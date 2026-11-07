Czas tylko do końca listopada. Nie ma kryterium dochodowego, bez wniosku setki złotych przepadną
Ci którzy po wakacjach nie złożyli jednego wniosku, mają czas do 30 listopada. Dochody nie mają znaczenia. Po terminie nie będzie już można ich odzyskać.
Do poniedziałku 30 listopada 2026 roku można składać wnioski o 300 plus z programu Dobry Start na rok szkolny 2026/2027. Świadczenie przysługuje niezależnie od dochodu rodziny, ale ZUS nie wypłaci go automatycznie. Na jednego uprawnionego ucznia przypada 300 zł, przy dwojgu dzieci może to być 600 zł, a przy trojgu 900 zł. Rodzice, którzy nie wysłali jeszcze tegorocznego wniosku, nadal mogą otrzymać pieniądze. Po zakończeniu naboru co do zasady stracą możliwość uzyskania wsparcia za ten rok szkolny.
300 plus nie kończy się wraz z wakacjami. Wniosek można wysłać jeszcze w listopadzie
Dobry Start to jednorazowe świadczenie na wyprawkę szkolną, przyznawane raz w roku. Tegoroczny nabór rozpoczął się 1 lipca i trwa do 30 listopada. To oznacza, że rodzic, który nie załatwił formalności przed pierwszym dzwonkiem, nie stracił jeszcze prawa do pieniędzy. Nie musi też czekać do następnych wakacji. Wniosek złożony w listopadzie dotyczy rozpoczętego już roku szkolnego 2026/2027. Ważne, aby został rzeczywiście wysłany: samo rozpoczęcie wypełniania formularza lub pozostawienie jego roboczej wersji nie jest złożeniem wniosku do ZUS.
Termin naboru trzeba odróżnić od daty wypłaty. Do końca listopada należy wystąpić o świadczenie, a nie otrzymać przelew. Jeżeli dokumenty zostaną złożone prawidłowo i w terminie, pieniądze mogą trafić na konto później. Osoby, które już uzyskały 300 plus za obecny rok szkolny, nie składają ponownego wniosku tylko dlatego, że zbliża się koniec naboru. Każdemu uprawnionemu uczniowi przysługuje jedno roczne świadczenie. Wypłata z poprzedniego roku szkolnego nie zastępuje natomiast wniosku dotyczącego obecnego.
Nie ma progu dochodowego. Wysokie zarobki nie wykluczają wsparcia
Przy 300 plus nie obowiązuje kryterium dochodowe. Rodzina nie musi wykazywać, że jej dochód na osobę mieści się poniżej określonej kwoty. Rodzice mogą otrzymać świadczenie bez względu na poziom zarobków i sytuację zawodową, jeśli spełniają pozostałe warunki programu. Wyższa pensja jednego z opiekunów nie obniża więc kwoty świadczenia i sama w sobie nie jest powodem odmowy. O uprawnieniu decydują między innymi nauka dziecka w odpowiedniej szkole, wiek i status osoby występującej o pieniądze. Brak progu dochodowego nie oznacza jednak wypłaty bez wniosku.
Kwota zależy od liczby uczniów uprawnionych do programu, a nie od liczby osób pracujących w rodzinie. Jeżeli wszystkie dzieci spełniają warunki, na każde przypada co do zasady osobne 300 zł. Przykładowo rodzina z uczniem szkoły podstawowej i uczniem liceum może otrzymać łącznie 600 zł. Jeśli jednak drugie dziecko chodzi do zerówki, świadczenie będzie przysługiwać tylko na ucznia objętego programem. Dlatego przed obliczeniem łącznej kwoty trzeba sprawdzić sytuację każdego dziecka, zamiast mnożyć 300 zł przez liczbę wszystkich dzieci w gospodarstwie domowym.
|Liczba uczniów spełniających warunki
|Łączna kwota świadczeń
|1 uczeń
|300 zł
|2 uczniów
|600 zł
|3 uczniów
|900 zł
|4 uczniów
|1200 zł
Komu przysługuje 300 plus? Nie tylko uczniom podstawówek
Świadczenie przysługuje na dziecko uczące się w szkole do ukończenia 20 lat, a w przypadku ucznia z orzeczoną niepełnosprawnością do ukończenia 24 lat. ZUS przypomina, że wiek jest liczony rocznikowo. Wsparcie może więc obejmować także uczniów, którzy 20. albo 24. urodziny obchodzili w danym roku jeszcze przed rozpoczęciem nauki we wrześniu. Samo osiągnięcie pełnoletności nie kończy prawa do 300 plus. Z programu mogą korzystać również uprawnieni uczniowie liceów, techników i szkół policealnych, a nie wyłącznie dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej.
Ważne wyłączenia dotyczą przedszkoli, zerówek i studiów. Dobry Start nie przysługuje na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne, nawet jeśli jego zerówka działa w budynku szkoły podstawowej. Program nie obejmuje też studentów. Możliwa jest zatem sytuacja, w której dwie osoby w podobnym wieku mają inne uprawnienia: jedna nadal uczy się w szkole objętej programem i spełnia warunki, a druga rozpoczęła studia i nie otrzyma 300 plus z tego tytułu. Liczy się rodzaj nauki, a nie samo określenie „osoba ucząca się”.
