Od poniedziałku wielkie promocje w Biedronce. Klienci mogą zacząć robić zapasy
Biedronka mocno zaczyna nowy tydzień. Od poniedziałku 14 września rusza promocja na wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy będzie aż o 70 proc. tańszy. Poszczególne rodzaje można dowolnie łączyć, a promocja potrwa do soboty 19 września. To oferta, która może skłonić część klientów do zrobienia większych zapasów.
Początek tygodnia przyniesie klientom Biedronki kolejną dużą akcję promocyjną. Tym razem sieć postawiła na produkty, które ze względu na dłuższy termin przydatności często kupowane są po kilka opakowań.
Promocja rozpoczyna się w poniedziałek 14 września i potrwa przez sześć dni – do soboty 19 września.
Drugi produkt aż 70 proc. taniej
Zasada jest prosta. Promocją objęte zostały wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie dostępne w ramach akcji.
Przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy kosztuje o 70 proc. mniej.
Co szczególnie ważne, Biedronka pozwala dowolnie mieszać produkty. Nie trzeba więc kupować dwóch identycznych opakowań. Można wybrać różne rodzaje kiełbas objętych akcją.
Na materiałach promocyjnych sieć pokazuje m.in. produkty marek Kraina Wędlin, Tarczyński oraz Wędliny z Wadowic.
Przy większych zakupach oszczędność robi się konkretna
Mechanizm najbardziej opłaca się przy zestawieniu produktów o podobnej cenie.
Jeżeli przykładowo dwa opakowania kosztowałyby po 15 zł, normalnie klient zapłaciłby 30 zł. W promocji drugie kosztowałoby 4,50 zł, a cały zestaw 19,50 zł. Oszczędność wyniosłaby 10,50 zł.
Przy droższych produktach kwotowa korzyść będzie jeszcze większa.
To właśnie dlatego akcja może zainteresować klientów robiących zakupy na kilka dni. Paczkowane kiełbasy można przechowywać zgodnie z terminem i warunkami podanymi przez producenta, więc część osób może wykorzystać promocję do kupienia kilku opakowań.
Biedronka wprowadziła limit
Nie będzie jednak można kupować dowolnej liczby produktów na promocyjnych zasadach.
Biedronka ustaliła dzienny limit 6 produktów, czyli maksymalnie 3 produkty z rabatem.
Do skorzystania z promocji potrzebna będzie karta Moja Biedronka lub aplikacja Biedronka.
W praktyce jeden klient może więc w ramach dziennego limitu kupić trzy pary produktów. W każdej z nich tańszy produkt zostanie przeceniony o 70 proc.
Nie tylko kiełbasa. Od poniedziałku ruszają kolejne promocje
To niejedyna mocna oferta przygotowana przez Biedronkę na początek tygodnia.
Od 14 do 19 września sieć prowadzi również promocję na wszystkie sery żółte w plastrach marki Światowid. W tym przypadku przy zakupie dwóch opakowań drugi, tańszy produkt kosztuje tylko 1 zł.
Także tutaj można mieszać warianty, a dzienny limit wynosi cztery produkty, w tym maksymalnie dwa za złotówkę.
W połączeniu z promocją na paczkowane kiełbasy daje to możliwość zrobienia większych zakupów produktów śniadaniowych na cały tydzień.
Poniedziałek może być mocnym dniem w Biedronce
Promocje zaczynają obowiązywać 14 września, a więc od poniedziałkowego otwarcia sklepów. Nie oznacza to oczywiście, że produkty znikną z półek pierwszego dnia – dostępność będzie zależała od konkretnej placówki.
Oferta potrwa do 19 września lub do wyczerpania zapasów, zgodnie ze szczegółowymi zasadami promocji.
Dla osób regularnie kupujących sery i wędliny początek tygodnia może być jednak dobrym momentem na większe zakupy: drugi ser za 1 zł oraz druga paczkowana kiełbasa krakowska lub żywiecka 70 proc. taniej to dwie mocne promocje uruchamiane w tym samym terminie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.