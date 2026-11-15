Ten zapach obudzi całą rodzinę! Niedzielny kurczak z chrupiącą skórką i ziemniakami. Wszystko piecze się w jednym naczyniu
Wyobraź sobie niedzielne popołudnie. Z piekarnika wydobywa się zapach pieczonego czosnku, masła i rozmarynu. Kurczak ma złocistą, chrupiącą skórkę, a pod nią kryje się soczyste, delikatne mięso. Obok rumienią się ziemniaki, które przejmują smak przypraw i aromatycznego sosu z pieczenia. Najlepsze jest to, że cały obiad przygotujesz w jednym naczyniu, bez stosu garnków i wielogodzinnego stania przy kuchence. Ten przepis aż prosi się o rodzinny niedzielny stół.
Pieczony kurczak to jedna z najbardziej lubianych domowych potraw. Jest prosty, sycący i można go przygotować na wiele sposobów. Jednak różnica między przeciętnym pieczonym mięsem a naprawdę wyjątkowym obiadem tkwi w szczegółach. Odpowiednio osuszona skórka, pachnące masło czosnkowe i właściwa temperatura pieczenia mogą całkowicie odmienić efekt.
Dlaczego skórka wychodzi taka chrupiąca?
Sekret zaczyna się jeszcze przed włożeniem mięsa do piekarnika. Kurczaka trzeba dokładnie osuszyć papierowym ręcznikiem. Nadmiar wilgoci utrudnia rumienienie i powoduje, że skórka zamiast się przypiekać, zaczyna się gotować na parze.
W tym przepisie wykorzystujemy także masło czosnkowe z dodatkiem papryki, pieprzu, soku z cytryny i ziół. Część masła delikatnie rozprowadzamy pod skórą kurczaka, dzięki czemu mięso nabiera aromatu i pozostaje bardziej soczyste. Powierzchnię skóry smarujemy niewielką ilością oleju, który pomaga w jej równomiernym rumienieniu.
Składniki na 4–5 porcji
- 6–8 udek lub podudzi z kurczaka ze skórą, około 1,4–1,6 kg,
- 1,2 kg ziemniaków,
- 70 g miękkiego masła,
- 5 ząbków czosnku,
- 2 łyżki oleju,
- 1 cytryna,
- 1 łyżeczka słodkiej papryki,
- pół łyżeczki papryki wędzonej,
- 1 łyżeczka suszonego tymianku,
- 2 gałązki rozmarynu lub pół łyżeczki suszonego,
- 1 łyżeczka musztardy,
- sól i świeżo mielony pieprz,
- 100 ml wody lub bulionu.
Jak przygotować idealnego kurczaka? Krok po kroku
Krok 1. Rozgrzej piekarnik. Ustaw temperaturę 200 stopni Celsjusza, grzanie góra-dół. Przygotuj duże, najlepiej metalowe naczynie do pieczenia lub głęboką blachę. Ważne, aby mięso i ziemniaki nie były ułożone zbyt ciasno.
Krok 2. Przygotuj masło czosnkowe. Do miękkiego masła dodaj przeciśnięte ząbki czosnku, musztardę, słodką i wędzoną paprykę, tymianek, skórkę otartą z połowy cytryny oraz odrobinę soli i pieprzu. Wszystko dokładnie wymieszaj, aż powstanie jednolita, aromatyczna pasta.
Krok 3. Dopraw mięso. Kurczaka osusz papierowym ręcznikiem. Delikatnie odchyl skórę w miejscach, w których można to zrobić bez jej rozrywania, i wprowadź pod nią część masła czosnkowego. Pozostałym masłem posmaruj mięso od strony bez skóry, a wierzch skórki natrzyj cienką warstwą oleju, soli i pieprzu.
Krok 4. Przygotuj ziemniaki. Obrane ziemniaki pokrój w dość duże cząstki. Wymieszaj z odrobiną oleju, solą, pieprzem i rozmarynem. Rozłóż je w naczyniu, a następnie ułóż pomiędzy nimi kawałki kurczaka skórą do góry.
