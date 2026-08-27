Rząd podnosi drugi próg PIT. Wyższa kwota skali podatkowej ulży klasie średniej. Sprawdź zyski w Warszawie
Rząd zapowiada dawno oczekiwaną zmianę w systemie podatkowym, polegającą na podniesieniu drugiego progu dochodowego w podatku od osób fizycznych (PIT). Po latach utrzymywania limitu na poziomie 120 tys. zł, powyżej którego stawka podatku drastycznie rośnie z 12 proc. do 32 proc., nowelizacja ma dostosować skale podatkowe do realiów płacowych i wysokiej inflacji. Zmiana ta ma ogromne znaczenie dla polskiej klasy średniej, a w szczególności dla mieszkańców stolicy zatrudnionych w sektorach nowowczesnych usług, IT i medycynie na warszawskiej Woli oraz na Mokotowie.
Podniesienie drugiego progu PIT. Ile zyskają podatnicy na zmianie skali
Dotychczasowy system podatkowy powodował, że ze względu na szybki wzrost przeciętnego wynagrodzenia w drugi próg podatkowy wpadała coraz szersza grupa pracowników etatowych, których realna siła nabywcza wcale nie klasyfikowała jako osób zamożnych. Podniesienie progu (np. do kwoty 140-160 tys. zł) sprawi, że nadwyżka dochodów mieści się dłużej w niższej, 12-procentowej stawce, opóźniając moment wpadnięcia w 32-procentowy podatek dochodowy.
Podstawą prawną regulującą zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych jest ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2024 r. poz. 226 z późn. zm.). Podatnicy zarabiający powyżej dotychczasowego progu zyskają od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych rocznie w postaci wyższych przelewów netto od pracodawcy w drugiej połowie roku, kiedy to standardowo dochodziło do przekroczenia limitu i obniżenia pensji „na rękę”.
Zmiana progu podatkowego nie wpływa na kwotę wolną od podatku, ale bezpośrednio obniża tak zwany efaktowy ciężar podatkowy dla osób osiagających średnie i wyższe dochody z umowy o pracę oraz umowy zlecenia.
Stołeczna klasa średnia zyskuje najwięcej. Wola, Mokotów i Śródmieście
Warszawa jest miastem o najwyższym zagęszczeniu podatników rozliczających się w drugim progu podatkowym w całej Polsce. W stołecznych zagłębiach biurowych zlokalizowanych w dzielnicy Wola wokół Ronda Daszyńskiego oraz w rejonie Służewca na Mokotowie średnie wynagrodzenia specjalistów i menedżerów regularnie przekraczają dotychczasowy limit 120 tys. zł rocznie.
Działy kadr i płac w korporacjach z siedzibami w dzielnicy Śródmieście przygotowują się do aktualizacji programów kadrowo-płacowych. Podniesienie progu oznacza, że zaliczki na podatek dochodowe odprowadzane do warszawskich urzędów skarbowych będą niższe w miesiącach jesiennych, co zwiększy płynność finansową stołecznych gospodarstw domowych i przełoży się na wyższy popyt konsumpcyjny na lokalnym rynku usług.
Miejscy analitycy finansowi wskazują, że zmiana ta może również zachęcić część specjalistów pracujących dotychczas na kontraktach B2B (ryczałt, podatek liniowy) do powrotu na stabilne etaty pracownicze, które przy wyższym drugim progu PIT stają się znacznie bardziej atrakcyjne podatkowo.
Jak krok po kroku przeliczyć swoje korzyści z wyższego progu PIT
Zobacz zestaw praktycznych kroków, które pozwolą Ci zaplanować domowy budżet po zmianie progu podatkowego:
- Przeanalizuj swoje roczne dochody brutto – zsumuj przewidywane przychody z umowy o pracę i premii, aby ustalić, w którym miesiącu przekraczasz dotychczasowy i nowy próg.
- Skonsultuj się z działem kadr w sprawie zaliczek na PIT – upewnij się, że płace w Twojej firmie na Woli czy Mokotowie uwzględniają nowe limity przy wyliczaniu miesięcznej zaliczki.
- Porównaj opłacalność umowy o pracę i B2B – przelicz na nowo opłacalność formy opodatkowania, jeśli rozważasz przejście z ryczałtu na etat.
- Sprawdź możliwość wspólnego rozliczenia z małżonkiem – pamiętaj, że przy rozliczeniu wspólnym limity progu podatkowego ulegają podwojeniu, co daje dodatkowe korzyści.
- Zaktualizuj swoje symulacje finansowe w PIT-37 – uwzględnij wyższą kwotę progu przy planowaniu rocznego rozliczenia podatkowego i ulg rodzicielskich.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.