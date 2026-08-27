W piątek o 22 zamkną ważną ulicę na Grochowie. Autobusy pojadą objazdami
Duże utrudnienia czekają kierowców i pasażerów na Pradze-Południe. W piątek, 28 sierpnia o godz. 22:00, drogowcy zamkną fragment ulicy Szaserów i rozpoczną układanie nowej nawierzchni. Zmienią się trasy kilku linii autobusowych, a część lokalnych ulic będzie funkcjonowała inaczej niż zwykle.
Pierwszy etap remontu obejmie odcinek od Garwolińskiej do Chłopickiego. Kierowcy mają wrócić na nową nawierzchnię we wtorek, 1 września o godz. 4:00. Później prace przeniosą się dalej – kolejny fragment Szaserów ma być remontowany pod koniec września.
Szaserów będzie zamknięta od Garwolińskiej do Chłopickiego
Zarząd Dróg Miejskich prowadzi remont ulicy Szaserów na odcinku od Makowskiej do Garwolińskiej. Ze względu na zakres robót całość została podzielona na kilka etapów. Pierwszy rozpocznie się w piątkowy wieczór i obejmie fragment pomiędzy Garwolińską a Chłopickiego.
O godz. 22:00 drogowcy zamkną ten odcinek dla normalnego ruchu. Z ulic Dwernickiego i Wiatracznej będzie można wjechać w Szaserów jedynie w celu dojazdu do posesji oraz Wojskowego Instytutu Medycznego.
Termin rozpoczęcia prac został skoordynowany z innymi robotami w tej części miasta. Jeszcze przed zamknięciem Szaserów, również w piątek o godz. 22:00, mają zakończyć się utrudnienia na Rondzie Wiatraczna. Kierowcy ponownie skorzystają z ulicy Zakole i wszystkich pasów ruchu na rondzie.
Dzięki temu część ruchu z zamkniętej Szaserów będzie mogła zostać skierowana właśnie w stronę Wiatracznej i Grochowskiej.
Kierowcy pojadą przez Wiatraczną i Grochowską. Zmienią się zasady na kilku skrzyżowaniach
Podstawowy objazd zamkniętego fragmentu poprowadzi ulicami Wiatraczną, Grochowską i Chłopickiego. W zależności od kierunku jazdy będzie można również korzystać z Podolskiej albo przejechać przez Chłopickiego, Grochowską, Zakole, Wiatraczną i Dwernickiego.
Drogowcy zmienią także organizację ruchu na samej Grochowskiej. Przy placu Szembeka kierowcy będą mogli skręcać w lewo z obu kierunków. Ma to ułatwić omijanie remontowanego odcinka i rozprowadzić samochody pomiędzy alternatywne trasy.
Utrudnienia pojawią się również na skrzyżowaniu Szaserów z Chłopickiego. W tym miejscu zostanie wprowadzony ruch wahadłowy sterowany światłami. Kierowcy będą mogli przejechać prosto ulicą Chłopickiego, a także Szaserów w kierunku Makowskiej.
W rejonie prac można spodziewać się większego ruchu przede wszystkim na Grochowskiej, Wiatracznej i Chłopickiego. To główne ulice, którymi zostanie poprowadzony ruch z zamkniętego odcinka.
Samochód zostawiony na Szaserów może zostać odholowany
Przed rozpoczęciem asfaltowania na remontowanym odcinku pojawią się zakazy parkowania. Obejmą również wyznaczone obecnie miejsca postojowe.
Przy znakach znajdzie się informacja o możliwości usunięcia samochodu na koszt właściciela. Oznacza to, że kierowcy, którzy zazwyczaj zostawiają auta przy Szaserów, powinni zwrócić szczególną uwagę na tymczasowe oznakowanie jeszcze przed piątkowym wieczorem.
Zakazy parkowania pojawią się również na części ulic wykorzystywanych jako dojazd do posesji. Ma to pozostawić odpowiednio dużo miejsca zarówno dla mieszkańców, jak i pojazdów obsługujących teren objęty pracami.
Mieszkańcy dojadą do posesji przez plac budowy
Całkowite zamknięcie ulicy dla ruchu tranzytowego nie oznacza odcięcia budynków znajdujących się przy remontowanym fragmencie.
