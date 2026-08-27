Krajowy trening reagowania pod PKiN. W sobotę wielkie szkolenia z bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. Sprawdź wydarzenia w Warszawie
W najbliższą sobotę plac Defilad przed Pałacem Kultury i Nauki (PKiN) stanie się sercem ogólnopolskiego wydarzenia poświęconego bezpieczeństwu i ochronie ludności. Służby ratownicze, przedstawiciele Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB), Straż Miejska oraz wojskowi organizują otwarty dla mieszkańców krajowy trening reagowania w sytuacjach kryzysowych. Podczas wydarzenia odbędą się pokazy wideo, symulacje zdarzeń masowych oraz praktyczne warsztaty z pierwszej pomocy. Wydarzenie przyciąga dużą uwagę mieszkańców stołecznych dzielnic Śródmieście, Wola oraz Mokotów.
Praktyczne szkolenia i pokazy wideo. Co wydarzy się w sobotę pod PKiN
Sobotni trening pod Pałacem Kultury i Nauki ma na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie reagowania na zagrożenia cywilne, katastrofy naturalne oraz sytuacje ekstremalne. Organizatorzy przygotowali serię stoisk edukacyjnych oraz wielkoekranowych projekcji wideo, na których prezentowane będą instrukcje postępowania podczas sygnałów alarmowych, ewakuacji z budynków użyteczności publicznej oraz postępowania w przypadku zamachów lub skażeń.
Uczestnicy wydarzenia będą mogli wziąć udział w bezpłatnych ćwiczeniach z zakresu resuscytacji krążeniowo-oddechowej (RKO) prowadzonej przez ratowników medycznych i funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej. Na placu przed PKiN zaprezentowany zostanie nowoczesny sprzęt ratowniczy, mobilne centra dowodzenia oraz strefa poświęcona kompletowaniu tak zwanego plecaka ewakuacyjnego, który zdaniem ekspertów powinien znajdować się w każdym polskim domu.
Podstawą prawną organizacji działań z zakresu edukacji i ochrony ludności są przepisy ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U. z 2023 r. poz. 122 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2024 r. poz. 275 z późn. zm.). Przepisy te nakładają na organy administracji państwowej i samorządowej obowiązek ciągłego edukowania obywateli i budowania odporności społecznej na zagrożenia.
Organizatorzy kładą szczególny nacisk na zajęcia dla najmłodszych oraz młodzieży. W specjalnych strefach VR i symulatorach uczestnicy nauczą się, jak prawidłowo zgłaszać zdarzenia pod numer alarmowy 112 oraz jak reagować w sytuacji paniki w tłumie.
Bezpieczna Warszawa. Mobilizacja w Śródmieściu, na Woli i Mokotowie
Warszawa jako centralny węzeł administracyjny i komunikacyjny kraju rozwija miejskie systemy powiadamiania i osłony mieszkańców. Zorganizowanie wielkiego treningu w samorządowym sercu stolicy, w dzielnicy Śródmieście, ma ułatwić dostęp do wiedzy tysiącom warszawiaków.
Przedstawiciele stołecznego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wskazują, że bliskie sąsiedztwo wieżowców biurowych oraz węzłów przesiadkowych na Woli i Mokotowie sprawia, że znajomość procedur ewakuacyjnych jest absolutną koniecznością. W sobotę na placu Defilad obecni będą również przedstawiciele Warszawskiego Transportu Publicznego (ZTM), którzy zaprezentują procedury bezpieczeństwa obowiązujące w metrze oraz miejskich autobusach.
W związku z organizacją wydarzenia wokół płyty głównej placu Defilad od strony ul. Marszałkowskiej i Al. Jerozolimskich wprowadzone zostaną drobne wygrodzenia dla ruchu pieszego, jednak sam dostęp do atrakcji i stref szkoleniowych pozostanie całkowicie otwarty i bezpłatny dla wszystkich chętnych.
Miejscy urzędnicy zachęcają całe rodziny do spędzenia soboty pod PKiN, podkreślając, że wiedza zdobyta podczas kilkuminutowych warsztatów może w przyszłości uratować czyjeś życie.
Jak krok po kroku wziąć udział w treningu pod PKiN i przygotować się na zagrożenia
Zobacz zestaw praktycznych porad, które pozwolą Ci maksymalnie wykorzystać sobotnie szkolenie pod Pałacem Kultury:
- Przybądź na plac Defilad w sobotę od godziny 10:00 – wstęp na wszystkie stoiska, pokazy wideo i warsztaty jest wolny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.
- Przećwicz resuscytację na fantomach pod okiem ratowników – wykorzystaj okazję do odświeżenia wiedzy z zakresu obsługi defibrylatora AED i pierwszej pomocy.
- Obejrzyj oficjalne materiały wideo i instruktaże RCB – zapoznaj się z zasadami rozpoznawania sygnałów syren alarmowych i procedurami ewakuacji.
- Sprawdź listę wyposażenia plecaka ewakuacyjnego – dowiedz się od ekspertów, jakie dokumenty, leki i zapasy należy spakować na wypadek nagłej ewakuacji.
- Pobierz aplikację RSO (Regionalny System Ostrzegania) – zainstaluj w telefonie oficjalną aplikację powiadamiającą o zagrożeniach pogodowych i drogowych w Warszawie.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.