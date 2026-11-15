Kupujesz mieszkanie? Fiskus może pobrać dodatkowe 6%. Sprawdź, kogo dotyczy przepis
Zakup kolejnego mieszkania może wiązać się z dodatkowym obciążeniem podatkowym. Przepisy przewidują szczególną stawkę podatku od czynności cywilnoprawnych wynoszącą 6 procent przy określonych transakcjach dotyczących szóstego i każdego kolejnego lokalu mieszkalnego. Nie oznacza to jednak, że każdy Polak kupujący szóste mieszkanie w dowolnym miejscu kraju automatycznie płaci dodatkowy podatek. Kluczowe jest między innymi to, czy lokale znajdują się w jednej inwestycji.
Rynek mieszkaniowy w Warszawie przyciąga zarówno osoby kupujące lokale na własne potrzeby, jak i inwestorów nabywających kilka nieruchomości. Przy planowaniu większych zakupów istotne mogą być nie tylko ceny mieszkań, ale również podatki związane z zawarciem umowy sprzedaży.
6 procent PCC. Kogo dotyczy?
Ministerstwo Finansów wskazuje, że szczególna stawka PCC w wysokości 6 procent może mieć zastosowanie przy sprzedaży szóstego i każdego kolejnego lokalu mieszkalnego albo udziału w takim lokalu w ramach tej samej inwestycji, jeżeli spełnione są ustawowe warunki.
Przepisy dotyczą określonych transakcji opodatkowanych VAT. Znaczenie ma również to, ile lokali lub udziałów w lokalach zostało już nabytych przez danego kupującego w odpowiedniej inwestycji.
Nie jest więc wystarczające samo ustalenie, że dana osoba posiada w sumie sześć mieszkań w różnych częściach Polski.
Ile może wynieść podatek?
Przy podstawie opodatkowania wynoszącej 700 tys. zł stawka 6 procent oznacza należność w wysokości 42 tys. zł. To znaczna kwota, dlatego przed transakcją obejmującą wiele mieszkań w jednej inwestycji warto dokładnie sprawdzić skutki podatkowe.
Przykład ma charakter ilustracyjny. Rzeczywista wysokość podatku zależy od konkretnej czynności i jej podstawy opodatkowania.
Czy stawka dotyczy każdego szóstego mieszkania?
Nie. Przepis został skonstruowany w sposób szczególny i odnosi się do określonych nabyć lokali w tej samej inwestycji. Osoba mająca kilka mieszkań nabytych w różnych miejscach i latach nie powinna zakładać automatycznie, że kolejny zakup będzie obciążony stawką 6 procent.
Przed podpisaniem aktu notarialnego należy jednak przeanalizować wszystkie elementy transakcji. Jeżeli kupujący dokonuje zakupów w ramach kilku umów, znaczenie mogą mieć także wcześniejsze nabycia z tej samej inwestycji.
Uwaga na współwłasność
Przepisy uwzględniają również sytuacje, w których lokal jest nabywany we współwłasności. Stawka szczególna może mieć zastosowanie także wtedy, gdy odpowiednie warunki spełnia jeden ze współkupujących.
Dlatego przy zakupach dokonywanych przez kilka osób, małżonków lub podmioty pozostające w różnych relacjach prawnych konieczna jest weryfikacja zasad dotyczących konkretnej umowy.
Co z podatkiem przy zakupie pierwszego mieszkania?
Odrębne przepisy przewidują również zwolnienie z PCC dla określonych zakupów pierwszego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego na rynku wtórnym, po spełnieniu ustawowych warunków.
Nie należy zatem mylić zwolnienia dla nabywców pierwszego mieszkania z podwyższoną stawką dotyczącą szczególnych zakupów wielu lokali w jednej inwestycji. Są to różne mechanizmy podatkowe.
Co to oznacza dla warszawskiego rynku mieszkaniowego?
W Warszawie realizowane są inwestycje obejmujące wiele lokali w jednym budynku lub zespole budynków. Przy zakupie pakietowym kilku mieszkań pod wynajem istotne może być ustalenie, czy konkretne lokale są częścią tej samej inwestycji i jak przedstawia się historia wcześniejszych nabyć.
To temat szczególnie ważny dla osób planujących znaczne inwestycje kapitałowe. Przed zawarciem umowy warto uzyskać wyjaśnienie skutków podatkowych od notariusza lub profesjonalnego doradcy podatkowego.
Nie każda inwestycja oznacza dodatkowy podatek
Stawka 6 procent PCC dotyczy szczególnych transakcji zakupu szóstego i kolejnych lokali mieszkalnych w ramach tej samej inwestycji, przy spełnieniu warunków przewidzianych ustawą. Nie jest to ogólny podatek nakładany na każdą osobę posiadającą sześć mieszkań.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.