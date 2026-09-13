To już się dzieje. Gminy wypuściły drony i sprawdzają mapy. Tysiące Polaków dostanie drakońskie wezwanie do zapłaty za 5 lat wstecz
Nie trzeba już wchodzić za płot, żeby zauważyć, że obok domu pojawił się garaż, budynek gospodarczy albo dodatkowa część budynku, której wcześniej tam nie było. W 2026 roku państwowe zasoby geodezyjne są uzupełniane o kolejne zdjęcia lotnicze, dane wysokościowe i ortofotomapy, a najdokładniejsze dostępne materiały pokazują teren z rozdzielczością nawet 3 cm na jeden piksel. W wielu przypadkach urzędy dowiadują się
W 2026 roku zdjęcia są jeszcze dokładniejsze. Na niektórych obszarach jeden piksel to zaledwie 3 cm
Potocznie mówi się o „zdjęciach satelitarnych”, ale w praktyce najdokładniejszym źródłem informacji są często zdjęcia wykonywane z samolotów i przetwarzane w ortofotomapy. Główny Urząd Geodezji i Kartografii podaje, że najdokładniejsze materiały znajdujące się obecnie w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym osiągają terenowy rozmiar piksela 3 x 3 cm. Standardowo dla obszarów miejskich GUGiK pozyskuje ortofotomapy o pikselu 5 cm, natomiast dla terenów pozamiejskich 10 cm. W marcu 2026 roku podpisano kolejne umowy na wykonanie takich danych dla dużych obszarów kraju, a termin zakończenia części prac wyznaczono na grudzień. Równolegle dostępna jest ogólnopolska ortofotomapa satelitarna z 2024 roku przygotowana dzięki współpracy Polskiej Agencji Kosmicznej i GUGiK.
Aktualizacja trwa przez cały rok. W lipcu 2026 do państwowego zasobu trafiły między innymi nowe zdjęcia gminy Niepołomice wykonane już w tym roku z rozdzielczością 3 cm oraz dane dla Żor z pikselem 5 cm. Jeszcze 2 września GUGiK poinformował o udostępnieniu kolejnych szczegółowych materiałów dla Wrocławia i Obornik. Oprócz zwykłej ortofotomapy dostępne są numeryczne modele terenu, modele pokrycia terenu, chmury punktów LiDAR oraz w niektórych przypadkach zdjęcia ukośne i modele 3D. Nie oznacza to, że każda gmina w Polsce właśnie fotografuje każdy dom dronem, choć to się oczywiście zdarza częściej niż myślimy. Oznacza to jednak, że porównanie wyglądu działki w różnych latach stało się prostsze i w wielu miejscach nie wymaga już nawet zamawiania własnego „nalotu”.
Gmina najpierw widzi różnicę na ekranie. Dopiero później może przyjść pismo
Dla właściciela domu mechanizm może być bardzo prosty. W informacji podatkowej widnieje dom o określonej powierzchni oraz jeden budynek gospodarczy. Na nowszej ortofotomapie obok pojawia się kolejny zamknięty obiekt albo obrys domu wyraźnie powiększył się w stosunku do wcześniejszych zdjęć. Taka różnica sama nie tworzy jeszcze zobowiązania podatkowego, ale może być wystarczającym powodem do rozpoczęcia czynności sprawdzających. Urząd może poprosić o wyjaśnienie, od kiedy obiekt stoi na działce, do czego służy, jaka jest jego powierzchnia użytkowa i dlaczego nie znalazł się w informacji o nieruchomości. W razie potrzeby może później sięgnąć po dokumentację budowlaną, dane geodezyjne, oględziny albo opinię specjalisty.
