, karta lub aplikacja Moja Biedronka i limit czterech produktów dziennie.

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