Zaczęło się. Nowe ograniczenia wypłat gotówki w bankomatach
Od 19 lutego 2026 roku część klientów korzystających z bankomatów musi liczyć się z nowym ograniczeniem. Euronet Polska wprowadził limit 200 zł dla pojedynczej wypłaty gotówki przy użyciu kodu BLIK. Zmiana obejmuje bankomaty i recyklery należące do tej sieci i obowiązuje do odwołania. Nie oznacza to jednak, że w całej Polsce z bankomatu można wypłacić najwyżej 200 zł. W innych sieciach i przy wypłacie kartą obowiązują inne limity.
Zmiana weszła w życie już kilka miesięcy temu, ale wielu klientów może zauważyć ją dopiero wtedy, gdy spróbuje wypłacić większą kwotę BLIKIEM z bankomatu Euronetu.
Operator poinformował oficjalnie, że od 19 lutego 2026 roku maksymalna wartość pojedynczej wypłaty BLIKIEM wynosi 200 zł.
200 zł i koniec? Niezupełnie
Najważniejsze jest słowo „pojedynczej”.
Euronet ograniczył wysokość jednej operacji BLIK do 200 zł. To nie oznacza automatycznie, że klient może w ciągu całego dnia wypłacić zaledwie 200 zł.
Konkretna liczba możliwych operacji może zależeć od limitów ustawionych przez bank lub dostawcę rachunku.
Nie należy więc interpretować nowej zasady jako ogólnego dziennego limitu 200 zł.
Ograniczenie dotyczy tylko BLIKA w Euronet
To kluczowa informacja.
Limit obejmuje wypłaty realizowane kodem BLIK w bankomatach oraz recyklerach należących do sieci Euronet Polska.
Operator zastrzegł jednocześnie, że zmiana nie obejmuje urządzeń banków obsługiwanych przez Euronet, które są oznaczone logo tych banków.
Nie jest to również limit dotyczący wypłaty kartą.
Dlatego klient stojący przed bankomatem Euronetu może mieć zupełnie inne możliwości w zależności od tego, czy korzysta z BLIKA, czy z karty.
BLIK krytykuje zmianę
Polski Standard Płatności, operator BLIKA, otwarcie skrytykował decyzję Euronetu.
W swoim stanowisku podkreślił, że ograniczenie do 200 zł jest autonomiczną decyzją Euronet Polska i nie zostało wprowadzone przez inne sieci bankomatowe. BLIK przypomniał również, że wcześniej maksymalna pojedyncza wypłata w Euronet wynosiła 800 zł.
Według operatora BLIKA użytkownicy nadal mogą korzystać z ponad 13 tys. bankomatów w Polsce, w których podobny limit nie obowiązuje. W tej liczbie znajduje się ponad 8 tys. urządzeń należących do sieci własnych banków.
Gdzie nadal wypłacisz więcej?
BLIK wskazuje m.in. bankomaty należące do lub obsługiwane przez takie sieci jak:
- PKO Bank Polski,
- Santander,
- Bank Pekao,
- mBank,
- ING,
- Millennium,
- BNP Paribas,
- SGB,
- BPS,
- Planet Cash.
W tych urządzeniach obowiązują standardowe limity ustalane przez banki i operatorów, a nie limit 200 zł narzucony przez Euronet dla BLIKA.
Dlaczego Euronet wprowadził ograniczenie?
Powód jest ekonomiczny.
Euronet Polska twierdzi, że wypłaty BLIKIEM są dla operatora nierentowne. Według spółki stawki ustalane za obsługę takich transakcji nie pokrywają kosztów realizacji usługi.
Operator wskazuje również, że nawet zmiany w opłatach wprowadzane przez Mastercard i Visa nie rekompensują w pełni kosztów utrzymywania infrastruktury bankomatowej.
Euronet deklaruje przy tym, że chce prowadzić dalsze rozmowy z uczestnikami rynku i regulatorami, aby utrzymać dostęp do gotówki także w mniejszych miejscowościach.
79 mln wypłat BLIKIEM w bankomatach
Skala korzystania z tej funkcji jest duża.
Według Polskiego Standardu Płatności w 2025 roku użytkownicy wykonali w bankomatach 79 mln operacji BLIKIEM. Stanowiło to około 2,7 proc. wszystkich transakcji wykonanych tym systemem.
Dlatego limit Euronetu dotyczy bardzo dużej liczby potencjalnych użytkowników, choć nie całego rynku.
A co z unijnym limitem 10 tys. euro?
Tu też trzeba bardzo uważać, bo materiał Forsala miesza dwa różne tematy.
Unijny limit 10 tys. euro dotyczy dużych płatności gotówkowych, a nie wypłat pieniędzy z własnego rachunku bankowego.
Regulacja unijna ogranicza przyjmowanie lub dokonywanie dużych płatności gotówką w relacjach handlowych. Komisja Europejska wyjaśnia również, że limit nie blokuje wpłat gotówki do banku ani przekazywania bankowi gotówki w celu wykonania przelewu.
Czyli:
limit 200 zł – Euronet + BLIK + pojedyncza wypłata,
limit 10 tys. euro – unijne regulacje dotyczące dużych płatności gotówkowych.
To nie są te same przepisy.
Nie ma „końca gotówki”
Na dziś nie ma podstaw, żeby mówić o końcu wypłat gotówki z bankomatów w Polsce.
Co więcej, sam Euronet deklaruje, że zależy mu na utrzymaniu dostępu do gotówki, a Polski Standard Płatności podkreśla, że tysiące innych bankomatów nadal pozwalają wypłacać BLIKIEM większe kwoty.
Zmiana jest jednak istotna dla osób, które przyzwyczaiły się do wypłacania większych kwot BLIKIEM właśnie w urządzeniach Euronetu.
Co to oznacza dla klienta?
Jeśli stoisz przy bankomacie Euronetu i chcesz wypłacić BLIKIEM 500 czy 800 zł jednym kodem, nie zrobisz tego w jednej operacji.
Maksymalnie wypłacisz 200 zł jednorazowo.
Jeżeli potrzebujesz większej kwoty, możesz skorzystać z innego bankomatu albo – zależnie od warunków swojego banku – wypłacić pieniądze kartą.
Najważniejsze jest więc to, by nie dać się zwieść alarmistycznym nagłówkom: w Polsce nie wprowadzono ogólnego limitu 200 zł na wypłaty z bankomatów. To konkretna decyzja jednego operatora dotycząca jednej metody wypłaty.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.