To nie jest mechanizm wymyślony na potrzeby teorii. Najwyższa Izba Kontroli udokumentowała przypadek gminy Chełmża, gdzie w postępowaniu podatkowym wykorzystywano między innymi drona, ortofotomapy, oględziny i opinię geodety. Według danych przywołanych z wystąpienia NIK efekty finansowe postępowania wyniosły 84 432 zł za 2019 rok oraz 151 928 zł za 2020 rok, czyli łącznie 236 360 zł. Nie oznacza to, że cała ta kwota wynikała wyłącznie z jednego nalotu dronem, ale pokazuje, że zdjęcia z powietrza mogą być realnym elementem postępowania podatkowego, a nie wyłącznie materiałem używanym przy planowaniu przestrzennym.
NIK od lat zwraca zresztą uwagę na drugi problem. Podczas kontroli gmin wielokrotnie stwierdzano brak rzetelnej weryfikacji danych przekazywanych przez podatników, co prowadziło do zaniżania podatków lokalnych. Dla samorządu podatek od nieruchomości jest dochodem własnym, więc zestawienie informacji znajdujących się w bazie podatkowej z coraz dokładniejszymi danymi przestrzennymi jest jednym z najprostszych sposobów sprawdzenia, czy wszystko się zgadza. Nie ma natomiast wiarygodnej ogólnopolskiej statystyki pokazującej, że wszystkie gminy rozpoczęły jednocześnie masową akcję wysyłania wezwań. Samorządy mają takie narzędzia i istnieją udokumentowane przypadki ich wykorzystania, ale skala działań zależy od konkretnej gminy.
Garaż może oznaczać podatek. Wiata na drewno już niekoniecznie
To najważniejsza różnica względem wielu alarmistycznych informacji krążących w internecie. Nie wszystko, co widać na zdjęciu, podlega podatkowi od nieruchomości. Od 1 stycznia 2025 roku definicje budynku i budowli znajdują się bezpośrednio w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Budynek musi między innymi być trwale związany z gruntem, mieć fundamenty i dach oraz być wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych. Typowy murowany lub trwale związany z gruntem garaż może więc spełnić definicję budynku. Jeżeli nie został zgłoszony, gmina może zainteresować się jego powierzchnią i momentem rozpoczęcia użytkowania.
Inaczej może wyglądać sprawa wiaty na drewno. Od 2025 roku wiata została wprost wymieniona w katalogu budowli, ale budowle są opodatkowane podatkiem od nieruchomości zasadniczo wtedy, gdy są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Właściciel zwykłego domu jednorodzinnego nie powinien więc wychodzić z założenia, że każda widoczna z góry wiata stojąca w ogrodzie oznacza nowy podatek. Podobnie sam utwardzony podjazd czy kostka wokół domu prywatnej osoby nie stają się automatycznie opodatkowaną budowlą tylko dlatego, że dobrze widać je na ortofotomapie. Obraz może uruchomić pytania urzędu, ale nie zastępuje kwalifikacji prawnej.
Jeszcze ostrożniej trzeba traktować zabudowany taras i poddasze. Jeżeli taras został faktycznie włączony do budynku, powstały przegrody, dach i dodatkowa powierzchnia użytkowa, sytuacja jest inna niż przy zwykłym zadaszeniu tarasu. Z kolei z samego zdjęcia z góry nie da się wiarygodnie ustalić powierzchni użytkowej poddasza. Ustawa przewiduje, że powierzchnię pomieszczeń o wysokości co najmniej 2,20 m liczy się w całości, powierzchnię od 1,40 do 2,20 m w 50 proc., a części niższych niż 1,40 m nie uwzględnia się. Zmiana dachu widoczna na zdjęciach może więc sprowokować pytanie o przebudowę, ale o wysokości podatku nadal decydują rzeczywiste wymiary wewnątrz budynku, a nie sam kolor dachu na mapie.
