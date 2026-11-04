Kupiłam w Action za 24,99 zł. Wygląda jak luksusowy zestaw z drogiej perfumerii
W Action pojawił się zestaw kosmetyków, który przyciąga uwagę eleganckim opakowaniem i wyjątkowo niską ceną. Granatowa kosmetyczka ze złotymi detalami oraz cztery produkty do pielęgnacji twarzy kosztują teraz zaledwie 24,99 zł. Kupiłam go i muszę przyznać, że na pierwszy rzut oka wygląda na znacznie droższy. Promocja obowiązuje tylko przez tydzień.
Wygląda na znacznie droższy. A kosztuje niecałe 25 zł
W sklepach Action można znaleźć nie tylko artykuły gospodarstwa domowego, dekoracje czy słodycze, ale również kosmetyki i gotowe zestawy pielęgnacyjne.
Jedna z aktualnych promocji szczególnie zwraca uwagę. Chodzi o czteroczęściowy zestaw do pielęgnacji twarzy marki Eliza Jones, sprzedawany w eleganckiej granatowej kosmetyczce.
Cena promocyjna wynosi zaledwie 24,99 zł. Wcześniej produkt kosztował 29,95 zł, co oznacza obniżkę o około 16 procent.
Zestaw kupiłam przede wszystkim dlatego, że wygląda znacznie drożej, niż wskazuje jego cena. Granatowe opakowania, złote wykończenia i dopasowana kolorystycznie kosmetyczka sprawiają wrażenie produktu z wyższej półki cenowej.
Oczywiście wygląd opakowania nie przesądza o jakości samych kosmetyków, ale pod względem prezentacji zestaw robi bardzo dobre pierwsze wrażenie.
Cztery kosmetyki i elegancka kosmetyczka. Co znajduje się w środku?
Zestaw Eliza Jones obejmuje cztery produkty przeznaczone do codziennej pielęgnacji twarzy.
W opakowaniu znajdują się:
- Żel oczyszczający do twarzy – przeznaczony do usuwania zanieczyszczeń.
- Serum do twarzy – produkt uzupełniający codzienną pielęgnację.
- Krem pod oczy – przeznaczony do pielęgnacji delikatnej skóry wokół oczu.
- Krem do twarzy – do codziennej pielęgnacji i nawilżania.
Dodatkowo wszystkie produkty można przechowywać w granatowej kosmetyczce zamykanej na zamek błyskawiczny.
Producent przedstawia zestaw jako kompletną, czteroetapową pielęgnację, obejmującą oczyszczanie, pielęgnację i nawilżanie skóry.
Kosmetyczka może przydać się również później, na przykład podczas podróży.
Taki zestaw można wręczyć na prezent
Dużą zaletą produktu jest jego wygląd.
Granat i złoto to połączenie kolorystyczne kojarzące się z eleganckimi zestawami prezentowymi. W tym przypadku wszystkie elementy utrzymano w podobnej stylistyce.
Całość sprzedawana jest również w ozdobnym pudełku, dzięki czemu zestaw można wręczyć jako drobny upominek bez konieczności kompletowania osobnych kosmetyków.
Za 24,99 zł otrzymujemy cztery produkty pielęgnacyjne, kosmetyczkę i opakowanie prezentowe.
To propozycja dla osób, które szukają niedrogiego prezentu albo chcą przetestować nowe kosmetyki bez wydawania dużej kwoty.
Warto jednak przed zakupem sprawdzić skład preparatów, szczególnie w przypadku skóry wrażliwej lub skłonnej do alergii.
Action obniżył cenę. Promocja tylko do 10 listopada
Zgodnie z ofertą sieci Action zestaw Eliza Jones został objęty promocją tygodnia.
Obowiązuje ona od 4 do 10 listopada 2026 roku.
Cena została obniżona z 29,95 zł do 24,99 zł, czyli o 4,96 zł.
Sieć podaje również cenę jednostkową wynoszącą 199,92 zł za litr, przeliczoną na łączną pojemność kosmetyków.
Dostępność produktu może różnić się między poszczególnymi sklepami, dlatego nie ma gwarancji, że zestaw będzie można kupić w każdej placówce przez cały okres promocji.
Co to oznacza dla Ciebie?
Jeżeli szukasz niedrogiego zestawu kosmetycznego, który prezentuje się elegancko, warto zwrócić uwagę na aktualną ofertę Action.
Za mniej niż 25 zł można kupić komplet czterech kosmetyków do twarzy wraz z kosmetyczką.
Największym atutem zestawu jest jego prezentacja w stosunku do ceny. Granatowo-złote opakowania sprawiają, że wygląda na produkt z droższej kategorii, choć kosztuje tyle co pojedyncze kosmetyki dostępne w wielu drogeriach.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.