Krajowe truskawki wypierają import! Wiemy, ile obecnie kosztuje kilogram truskawek

Błyskawiczny handel i kaprysy aury

Truskawki należą do grupy owoców o wyjątkowo niskiej trwałości, co wymusza na handlowcach i rolnikach maksymalne tempo działania. Towar nie może zalegać w magazynach. Na hurtowym targu w Broniszach dostawy są rozchwytywane natychmiast po przyjeździe. Ruch odbywa się tu w systemie dwufazowym: w godzinach porannych plantatorzy upłynniają owoce zerwane poprzedniego dnia wieczorem, natomiast po południu do obrotu trafiają partie zebrane na bieżąco w ciągu dnia.

Maciej Kmera, ekspert rynku hurtowego w Broniszach, w rozmowie z dziennikiem „Fakt” przyznał, że obecne tempo dojrzewania krajowych owoców jest bardzo wysokie. Zaznaczył jednak, że dotychczasowe dostawy nie zaspokajały w pełni potrzeb detalistów oraz konsumentów ze względu na opóźnienia wywołane niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi.

Pogoda dyktuje warunki: „Truskawki bardzo reagują na warunki pogodowe. Wystarczy kilka cieplejszych dni, by rynek się zmienił” – wyjaśnia Maciej Kmera, zapowiadając, że nadejście fali wyższych temperatur przełoży się na gwałtowny skok podaży owoców.

Krajowe zbiory kontra zagraniczny import

Choć polskie plony systematycznie przybierają na sile i stopniowo wypierają z rynku najwcześniejsze partie towaru, na giełdzie wciąż mocno trzyma się konkurencja z zagranicy. Kupujący chętnie wybierają zarówno owoce krajowe, jak i te sprowadzane z innych państw.

Odmiany greckie były obecne w sprzedaży najdłużej, bo już od okresu jesiennego. Z kolei od niedawna na stoiskach królują owoce importowane z Serbii, które ze względu na swoje walory wizualne są łudząco podobne do tradycyjnych polskich odmian.

Dynamiczne zmiany w cennikach

Wraz ze wzrostem ilości towaru na rynku, klienci mogą liczyć na coraz korzystniejsze warunki zakupu. Jeszcze na początku maja stawki hurtowe przekraczały barierę **30 zł za 1 kg**. Obecnie, w miarę nasycania się rynku, cenniki są rewidowane niemal z dnia na dzień.

Kategoria owoców / Pochodzenie Aktualne stawki hurtowe (za 1 kg) Czynniki wpływające na cenę Polskie truskawki (krajowe) od 20 zł do 25 zł Cena zależy bezpośrednio od konkretnej odmiany, klasy jakościowej partii oraz chwilowego popytu na giełdzie. Truskawki importowane (Grecja, Serbia) Wyraźnie poniżej 20 zł Owoce z importu są obecnie znacznie tańszą alternatywą dla propozycji od rodzimych plantatorów.

Mimo że plantatorzy głośno ostrzegają przed kosztami produkcji i ewentualnymi podwyżkami w strukturze opłat, naturalne mechanizmy rynkowe – powiązane z rosnącą dostępnością owoców – działają na korzyść konsumentów, sukcesywnie obniżając wyjściowe, wysokie stawki.