Brak budynku w ewidencji nie oznacza, że nie trzeba za niego płacić
To kolejny częsty błąd właścicieli nieruchomości. Jeśli garażu albo budynku gospodarczego nie ma jeszcze w ewidencji gruntów i budynków, nie oznacza to automatycznie, że nie istnieje obowiązek podatkowy. W orzecznictwie sądów administracyjnych potwierdzano, że również faktycznie istniejący budynek, który nie został ujawniony w ewidencji, może podlegać opodatkowaniu, a organ powinien w takiej sytuacji samodzielnie ustalić jego charakter dla potrzeb podatku. Jeszcze w wyroku z października 2025 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie odnosił się do takiej sytuacji i wskazywał na wcześniejsze stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego.
Przy nowym budynku obowiązek podatkowy nie jest uzależniony od tego, kiedy urzędnik zauważy go w systemie. Zasadą jest, że powstaje 1 stycznia roku następującego po roku, w którym zakończono budowę albo rozpoczęto użytkowanie budynku lub jego części przed ostatecznym wykończeniem. Osoba fizyczna przekazuje gminie informację IN-1 wraz z właściwymi załącznikami. Jeśli później zmienia się stan nieruchmości, dokumenty trzeba odpowiednio zaktualizować. Dlatego garaż wybudowany i użytkowany od kilku lat nie staje się podatkowo „nowy” dopiero w momencie, kiedy zostanie zauważony na najnowszej ortofotomapie.
W 2026 roku urząd może jeszcze wrócić do 2021 roku. Nie zawsze oznacza to jednak 5 lat odsetek
Tu przepisy są bardziej skomplikowane niż popularne hasło „gmina naliczy 5 lat wstecz”. W przypadku osób fizycznych podatek od nieruchomości ustala gmina w drodze decyzji. Art. 68 Ordynacji podatkowej przewiduje co do zasady 3-letni termin na doręczenie decyzji, ale jeżeli podatnik nie złożył wymaganej informacji albo w złożonym dokumencie nie ujawnił wszystkich danych potrzebnych do ustalenia podatku, termin wydłuża się do 5 lat, licząc od końca roku, w którym powstał obowiązek podatkowy. W praktyce oznacza to, że w 2026 roku – przy spełnieniu tych warunków – organ może jeszcze doręczyć decyzję dotyczącą zobowiązania powstałego w 2021 roku. Każdy rok trzeba jednak analizować oddzielnie.
Jest tu ważne zastrzeżenie. Właściciel domu będący osobą fizyczną nie powinien automatycznie zakładać, że przy decyzji za wcześniejsze lata dostanie również odsetki naliczane od początku 2021 roku. Zobowiązanie osoby fizycznej powstaje przez doręczenie decyzji ustalającej, a Ordynacja podatkowa daje co do zasady 14 dni od jej otrzymania na zapłatę. Dopóki decyzja nie została doręczona, podatnik nie ma kwoty, którą powinien był wcześniej samodzielnie wpłacić. Inaczej wygląda sytuacja przedsiębiorstw i innych podmiotów samodzielnie obliczających podatek w deklaracji DN-1 – tam wcześniejsze zaniżenie zobowiązania może prowadzić również do klasycznej zaległości i odsetek. To rozróżnienie ma ogromne znaczenie przy kalkulowaniu potencjalnego rachunku.
W Warszawie zdjęcia mają 5 cm na piksel. Garaż 30 m² to obecnie 360 zł podatku rocznie
Warszawa ma obecnie bardzo szczegółowe dane. Pod koniec 2025 roku GUGiK przyjął nową ortofotomapę wykonaną w tym samym roku dla grupy miast obejmującej między innymi Warszawę i Sochaczew. Rozdzielczość wynosi 5 cm na piksel, a pakiet obejmuje również dane LiDAR o gęstości co najmniej 12 punktów na metr kwadratowy. Z takiego materiału bardzo łatwo zauważyć nowy obrys budynku, dobudówkę czy wolnostojący garaż. Dane są dostępne w państwowym Geoportalu, więc nie są narzędziem zarezerwowanym wyłącznie dla urzędników.
