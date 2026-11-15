Ostrzeżenie GIS. W popularnej wodzie mineralnej wykryto pleśń. Sprawdź butelkę, zanim się napijesz
Główny Inspektorat Sanitarny wydał ważne ostrzeżenie dla konsumentów. W jednej z partii popularnej wody mineralnej wykryto pleśń. Nieprawidłowości zostały potwierdzone podczas kontroli oraz badań laboratoryjnych. Producent rozpoczął wycofywanie zakwestionowanych butelek ze sprzedaży, a sanepid apeluje, aby nie spożywać wskazanej partii produktu. Woda mogła trafić do domów, dlatego warto sprawdzić oznaczenie na opakowaniu. Kluczowa jest jedna data: 29 lipca 2027 roku.
Woda mineralna to jeden z produktów, po które Polacy sięgają najczęściej. Kupujemy ją podczas codziennych zakupów, zabieramy do pracy, szkoły, samochodu i na trening. Zazwyczaj nie zastanawiamy się nad bezpieczeństwem fabrycznie zamkniętej butelki. Tymczasem najnowszy komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego pokazuje, dlaczego warto zwracać uwagę na oficjalne ostrzeżenia dotyczące żywności. Badania przeprowadzone po skardze konsumenckiej wykazały obecność pleśni w jednej partii naturalnej wody mineralnej Jurajska Sport. Służby sanitarne podjęły działania mające ograniczyć dostępność zakwestionowanego produktu na rynku.
GIS wykrył pleśń w wodzie mineralnej. Wszystko zaczęło się od skargi konsumenta
10 listopada 2026 roku Główny Inspektorat Sanitarny opublikował ostrzeżenie publiczne dotyczące stwierdzenia obecności pleśni w wodzie mineralnej. Z oficjalnego komunikatu wynika, że pierwszym sygnałem nieprawidłowości była skarga konsumencka dotycząca cech organoleptycznych produktu, czyli właściwości ocenianych między innymi za pomocą wzroku, smaku i zapachu.
Po otrzymaniu zgłoszenia organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej przeprowadziły kontrolę urzędową w zakładzie produkcyjnym. W jej trakcie potwierdzono obecność zanieczyszczeń fizycznych w jednej partii wody mineralnej.
Następnie przeprowadzono badania laboratoryjne, które wykazały, że w zakwestionowanym produkcie znajduje się pleśń. Wyniki stały się podstawą do opublikowania ostrzeżenia skierowanego do konsumentów oraz podjęcia działań związanych z wycofaniem partii z obrotu.
To ważne rozróżnienie: ostrzeżenie nie zostało oparte wyłącznie na podejrzeniach zgłaszającego. Obecność pleśni została potwierdzona w badaniach laboratoryjnych, o czym jednoznacznie poinformował GIS.
Tej wody nie należy pić. GIS podał dokładną nazwę i numer partii
Ostrzeżenie dotyczy konkretnego produktu, który można rozpoznać po nazwie, pojemności i oznaczeniu umieszczonym na opakowaniu.
- Nazwa: Naturalna Woda Mineralna Jurajska Sport.
- Rodzaj: niegazowana, średniozmineralizowana.
- Pojemność: 700 ml.
- Numer partii i data minimalnej trwałości: 29.07.2027.
- Producent: Jurajska Spółka Akcyjna, ul. Myszkowska 40, Postęp, 42-350 Koziegłowy.
Najważniejszym oznaczeniem jest data 29.07.2027, wskazana przez GIS jednocześnie jako numer partii i data minimalnej trwałości. Właśnie tę informację należy porównać z oznaczeniem znajdującym się na posiadanej butelce.
Jeżeli nazwa produktu, pojemność i wskazane oznaczenie są zgodne z komunikatem, wody nie należy spożywać. Dotyczy to również butelek fabrycznie zamkniętych, które nie wykazują widocznych oznak zanieczyszczenia.
Jednocześnie trzeba podkreślić, że ostrzeżenie obejmuje wskazaną partię, a nie wszystkie wody mineralne marki Jurajska. Nie ma podstaw, aby na podstawie tego komunikatu twierdzić, że każdy produkt tego producenta jest zanieczyszczony.
