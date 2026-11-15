Rodzice przelewają dzieciom pieniądze. Jeden niedopełniony obowiązek może oznaczać kontrolę i karę
Przelew od rodziców na zakup mieszkania, samochodu albo remont domu może być całkowicie zwolniony z podatku. Trzeba jednak pamiętać o określonych formalnościach. Jeżeli darowizna przekracza ustawowy limit, niedopełnienie obowiązku zgłoszenia lub niewłaściwe udokumentowanie przekazania pieniędzy może oznaczać utratę prawa do pełnego zwolnienia. W 2026 roku ważną kwotą pozostaje 36 120 zł, a w wielu przypadkach kluczowy jest termin sześciu miesięcy.
Rodzice często pomagają dorosłym dzieciom w finansowaniu pierwszego mieszkania, ślubu, remontu albo rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przekazywanie pieniędzy w najbliższej rodzinie wydaje się czymś naturalnym, dlatego nie każdy zastanawia się nad formalnościami podatkowymi. Tymczasem przepisy rozróżniają zwykłe przekazanie środków, darowiznę oraz sytuacje, w których pieniądze są udostępniane na podstawie pożyczki. Każda z tych czynności może mieć inne konsekwencje.
36 120 zł. To ważny próg przy darowiźnie
Rodzice i dzieci należą do najbliższej rodziny, dla której przepisy przewidują możliwość pełnego zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Jeżeli jednak wartość nabyć od tej samej osoby przekracza 36 120 zł w okresie uwzględnianym przez ustawę, skorzystanie z pełnego zwolnienia wymaga zasadniczo spełnienia dodatkowych warunków.
Przy ustalaniu progu znaczenie mają wcześniejsze nabycia od tej samej osoby, zgodnie z ustawowymi zasadami sumowania darowizn z okresu pięciu lat. Nie należy więc zakładać, że każda kolejna wpłata w wysokości poniżej 36 120 zł automatycznie nie podlega żadnym formalnościom.
Masz sześć miesięcy na zgłoszenie
W przypadku darowizny wymagającej zgłoszenia osoba obdarowana zasadniczo ma sześć miesięcy na złożenie formularza SD-Z2 we właściwym urzędzie skarbowym. Można go złożyć również elektronicznie. Termin powinien być liczony zgodnie z zasadami obowiązującymi dla konkretnej darowizny.
Istnieją wyjątki od obowiązku składania formularza, między innymi związane z wartością nabycia oraz odpowiednią formą notarialną czynności. W przypadku zwykłych rodzinnych przelewów najczęściej najbezpieczniejsze jest jednak sprawdzenie warunków zwolnienia przed przekazaniem większej kwoty.
Sam przelew może nie wystarczyć
Przy darowiźnie pieniędzy na rzecz osoby z najbliższej rodziny, jeżeli do uzyskania zwolnienia konieczne jest spełnienie warunków ustawowych, ważne jest udokumentowanie przekazania środków na rachunek bankowy, rachunek w SKOK albo przekazem pocztowym. To istotne zwłaszcza wtedy, gdy pieniądze są wręczane w gotówce.
Warto zadbać o czytelny tytuł przelewu i zachowanie potwierdzenia. Dokumentacja powinna umożliwiać ustalenie, kto przekazał pieniądze, komu i w jakiej wysokości. Nie należy zakładać, że sam fakt pokrewieństwa wystarczy do zwolnienia niezależnie od sposobu przekazania środków.
Co jeśli zapomnisz zgłosić darowiznę?
Brak terminowego zgłoszenia lub udokumentowania przekazania pieniędzy może oznaczać utratę prawa do zwolnienia przewidzianego dla najbliższej rodziny. Darowizna może wtedy podlegać opodatkowaniu według zasad właściwych dla pierwszej grupy podatkowej. W szczególnych przypadkach ujawnienia nieopodatkowanego nabycia podczas czynności organu podatkowego mogą mieć zastosowanie odrębne sankcyjne zasady opodatkowania.
Nie każda pomyłka oznacza jednak automatycznie naliczenie podatku w tej samej wysokości. Znaczenie mają data, wartość darowizny, dokumentacja i okoliczności sprawy. W razie wątpliwości warto skonsultować się z właściwym urzędem skarbowym.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
To szczególnie praktyczny temat dla rodzin pomagających dzieciom w zakupie nieruchomości w Warszawie i podwarszawskich gminach. Przy wysokich cenach mieszkań rodzice często przekazują znaczne kwoty na wkład własny. Jeżeli środki stanowią darowiznę, należy sprawdzić obowiązki podatkowe niezależnie od tego, czy pieniądze zostały przeznaczone na mieszkanie, remont czy inne potrzeby.
Warto też pamiętać, że darowizna od matki i darowizna od ojca są co do zasady odrębnymi nabyciami. Przy większych przekazaniach pieniężnych najlepiej zadbać o jasne określenie darczyńcy i dokumentację przepływu środków.
Rodzinna pomoc finansowa może być w pełni zwolniona z podatku, ale większe darowizny wymagają szczególnej uwagi. Sprawdź próg 36 120 zł, zasady sumowania wcześniejszych darowizn, sześciomiesięczny termin SD-Z2 oraz sposób udokumentowania przekazania pieniędzy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.