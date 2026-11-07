Kraków potwierdza: 5 osób nie żyje. Nowe informacje o sprawcy strzelaniny

7 listopada 2026 16:55 | Autor: Anna Szkutnik | Aktualności, Polska i świat | Brak komentarzy

5 osób zginęło, a kilkanaście zostało rannych w strzelaninie w centrum Krakowa — poinformował oficjalny profil miasta. Sprawca został postrzelony przez policjantów i jest transportowany do szpitala. Służby apelują, by nie zbliżać się do miejsca akcji.

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Fot. Krakow.pl

Miasto opublikowało aktualizację

W komunikacie dotyczącym wydarzeń na Rynku Głównym władze Krakowa potwierdziły tragiczny bilans. Śmierć poniosło 5 osób, kilkanaście jest rannych. Trwa akcja policji i służb ratunkowych.

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Miasto przekazało także informację o sprawcy: został postrzelony przez funkcjonariuszy i jest przewożony do szpitala. W udostępnionym komunikacie nie określono jego stanu ani nie podano motywu działania.

Strzały miały paść z przejeżdżającego samochodu

Do zdarzenia doszło w rejonie ul. Sławkowskiej i Rynku Głównego.

Jak przekazał cytowany przez miasto Hubert Ciepły, rzecznik prasowy Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, służby otrzymały zgłoszenie o strzelaninie. Według przekazanych informacji strzały w kierunku ludzi miały zostać oddane z przejeżdżającego samochodu.

Policja prowadzi również działania przy ul. Dietla. Komunikat nie przedstawia szczegółowej chronologii zdarzeń ani nie wyjaśnia wszystkich okoliczności interwencji.

Ważny apel do mieszkańców i turystów

Służby proszą, by nie zbliżać się do miejsc, w których pracują policjanci i ratownicy, oraz wykonywać wydawane polecenia. W razie zagrożenia należy dzwonić pod 112.

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Informacja o postrzeleniu sprawcy nie oznacza zakończenia działań. Z komunikatu miasta wynika, że akcja na miejscu nadal trwa.

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