Producent rozpoczął wycofywanie. Sanepid monitoruje sytuację
Po wykryciu nieprawidłowości producent niezwłocznie rozpoczął procedurę wycofywania zakwestionowanej partii produktu z obrotu. Oznacza to działania zmierzające do usunięcia wskazanych butelek z dostępnej sprzedaży.
Jurajska S.A. podjęła również czynności mające doprowadzić do ustalenia źródła zanieczyszczenia. Na podstawie opublikowanego komunikatu nie można jeszcze wskazać, w którym dokładnie momencie procesu produkcji lub dystrybucji doszło do powstania problemu.
Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują przebieg wycofywania produktu z rynku. Jest to standardowy element postępowania w sytuacji, gdy żywność nie spełnia wymagań dotyczących jej bezpieczeństwa.
Warto jednak pamiętać, że wycofywanie produktu ze sklepów nie oznacza automatycznie, iż wszystkie wcześniej zakupione butelki zostały już zabezpieczone. Część z nich może nadal znajdować się w domach, samochodach lub miejscach pracy. Dlatego tak istotne jest poinformowanie konsumentów o dokładnym oznaczeniu zakwestionowanej partii.
Czy pleśń w wodzie jest niebezpieczna? Nie oceniaj produktu tylko po wyglądzie
Obecność pleśni w wodzie przeznaczonej do picia jest nieprawidłowością, która uzasadnia wycofanie produktu i ostrzeżenie konsumentów. Jednak rzeczywiste skutki zdrowotne zależą między innymi od rodzaju zanieczyszczenia, jego ilości oraz indywidualnej podatności osoby, która miałaby spożyć produkt.
GIS nie wskazał w komunikacie gatunku wykrytej pleśni ani nie podał, aby w badanej wodzie potwierdzono obecność konkretnych toksyn. Nie należy więc przypisywać temu przypadkowi nieudokumentowanych skutków zdrowotnych czy informować o zatruciach, których nie potwierdzono.
Najważniejsze jest przestrzeganie oficjalnego zalecenia: nie należy spożywać wody z partii objętej ostrzeżeniem. Nie powinno się również sprawdzać jej bezpieczeństwa poprzez próbowanie, wąchanie czy ocenianie przejrzystości.
Woda może wyglądać prawidłowo, a mimo to należeć do zakwestionowanej partii. Właśnie dlatego kluczowe znaczenie ma oznaczenie na opakowaniu, a nie subiektywna ocena jej wyglądu czy smaku.
Masz taką butelkę w domu? Zrób to, zanim ktoś się jej napije
Jeśli kupiłeś wodę Jurajska Sport, zacznij od sprawdzenia, czy jest to wariant niegazowany w butelce o pojemności 700 ml. Następnie odszukaj na opakowaniu numer partii i datę minimalnej trwałości.
Jeżeli widnieje tam oznaczenie 29.07.2027, nie pij wody i nie podawaj jej innym domownikom. Nie należy również używać jej do przygotowywania napojów czy posiłków.
Warto odłożyć butelkę w bezpieczne miejsce, aby nikt przypadkowo po nią nie sięgnął. Następnie można skontaktować się ze sprzedawcą, u którego dokonano zakupu, w celu uzyskania informacji o sposobie postępowania z produktem objętym wycofaniem oraz możliwości jego zwrotu.
Jeżeli produkt został zakupiony przez internet, pomocne może być sprawdzenie historii zamówień i skontaktowanie się z obsługą sklepu. Warto również zachować zdjęcie oznaczenia partii, szczególnie jeśli planujemy zgłosić problem sprzedawcy lub producentowi.
W przypadku wątpliwości co do identyfikacji produktu można zapoznać się z oficjalnym komunikatem GIS na stronie gov.pl. Zawiera on szczegółową nazwę, pojemność, numer partii oraz dane producenta.
Co zrobić, jeśli już wypiłeś tę wodę?
Osoba, która spożyła wodę z zakwestionowanej partii, nie powinna automatycznie zakładać, że doszło do zatrucia. Samo spożycie produktu objętego ostrzeżeniem nie oznacza, że u każdej osoby wystąpią objawy chorobowe.
