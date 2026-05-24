Krajowe truskawki wypierają import! Wiemy, ile obecnie kosztuje kilogram truskawek
Błyskawiczny handel i kaprysy aury
Truskawki należą do grupy owoców o wyjątkowo niskiej trwałości, co wymusza na handlowcach i rolnikach maksymalne tempo działania. Towar nie może zalegać w magazynach. Na hurtowym targu w Broniszach dostawy są rozchwytywane natychmiast po przyjeździe. Ruch odbywa się tu w systemie dwufazowym: w godzinach porannych plantatorzy upłynniają owoce zerwane poprzedniego dnia wieczorem, natomiast po południu do obrotu trafiają partie zebrane na bieżąco w ciągu dnia.
Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w Broniszach, w rozmowie z dziennikiem „Fakt” przyznał, że obecne tempo dojrzewania krajowych owoców jest bardzo wysokie. Zaznaczył jednak, że dotychczasowe dostawy nie zaspokajały w pełni potrzeb detalistów oraz konsumentów ze względu na opóźnienia wywołane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.
Pogoda dyktuje warunki: „Truskawki bardzo reagują na warunki pogodowe. Wystarczy kilka cieplejszych dni, by rynek się zmienił” – wyjaśnia Maciej Kmera, zapowiadając, że nadejście fali wyższych temperatur przełoży się na gwałtowny skok podaży owoców.
Krajowe zbiory kontra zagraniczny import
Choć polskie plony systematycznie przybierają na sile i stopniowo wypierają z rynku najwcześniejsze partie towaru, na giełdzie wciąż mocno trzyma się konkurencja z zagranicy. Kupujący chętnie wybierają zarówno owoce krajowe, jak i te sprowadzane z innych państw.
Odmiany greckie były obecne w sprzedaży najdłużej, bo już od okresu jesiennego. Z kolei od niedawna na stoiskach królują owoce importowane z Serbii, które ze względu na swoje walory wizualne są łudząco podobne do tradycyjnych polskich odmian.
Dynamiczne zmiany w cennikach
Wraz ze wzrostem ilości towaru na rynku, klienci mogą liczyć na coraz korzystniejsze warunki zakupu. Jeszcze na początku maja stawki hurtowe przekraczały barierę **30 zł za 1 kg**. Obecnie, w miarę nasycania się rynku, cenniki są rewidowane niemal z dnia na dzień.
|Kategoria owoców / Pochodzenie
|Aktualne stawki hurtowe (za 1 kg)
|Czynniki wpływające na cenę
|Polskie truskawki (krajowe)
|od 20 zł do 25 zł
|Cena zależy bezpośrednio od konkretnej odmiany, klasy jakościowej partii oraz chwilowego popytu na giełdzie.
|Truskawki importowane (Grecja, Serbia)
|Wyraźnie poniżej 20 zł
|Owoce z importu są obecnie znacznie tańszą alternatywą dla propozycji od rodzimych plantatorów.
Mimo że plantatorzy głośno ostrzegają przed kosztami produkcji i ewentualnymi podwyżkami w strukturze opłat, naturalne mechanizmy rynkowe – powiązane z rosnącą dostępnością owoców – działają na korzyść konsumentów, sukcesywnie obniżając wyjściowe, wysokie stawki.
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.