Wniosek składa jeden z rodziców. Przy opiece naprzemiennej kwota jest dzielona
Gdy dzieckiem wspólnie opiekują się oboje rodzice, z wnioskiem powinien wystąpić jeden z nich. Nie można uzyskać dwóch pełnych świadczeń na tego samego ucznia przez wysłanie osobnych formularzy przez matkę i ojca. W przypadku dziecka, które nie mieszka z obojgiem rodziców, znaczenie ma to, kto faktycznie sprawuje nad nim opiekę. ZUS może tę okoliczność wyjaśniać. Szczególną zasadę stosuje się przy opiece naprzemiennej ustalonej orzeczeniem sądu: każdemu z rodziców może przysługiwać po 150 zł. Łącznie nadal daje to 300 zł na dziecko.
O pieniądze mogą występować również uprawnieni opiekunowie oraz osoby sprawujące pieczę zastępczą. ZUS przewiduje też możliwość złożenia wniosku przez określone osoby pełnoletnie uczące się, na przykład niepozostające na utrzymaniu rodziców z powodu ich śmierci lub mające ustalone alimenty od rodziców. Samo ukończenie 18 lat nie oznacza jednak automatycznie, że każdy uczeń powinien odtąd składać formularz samodzielnie. Wybór właściwego wnioskodawcy zależy od sytuacji rodzinnej i prawnej, dlatego przy nietypowych przypadkach warto skorzystać z informacji programu na stronie ZUS.
Jak złożyć wniosek? Rodzice mają cztery kanały elektroniczne
Rodzic może przesłać wniosek przez aplikację mZUS, portal PUE/eZUS, bankowość elektroniczną banku udostępniającego tę usługę albo portal Emp@tia. ZUS przyjmuje wnioski wyłącznie elektronicznie, a świadczenie wypłaca na rachunek bankowy. W formularzu trzeba uważnie wpisać dane dziecka, w tym PESEL, nazwę i adres szkoły, numer konta oraz dane kontaktowe. Szczególnie warto sprawdzić informacje przeniesione z wcześniejszych dokumentów: dziecko mogło zmienić szkołę, a rodzic rachunek bankowy. Dane powinny odpowiadać obecnej sytuacji, nie tej sprzed roku.
Przed zakończeniem naboru warto również zajrzeć do korespondencji na swoim profilu PUE/eZUS. ZUS przekazuje tam informację o przyznaniu świadczenia, ale także wezwania do uzupełnienia wniosku lub załączników i decyzje odmowne. Dotyczy to również osób, które wysłały formularz przez bank lub Emp@tię. Brak przelewu nie powinien więc prowadzić wyłącznie do czekania na koncie bankowym. Trzeba sprawdzić, czy ZUS nie oczekuje wyjaśnienia lub dokumentu. Jeśli wniosek już wysłano, najlepiej ustalić jego status i zapoznać się z ewentualnym wezwaniem.
Kiedy ZUS wypłaci pieniądze z listopadowego wniosku?
Przy wnioskach składanych we wrześniu, październiku i listopadzie rozpatrzenie sprawy i wypłata świadczenia następują w ciągu dwóch miesięcy od złożenia wniosku. Warto zadbać o jego prawidłowe wypełnienie, ponieważ błędy mogą wymagać wyjaśnienia. Listopadowy wniosek może zatem oznaczać przelew dopiero w styczniu 2027 roku. Samo przekroczenie końca roku kalendarzowego nie oznacza utraty świadczenia, jeżeli formalności zostały załatwione w wymaganym terminie i warunki są spełnione. O pieniądze należy wystąpić do 30 listopada; nie trzeba ich do tego dnia otrzymać.
Po 30 listopada pozostaje tylko wąski wyjątek
ZUS wyraźnie wskazuje, że po zakończeniu naboru wniosek można złożyć przez eZUS w szczególnej sytuacji: gdy uczeń powyżej 20. roku życia uzyska orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. Nie jest to ogólne przedłużenie terminu dla wszystkich rodziców ani możliwość wystąpienia po pieniądze w dowolnym momencie. W pozostałych przypadkach niezłożenie wniosku do końca listopada oznacza wygaśnięcie prawa do wypłaty za dany rok szkolny. Zwykłe przeoczenie daty nie jest wskazanym przez ZUS wyjątkiem, dlatego nie warto odkładać wysłania dokumentów na grudzień.
Co sprawdzić teraz, żeby nie stracić wypłaty?
Najpierw należy ustalić, czy wniosek na rok szkolny 2026/2027 został już wysłany i czy rodzina otrzymała należne świadczenie. Jeżeli nie złożono formularza, warto przygotować aktualne dane dziecka i szkoły, sprawdzić rachunek bankowy i skorzystać z jednego z dostępnych kanałów. Po wysłaniu trzeba zachować potwierdzenie oraz śledzić korespondencję ZUS. Rodzina z trojgiem uprawnionych uczniów może w ten sposób uzyskać 900 zł, ale sam fakt posiadania dzieci w wieku szkolnym nie uruchomi przelewu. Najważniejsza czynność to skuteczne złożenie tegorocznego wniosku przed końcem poniedziałku 30 listopada.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.