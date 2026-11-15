Pożyczyłeś pieniądze od znajomego? Skarbówka może naliczyć nawet 20% podatku
Prywatna pożyczka nie zawsze jest neutralna podatkowo. W określonych przypadkach pożyczkobiorca ma obowiązek zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, którego podstawowa stawka wynosi 0,5 procent. Przepisy przewidują jednak znacznie wyższą, sankcyjną stawkę wynoszącą aż 20 procent. Może ona mieć zastosowanie w szczególnych sytuacjach, kiedy podatnik powołuje się na nieopodatkowaną pożyczkę podczas czynności prowadzonych przez organ podatkowy. To ważna informacja dla osób, które pożyczają większe kwoty od znajomych lub rodziny.
Pożyczanie pieniędzy między osobami prywatnymi jest powszechne. Znajomy pomaga sfinansować zakup samochodu, rodzice udostępniają środki na wkład własny, a członek rodziny pożycza pieniądze na remont. Nie każda taka transakcja wymaga podatku, ale jej skutki prawne mogą być istotne, szczególnie gdy kwota jest wysoka.
Standardowa stawka PCC to 0,5 procent
Zgodnie z przepisami dotyczącymi podatku od czynności cywilnoprawnych umowy pożyczki pieniędzy mogą podlegać opodatkowaniu stawką 0,5 procent. Przy pożyczce wynoszącej 50 tys. zł oznaczałoby to podatek w wysokości 250 zł, o ile dana umowa podlega PCC i nie ma zastosowania odpowiednie zwolnienie.
Podatnikiem jest zasadniczo osoba otrzymująca pożyczkę. W typowej sytuacji objętej obowiązkiem podatkowym należy w terminie 14 dni złożyć deklarację PCC-3 oraz zapłacić należność.
Kiedy pojawia się stawka 20 procent?
Ministerstwo Finansów wskazuje, że sankcyjna stawka 20 procent może być stosowana w określonych sytuacjach, gdy podatnik powołuje się na fakt zawarcia umowy pożyczki podczas czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego lub kontroli celno-skarbowej, a należny podatek nie został zapłacony.
Odrębna sytuacja dotyczy niektórych pożyczek w najbliższej rodzinie, kiedy podatnik powołuje się na zwolnienie, lecz nie potrafi udokumentować przekazania pieniędzy w wymagany ustawą sposób.
Nie oznacza to jednak, że każdy brak zgłoszenia prywatnej pożyczki automatycznie powoduje naliczenie 20 procent. Konieczne jest wystąpienie konkretnych przesłanek ustawowych.
Pożyczka od rodziców. Jest ważne zwolnienie
W najbliższej rodzinie można korzystać z korzystnych zasad dotyczących pożyczek. Przy spełnieniu określonych warunków przewidziano możliwość zwolnienia z PCC również dla znacznych kwot.
W przypadku pożyczek przekraczających ustawowy próg szczególne znaczenie ma złożenie odpowiedniej deklaracji w terminie 14 dni oraz udokumentowanie otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy, rachunek w SKOK albo przekazem pocztowym.
Nie należy mylić tych zasad z opodatkowaniem darowizn. Pożyczka i darowizna mają odmienny charakter prawny oraz podlegają różnym regułom podatkowym.
Mała pożyczka od znajomego. Czy trzeba płacić?
Ustawa przewiduje zwolnienie dla określonych pożyczek między osobami nienależącymi do najbliższej rodziny, jeżeli kwota pożyczki nie przekracza 1000 zł. Przy większych sumach należy sprawdzić, czy transakcja podlega opodatkowaniu.
Warto także pamiętać, że inne zasady mogą dotyczyć pożyczek otrzymywanych od przedsiębiorców albo w związku z czynnościami objętymi podatkiem VAT.
Co zrobić przed przyjęciem pieniędzy?
Przy większej pożyczce najlepiej sporządzić pisemną umowę wskazującą strony, kwotę, termin zwrotu i pozostałe istotne warunki. Należy również zachować potwierdzenie przelewu oraz zweryfikować, czy i kiedy powstaje obowiązek złożenia PCC-3.
Dokumentowanie przepływu pieniędzy jest szczególnie ważne wtedy, gdy pożyczka ma być wykorzystana na zakup samochodu lub mieszkania. Pozwala później wykazać źródło środków, gdy pojawią się pytania dotyczące finansowania transakcji.
Co to oznacza dla mieszkańców Warszawy i Mazowsza?
Przy wysokich cenach nieruchomości w Warszawie prywatne pożyczki mogą opiewać na znaczące kwoty. Mieszkańcy stolicy często korzystają ze wsparcia rodziny przy finansowaniu wkładu własnego albo remontu. Warto z wyprzedzeniem ustalić, czy przekazywane pieniądze stanowią darowiznę, czy rzeczywistą pożyczkę.
Nie należy wpisywać w umowie jednej nazwy czynności, jeśli strony w rzeczywistości ustaliły coś innego. Charakter prawny transakcji powinien odpowiadać rzeczywistemu zamiarowi stron i sposobowi jej wykonania.
20 procent to sankcja, a nie zwykły podatek
Podstawowa stawka PCC od pożyczki wynosi 0,5 procent, natomiast stawka 20 procent ma charakter szczególny i znajduje zastosowanie tylko w ustawowo wskazanych sytuacjach. Przed przyjęciem większej kwoty warto sprawdzić zwolnienia, zadbać o umowę i zachować dokumentację przelewu.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.