Rada Warszawy na 2026 rok ustaliła stawkę 1,25 zł za 1 m² powierzchni budynków mieszkalnych oraz 12 zł za 1 m² w przypadku budynków zaliczanych do kategorii pozostałych. Jeżeli więc na posesji stoi wolnostojący garaż o powierzchni użytkowej 30 m² i powinien być opodatkowany jako budynek pozostały, sam podatek za 2026 rok wynosi 360 zł. Gdyby identyczna powierzchnia była zajęta na prowadzenie działalności gospodarczej, warszawska stawka 35,53 zł za metr dawałaby już 1065,90 zł rocznie. Dla 30 m² dodatkowej części mieszkalnej domu byłoby to natomiast zaledwie 37,50 zł rocznie. Właśnie dlatego nie ma jednej sensacyjnej kwoty, którą urząd może naliczyć każdemu właścicielowi po zobaczeniu nowego obiektu. Wszystko zależy od rodzaju budynku, powierzchni, sposobu wykorzystania i stawek obowiązujących w danej gminie w poszczególnych latach.
Co zrobić, zanim urząd sam znajdzie rozbieżność?
1. Warto wejść do Geoportalu i porównać posesję z dokumentami. Nie trzeba mieć specjalistycznego programu. Ortofotomapy państwowe są dostępne publicznie i pozwalają zobaczyć, jakie obiekty na działce są widoczne z góry. Dobrze następnie porównać je z ostatnią informacją IN-1, decyzją podatkową i rzeczywistym stanem nieruchomości. Szczególnej uwagi wymagają garaże, zamknięte budynki gospodarcze, dobudowane części domu oraz większe przebudowy wykonane po złożeniu ostatniej informacji.
2. Nie należy zgłaszać do podatku wszystkiego, co ma dach. Wiata, pergola, taras czy niewielki obiekt ogrodowy mogą podlegać zupełnie innym zasadom niż garaż spełniający definicję budynku. Od 2025 roku przepisy zawierają nowe, autonomiczne definicje budynku i budowli, dlatego w przypadku wątpliwego obiektu najlepiej najpierw ustalić jego kwalifikację. Samodzielne wpisanie nieopodatkowanego obiektu do niewłaściwej rubryki może stworzyć problem w drugą stronę.
3. Trzeba sprawdzić powierzchnię użytkową, a nie powierzchnię dachu. Zdjęcie lotnicze pokazuje obrys, ale podatek od budynku liczony jest od powierzchni użytkowej mierzonej wewnątrz. Przy poddaszach dochodzą dodatkowo zasady dotyczące wysokości pomieszczeń. Jeżeli urząd wylicza powierzchnię wyłącznie na podstawie widoku z góry, właściciel może przedstawić rzeczywiste pomiary oraz dokumentację budynku.
4. Pisma z gminy nie należy ignorować. Ortofotomapa może być tylko początkiem sprawy i podatnik ma prawo wyjaśnić, czym jest obiekt, kiedy powstał oraz dlaczego jego zdaniem nie powinien być opodatkowany. Brak reakcji nie powoduje, że zdjęcie nagle staje się niepodważalnym dowodem, ale pozbawia właściciela możliwości szybkiego wyjaśnienia rozbieżności i może doprowadzić do dalszego postępowania.
5. Przy oczywistym braku w informacji IN-1 lepiej sprawdzić sytuację samemu. W 2026 roku problemem nie jest już to, czy stojący od kilku lat garaż da się zauważyć. Państwowe zasoby są coraz dokładniejsze, a kolejne obszary kraju dostają nowe zdjęcia oraz dane wysokościowe. Znacznie ważniejsze jest pytanie, czy obiekt rzeczywiście powinien być opodatkowany i od kiedy. Urząd może wrócić do wcześniejszych lat, ale również podatnik ma prawo wymagać prawidłowej kwalifikacji każdego obiektu. Zdjęcie z góry może rozpocząć postępowanie, lecz nie zastępuje przepisów, pomiarów i ustalenia rzeczywistego stanu nieruchomości.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.