Dojazd do posesji będzie możliwy przez teren budowy od ulic poprzecznych. Kierowcy skorzystają z Garwolińskiej i Wspólnej Drogi po obu stronach Szaserów. Do części budynków będzie można dojechać także od Nasielskiej, Serockiej i Sztuki od strony Osowskiej.
Zmiana czeka również mieszkańców ulicy Romea i Julii. Na czas remontu zostanie tam wprowadzony ruch dwukierunkowy. Także w tym rejonie trzeba zwracać uwagę na tymczasowe zakazy zatrzymywania i parkowania.
Dojazd przez plac budowy może być okresowo trudniejszy, dlatego mieszkańcy powinni liczyć się z wolniejszym przejazdem i pracującym na ulicy ciężkim sprzętem.
Autobusy 102 i 202 nie pojadą dalej Szaserów
Zmiany obejmą również komunikację miejską. Na czas zamknięcia ulicy swoje trasy zmienią autobusy 102, 202, 188, 523, N21 i N71.
Linie 102 i 202 jadące od strony Metra Stadion Narodowy dotrą Wiatraczną tylko do Ronda Wiatraczna. Tam autobusy zawrócą i ruszą z powrotem w kierunku stacji metra. Nie będą więc obsługiwały dalszego fragmentu swojej standardowej trasy prowadzącej w rejon Szaserów.
Inaczej pojadą autobusy 188 i 523. Od Ronda Wiatraczna zostaną skierowane ulicą Grochowską do Chłopickiego, następnie do Szaserów i dalej na swoje stałe trasy.
Zmiana obejmie też nocną komunikację. Linie N21 i N71 ominą zamknięty fragment ulicą Grochowską.
Pasażerowie korzystający z przystanków przy Szaserów powinni przed wyjściem sprawdzić dokładny przebieg trasy i lokalizację przystanku. Szczegółowe informacje o funkcjonowaniu komunikacji publikuje Warszawski Transport Publiczny.
Nowa nawierzchnia będzie gotowa we wtorek nad ranem
Jeżeli prace przebiegną zgodnie z harmonogramem, pierwszy remontowany fragment zostanie otwarty we wtorek, 1 września o godz. 4:00. Drogowcy mają więc do dyspozycji nieco ponad 3 doby na sfrezowanie starej nawierzchni, wykonanie niezbędnych prac i położenie nowego asfaltu.
Nie będzie to jednak koniec robót na Szaserów. Zarząd Dróg Miejskich zaplanował remont większego fragmentu ulicy – od Makowskiej do Garwolińskiej.
Drugi etap, obejmujący odcinek od Chłopickiego do Makowskiej, planowany jest na koniec września. Szczegółowa organizacja ruchu i dokładny termin tego etapu mają być podawane wraz ze zbliżaniem się prac.
Jedziesz w ten rejon w weekend? Te zmiany trzeba zapamiętać
Największe utrudnienia rozpoczną się 28 sierpnia o godz. 22:00 i według obecnego harmonogramu potrwają do 1 września do godz. 4:00. Przez cały ten czas Szaserów pomiędzy Garwolińską a Chłopickiego nie będzie trasą przelotową.
- Kierowcy powinni omijać remont przede wszystkim przez Grochowską i Wiatraczną.
- Do Wojskowego Instytutu Medycznego oraz posesji przy Szaserów dojazd zostanie zachowany.
- Na Szaserów i ulicach wykorzystywanych jako dojazd pojawią się zakazy parkowania. Pozostawiony samochód może zostać odholowany na koszt właściciela.
- Na skrzyżowaniu Szaserów i Chłopickiego będzie obowiązywał ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.
- Pasażerowie linii 102, 202, 188, 523, N21 i N71 powinni przed podróżą sprawdzić zmienione trasy.
- Ulica Romea i Julii będzie tymczasowo dwukierunkowa.
Najtrudniejszy może być pierwszy wieczór po wprowadzeniu zmian, kiedy część kierowców pojedzie jeszcze według przyzwyczajeń. W weekend lepiej od razu wybierać wyznaczone objazdy zamiast dojeżdżać do zamknięcia przy Szaserów i szukać alternatywnej trasy już na miejscu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.