Krok 5. Dodaj cytrynę i płyn. Cytrynę pokrój w cząstki i ułóż między mięsem i ziemniakami. Na dno naczynia wlej około 100 ml wody lub bulionu, starając się nie polewać skóry kurczaka. Dzięki temu na początku pieczenia składniki nie będą przywierać do dna.
Krok 6. Piecz do złocistego koloru. Wstaw naczynie do rozgrzanego piekarnika i piecz bez przykrycia przez około 50–65 minut. W połowie pieczenia delikatnie przemieszaj ziemniaki, ale nie polewaj skóry kurczaka płynem z dna naczynia, jeśli zależy Ci na jej chrupkości.
Krok 7. Sprawdź mięso. Kurczak powinien osiągnąć temperaturę co najmniej 74 stopni Celsjusza w najgrubszej części mięsa, bez dotykania kości termometrem. Jeśli skórka potrzebuje dodatkowego zrumienienia, możesz na ostatnie kilka minut zwiększyć temperaturę do 220 stopni, pilnując, aby przyprawy się nie przypaliły.
Krok 8. Daj mu odpocząć. Po wyjęciu z piekarnika odczekaj około 5 minut przed podaniem. W tym czasie przygotuj surówkę albo sałatkę. Ziemniaki i kurczaka najlepiej podawać bezpośrednio z gorącego naczynia.
Największy błąd przy pieczeniu kurczaka. Wiele osób robi to odruchowo
Jednym z najczęstszych problemów jest układanie kawałków mięsa bardzo blisko siebie albo przykrywanie ich folią przez cały czas pieczenia. W takiej sytuacji powstaje dużo pary wodnej, która utrudnia uzyskanie złocistej, kruchej skórki. Jeżeli zależy Ci na rumianym efekcie, zapewnij składnikom trochę miejsca i piecz je bez przykrycia.
Równie ważne jest unikanie przesuszenia mięsa. Czas pieczenia zależy od wielkości kawałków oraz rodzaju piekarnika, dlatego najlepszą kontrolę daje termometr kuchenny. Nie warto wydłużać pieczenia wyłącznie po to, aby skórka była ciemniejsza.
Z czym podać niedzielnego kurczaka?
Najlepszy będzie kontrastowy, świeży dodatek. Do maślanego kurczaka i rumianych ziemniaków doskonale pasuje mizeria, surówka z białej kapusty albo sałata z sosem jogurtowym i koperkiem. Jeżeli lubisz bardziej tradycyjny obiad, możesz przygotować również buraczki na ciepło.
Warto też zebrać aromatyczne soki z dna naczynia i podać je w małej sosjerce. Jeśli sos jest zbyt tłusty, można oddzielić część tłuszczu przed podaniem.
Czy kurczaka można zamarynować wieczorem?
Tak, a nawet warto. Mięso można przygotować dzień wcześniej, natrzeć przyprawami oraz masłem czosnkowym i przechować pod przykryciem w lodówce. Przed pieczeniem należy wyjąć je tylko na czas potrzebny do przygotowania pozostałych składników. Nie zostawiaj surowego drobiu na blacie przez dłuższy czas.
Wcześniejsze doprawienie pomaga zbudować smak, ale chrupkość skórki nadal zależy od odpowiedniego osuszenia i pieczenia bez nadmiaru wilgoci.
Niedzielny obiad, przy którym wszyscy zbierają się przy stole
Ten przepis sprawdza się szczególnie wtedy, gdy chcesz przygotować efektowny rodzinny obiad bez skomplikowanych technik. Większość pracy wykonuje piekarnik, a kuchnia szybko wypełnia się zapachem czosnku, pieczonego mięsa, masła i ziół.
Złocista skórka, soczyste mięso i ziemniaki, które chłoną wszystkie aromaty – trudno o bardziej apetyczny niedzielny obiad. Najlepiej zrobić odrobinę więcej, bo takie ziemniaki wyjątkowo szybko znikają z naczynia.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.