Najważniejsze jest zaprzestanie dalszego spożywania produktu i obserwowanie samopoczucia. Jeśli pojawią się niepokojące dolegliwości, zwłaszcza nasilone wymioty, biegunka lub objawy odwodnienia, należy skontaktować się z lekarzem.
Szczególnej uwagi mogą wymagać małe dzieci, osoby starsze oraz osoby z osłabioną odpornością, u których niektóre problemy zdrowotne mogą przebiegać ciężej. W przypadku ciężkich objawów należy niezwłocznie skorzystać z pomocy medycznej.
Nie ma natomiast podstaw, aby samodzielnie przyjmować leki lub stosować niesprawdzone metody „odtruwania” tylko dlatego, że wypita woda mogła pochodzić z zakwestionowanej partii.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Ostrzeżenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego ma charakter ogólnopolski. Oznacza to, że mieszkańcy Warszawy i województwa mazowieckiego również powinni sprawdzić posiadane butelki, jeśli kupowali wodę Jurajska Sport w opisanym wariancie.
W stolicy wodę butelkowaną kupuje się nie tylko podczas dużych zakupów w supermarketach, ale również na stacjach benzynowych, w osiedlowych sklepach, kioskach i punktach gastronomicznych. Butelki o pojemności 700 ml są wygodne do zabrania do pracy, szkoły czy na trening, dlatego mogą być przechowywane także poza domem.
Nie ma jednak potwierdzonych informacji, że wskazana partia została sprzedana w konkretnych warszawskich sklepach lub dzielnicach. GIS nie opublikował w komunikacie szczegółowej listy placówek handlowych objętych dystrybucją. Nie należy więc przypisywać ostrzeżenia określonej sieci ani konkretnej lokalizacji bez dodatkowych danych.
Najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest indywidualne sprawdzenie produktu. Jeśli oznaczenie na butelce odpowiada informacjom z oficjalnego komunikatu, należy zastosować się do zaleceń inspekcji sanitarnej niezależnie od tego, gdzie dokonano zakupu.
Dotyczy to również właścicieli małych sklepów i punktów usługowych na Mazowszu. Przedsiębiorcy posiadający produkt z objętej ostrzeżeniem partii powinni sprawdzić komunikaty otrzymane od dostawców oraz realizować procedurę wycofania zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa żywności.
Jak sprawdzić ostrzeżenia GIS? Warto znać oficjalną stronę
Główny Inspektorat Sanitarny regularnie publikuje ostrzeżenia dotyczące żywności i produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Komunikaty pojawiają się między innymi wtedy, gdy w produkcie wykryto zanieczyszczenia, niedozwolone składniki albo inne nieprawidłowości wymagające poinformowania konsumentów.
Oficjalne ostrzeżenia dostępne są na stronie gov.pl w zakładce Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Warto sprawdzać przede wszystkim nazwę produktu, numer partii, datę minimalnej trwałości oraz zalecenia dotyczące dalszego postępowania.
Istotne jest także odróżnienie wycofania jednej partii od wycofania całej marki. Jeśli komunikat dotyczy konkretnego oznaczenia, nie należy automatycznie zakładać, że wszystkie inne produkty tego samego producenta są niebezpieczne.
Informacje o wycofaniach warto przekazywać bliskim, szczególnie osobom starszym, które mogą nie korzystać regularnie z internetu. Najlepiej podawać im konkretne dane produktu, aby mogli bez problemu sprawdzić opakowanie.
GIS apeluje do konsumentów. Jedna data ma kluczowe znaczenie
Ostrzeżenie z 10 listopada dotyczy Naturalnej Wody Mineralnej Jurajska Sport, niegazowanej, średniozmineralizowanej, w butelkach 700 ml, oznaczonej numerem partii i datą minimalnej trwałości 29.07.2027.
Badania laboratoryjne potwierdziły obecność pleśni w tej partii. Producent rozpoczął wycofywanie jej z obrotu, a Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje przebieg tego procesu.
Najważniejsze: jeśli masz w domu butelkę Jurajska Sport 700 ml z oznaczeniem 29.07.2027, nie pij tej wody. Sprawdź również butelki przechowywane w samochodzie, torbie sportowej lub miejscu pracy. Ostrzeżenie dotyczy wskazanej partii, a nie wszystkich produktów marki Jurajska.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.