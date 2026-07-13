Kreml ostrzega Warszawę i radzi „zastanowić się nad bezpieczeństwem”. Szef MSZ Włoch odpowiedział bez wahania
Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zasugerował w niedzielę, że Polska powinna dobrze przemyśleć kwestie własnego bezpieczeństwa. Godzinę później na wizji odpowiedział mu szef włoskiej dyplomacji – i zapowiedział, że powtórzy to samo już następnego dnia, na oczach innych ministrów NATO.
Pieskow, cytowany między innymi przez rosyjską agencję TASS, skrytykował działalność firm produkujących w Polsce drony trafiające następnie na Ukrainę. Rosyjskie ministerstwo obrony miało już wcześniej opublikować adresy tych zakładów. „Warszawa powinna zastanowić się dobrze nad swoim bezpieczeństwem” – stwierdził rzecznik Kremla, komentując też doniesienia zachodnich mediów o możliwej zbrojnej prowokacji Rosji wobec Polski jako „wiadomości straszaki”.
Antonio Tajani, wicepremier i szef MSZ Włoch, odniósł się do tych słów w rozmowie ze stacją Sky Tg24. Ocenił, że rosyjskie groźby pod adresem NATO, a ostatnio także wobec Polski, mają jeden cel – zastraszyć. Podkreślił, że nikt nie zamierza dać się temu zastraszyć, a Włochy stoją po stronie Warszawy. „Polska ma pełną solidarność z naszej strony” – zadeklarował szef włoskiej dyplomacji.
Tajani zapowiedział też, że potwierdzi to stanowisko już następnego dnia w Ankarze, podczas spotkania ministrów spraw zagranicznych w formacie E5 – Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch i Polski. Zapowiedź się ziściła. Spotkanie E5, współorganizowane przez Włochy i Polskę, faktycznie odbyło się przy okazji szczytu NATO w tureckiej stolicy, z udziałem szefa polskiej dyplomacji Radosława Sikorskiego oraz – gościnnie – ministra spraw zagranicznych Turcji Hakana Fidana.
Szczyt NATO w Ankarze zakończył się wydaniem wspólnej deklaracji przywódców państw członkowskich. Potwierdzono w niej zobowiązanie do zbiorowej obrony na mocy artykułu 5 Traktatu Waszyngtońskiego oraz uznano ekspansywną politykę Rosji za jedno z głównych zagrożeń dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego. W wydarzeniu wzięła udział cała czołówka polskiej delegacji – prezydent Karol Nawrocki, wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oraz Sikorski, który rozmawiał między innymi z sekretarzem stanu USA Marco Rubio.
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