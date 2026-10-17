Kupiła niemiecki paszport we Francji i próbowała odlecieć z Warszawy. Straż Graniczna zatrzymała kobietę
Nietypowa sytuacja na Lotnisku Chopina w Warszawie. Obywatelka Sri Lanki próbowała dostać się do Londynu, posługując się niemieckim paszportem należącym do innej osoby. Podczas kontroli funkcjonariusze Straży Granicznej zauważyli, że fotografia i dane w dokumencie nie odpowiadają wyglądowi podróżnej. Kobieta przyznała, że kupiła paszport od nieznajomego we Francji, ponieważ wcześniej zgubiła własny. Została zatrzymana, a służby wydały wobec niej decyzję zobowiązującą do powrotu oraz trzyletni zakaz wjazdu do strefy Schengen.
Jak informuje TVN24 Do zdarzenia doszło na warszawskim Lotnisku Chopina podczas odprawy biletowo-bagażowej pasażerów przygotowujących się do lotu do Londynu. Jedna z podróżnych przedstawiła niemiecki paszport, który wzbudził podejrzenia funkcjonariuszy Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej.
Podczas sprawdzania dokumentu okazało się, że znajdująca się w nim fotografia przedstawia inną osobę. Również dane osobowe nie należały do kontrolowanej kobiety. Funkcjonariusze rozpoczęli więc szczegółowe czynności wyjaśniające.
Zgubiła własny paszport. Niemiecki dokument kupiła we Francji
Podczas rozmowy ze strażnikami granicznymi kobieta przyznała, że nie jest obywatelką Niemiec. Poinformowała, że pochodzi ze Sri Lanki, a niemiecki dokument znalazł się w jej posiadaniu w nietypowych okolicznościach.
Jak wyjaśniła, podróżowała wcześniej po Europie i w tym czasie zgubiła własny paszport. Zamiast wystąpić o nowy dokument do odpowiednich służb konsularnych, postanowiła skorzystać z innego rozwiązania.
Według jej relacji niemiecki paszport kupiła we Francji od nieznajomego mężczyzny. Nie przedstawiono informacji dotyczących ceny dokumentu ani okoliczności przeprowadzenia transakcji.
Kobieta zamierzała wykorzystać paszport podczas podróży lotniczej z Warszawy do Wielkiej Brytanii. Jej plan zakończył się jednak na etapie odprawy.
Strażnicy graniczni zauważyli jeden szczegół. Podróż została przerwana
Funkcjonariusze zwrócili uwagę przede wszystkim na niezgodność wyglądu pasażerki ze zdjęciem w paszporcie. Dodatkowe wątpliwości wzbudziły dane osobowe widniejące w dokumencie.
Weryfikacja wykazała, że podróżna posługiwała się paszportem wystawionym na inną osobę. Straż Graniczna ustaliła również, że kobieta nie posiada dokumentów uprawniających ją do legalnego wjazdu i pobytu na terytorium Polski.
Jak poinformowała Dagmara Bielec z Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej, cudzoziemka została zatrzymana w związku z podejrzeniem usiłowania przekroczenia granicy państwowej wbrew przepisom, przy użyciu podstępu.
Kobieta nie została dopuszczona do planowanej podróży do Londynu. Zamiast wejść na pokład samolotu, trafiła w ręce funkcjonariuszy prowadzących dalsze czynności.
Trzyletni zakaz wjazdu do Polski i strefy Schengen
Konsekwencje zdarzenia nie ograniczyły się do przerwania podróży. Wobec obywatelki Sri Lanki wydano decyzję o zobowiązaniu do powrotu.
Jednocześnie orzeczono trzyletni zakaz ponownego wjazdu do Polski oraz pozostałych państw obszaru Schengen.
Oznacza to, że przez wskazany okres kobieta, zgodnie z wydaną decyzją, nie będzie mogła ponownie legalnie wjechać na terytorium państw objętych zakazem, z uwzględnieniem przewidzianych prawem wyjątków i środków odwoławczych.
Ponadto Straż Graniczna skierowała do sądu wniosek o umieszczenie cudzoziemki w strzeżonym ośrodku na okres trzech miesięcy.
To sąd zdecyduje o ewentualnym zastosowaniu tego środka. Samo skierowanie wniosku nie oznacza jeszcze, że kobieta została umieszczona w ośrodku.
Czy można podróżować na cudzym paszporcie?
Paszport jest dokumentem tożsamości i podróży wydawanym konkretnej osobie. Nie można go legalnie kupić od innego człowieka i wykorzystywać jako własnego, nawet jeżeli dokument jest autentyczny.
Posługiwanie się cudzym dokumentem może prowadzić do odpowiedzialności karnej, szczególnie gdy służy wprowadzeniu funkcjonariuszy w błąd co do tożsamości podróżnego.
W przypadku utraty paszportu podczas pobytu za granicą należy skontaktować się z właściwą placówką dyplomatyczną lub konsularną swojego państwa. To odpowiednie organy mogą wydać dokument umożliwiający powrót lub dalszą podróż, jeśli spełnione zostaną wymagane warunki.
Zgubienie własnego paszportu nie uprawnia do korzystania z dokumentu wystawionego na inną osobę. Dotyczy to również sytuacji, gdy cudzy paszport został nabyty za pieniądze.
Lotnisko Chopina w Warszawie. Kontrola zakończyła się zatrzymaniem
Warszawskie Lotnisko Chopina obsługuje połączenia do wielu państw, w tym do Wielkiej Brytanii. Przy podróżach poza strefę Schengen funkcjonariusze Straży Granicznej przeprowadzają kontrole graniczne obejmujące między innymi weryfikację tożsamości oraz dokumentów podróżnych.
W opisywanym przypadku właśnie sprawdzenie paszportu ujawniło niezgodności, które uniemożliwiły kobiecie kontynuowanie podróży.
Nadwiślański Oddział Straży Granicznej poinformował o zatrzymaniu obywatelki Sri Lanki, ustaleniu braku dokumentów legalizujących jej pobyt oraz wydaniu decyzji zobowiązującej do powrotu.
Sprawa zakończyła się przerwaniem planowanego lotu do Londynu, zatrzymaniem podróżnej oraz trzyletnim zakazem ponownego wjazdu do Polski i pozostałych państw strefy Schengen.
Dalsze czynności będą dotyczyć między innymi realizacji decyzji powrotowej i rozpatrzenia przez sąd wniosku o umieszczenie kobiety w strzeżonym ośrodku.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.