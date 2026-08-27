Masz 70-77 punktów? Od tego roku możesz dostawać świadczenie, którego wcześniej nie było dla tej grupy. Tak to wygląda w Warszawie
Od 1 stycznia 2026 roku świadczenie wspierające objęło ostatnią grupę osób przewidzianą w ustawie. Chodzi o osoby, którym Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności ustalił poziom potrzeby wsparcia na 70-77 punktów. Jeszcze w 2025 roku sama taka decyzja co do zasady nie dawała prawa do wypłaty. Od początku 2026 roku sytuacja się zmieniła.
To ważne szczególnie dla osób, które decyzję WZON mają już w domu i po jej otrzymaniu uznały, że liczba punktów jest zbyt niska, aby dostać pieniądze. System świadczenia wspierającego był bowiem uruchamiany etapami. W 2024 roku obejmował przede wszystkim osoby z wynikiem 87-100 punktów, w 2025 roku rozszerzono go na przedział 78-86 punktów, a 1 stycznia 2026 roku otwarto ostatni etap, obejmujący 70-77 punktów.
W przypadku tej grupy różnica kilku punktów ma znaczenie dla wysokości wypłaty. Osoba z wynikiem 70-74 punkty otrzymuje 40 proc. renty socjalnej, natomiast wynik 75-77 punktów wpada już do przedziału 75-79 punktów, dla którego świadczenie wynosi 60 proc. renty socjalnej.
Na początku 2026 roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki informował, że świadczenie wynosi od 751 do 4133 zł miesięcznie. Te kwoty nie są już jednak aktualne. Od 1 marca 2026 roku renta socjalna została zwaloryzowana do 1978,49 zł, a razem z nią automatycznie wzrosło również świadczenie wspierające. Obecnie najniższa wypłata wynosi 792 zł miesięcznie, a najwyższa 4353 zł miesięcznie.
Dla osób, które dopiero od 2026 roku zostały objęte systemem, oznacza to w praktyce około 792 zł miesięcznie przy 70-74 punktach oraz około 1187 zł miesięcznie przy 75-77 punktach. Świadczenie jest wypłacane niezależnie od dochodu. ZUS wskazuje również, że jest ono zwolnione z podatku dochodowego i nie podlega zajęciu przez komornika.
Jak to wygląda w Warszawie?
W Warszawie droga do pieniędzy jest dwuetapowa. Najpierw potrzebna jest decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia. Wydaje ją Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Warszawie. Samo dotychczasowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności nie zastępuje tej decyzji. WZON bada przede wszystkim to, jak dana osoba funkcjonuje w codziennym życiu i w jakim zakresie potrzebuje pomocy innych osób. Podstawą są między innymi kwestionariusz samooceny, obserwacja, bezpośredni wywiad i ocena funkcjonowania.
Mieszkańcy Warszawy mogą złożyć papierowy wniosek między innymi w kancelarii Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przy Placu Bankowym 3/5. Sama ocena poziomu potrzeby wsparcia odbywa się między innymi w siedzibie WZON przy ul. gen. Andersa 30, a w soboty również przy ul. gen. Andersa 5. Mazowiecki urząd podaje, że składy ustalające poziom potrzeby wsparcia pracują od poniedziałku do soboty, nawet w godzinach 8.00-20.00.
Na decyzję nie należy jednak patrzeć jak na procedurę, którą można załatwić w kilka dni. Przepisy przewidują, że wnioski o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia mają być rozpatrywane przez wojewódzki zespół w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od wpływu wniosku. Po doręczeniu decyzji trzeba jeszcze poczekać, aż stanie się ostateczna. Jeżeli nie zostanie złożony wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, następuje to po 14 dniach od doręczenia decyzji.
Dopiero wtedy przychodzi drugi etap, czyli ZUS. Wniosek o świadczenie wspierające składa się wyłącznie elektronicznie – przez eZUS/PUE ZUS, portal Emp@tia albo bankowość elektroniczną. ZUS informuje, że wniosek powinien zostać rozpatrzony w ciągu miesiąca, a w sprawie szczególnie skomplikowanej – w ciągu dwóch miesięcy.
W praktyce oznacza to, że osoba rozpoczynająca procedurę od zera powinna nastawić się raczej na kilka miesięcy, a nie kilka tygodni. Sam ustawowy termin dla WZON może sięgać trzech miesięcy, potem dochodzi czas potrzebny na uzyskanie ostateczności decyzji oraz postępowanie w ZUS. Jeżeli natomiast decyzja WZON na 70-77 punktów została już wcześniej wydana i jest ostateczna, pierwszego etapu nie trzeba przechodzić ponownie – od 2026 roku można przejść bezpośrednio do wniosku o wypłatę świadczenia w ZUS.
Istotny jest również termin złożenia wniosku. Jeżeli po wydaniu decyzji o poziomie potrzeby wsparcia wniosek do ZUS zostanie złożony w ciągu trzech miesięcy, świadczenie może zostać ustalone od miesiąca, w którym złożono wniosek o wydanie decyzji WZON. Przekroczenie tego terminu może oznaczać, że wypłata będzie przysługiwała dopiero od miesiąca złożenia wniosku do ZUS.
Dla tysięcy osób najważniejsza zmiana nastąpiła więc już 1 stycznia. 70 czy 75 punktów nie oznacza dziś decyzji „bez pieniędzy”. Po zakończeniu ostatniego etapu wdrażania świadczenia już wynik od 70 punktów może otworzyć drogę do comiesięcznej wypłaty, a w przypadku osób z wynikiem 75-77 punktów jest to obecnie około 1187 zł miesięcznie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.