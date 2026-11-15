Masz dom jednorodzinny? Wielkie kontrole. Mogą zapukać do twoich drzwi
Właściciele domów jednorodzinnych mają obowiązek zapewnienia regularnych kontroli określonych instalacji. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomniał, że przeglądy nie dotyczą wyłącznie bloków, biurowców czy dużych budynków. W domach jednorodzinnych należy co najmniej raz w roku kontrolować między innymi instalacje gazowe i przewody kominowe, zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego. W przypadku kontroli kominiarskich obowiązuje również elektroniczny protokół sporządzany w systemie CEEB.
23 października 2026 roku GUNB opublikował komunikat dotyczący bezpieczeństwa domów jednorodzinnych. Urząd zwrócił uwagę, że obowiązek utrzymywania budynku w odpowiednim stanie technicznym spoczywa na jego właścicielu lub zarządcy. Jednocześnie fakt, że dom jednorodzinny nie wymaga prowadzenia książki obiektu budowlanego w takim samym zakresie jak wiele innych budynków, nie oznacza zwolnienia z obowiązkowych przeglądów.
Jakie kontrole trzeba wykonać co roku?
Prawo budowlane przewiduje coroczne sprawdzanie stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, a także instalacji gazowych i przewodów kominowych: dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych. Zakres konkretnej kontroli wynika z wyposażenia budynku i obowiązujących przepisów.
Przeglądy mają służyć wykrywaniu uszkodzeń, nieszczelności oraz innych nieprawidłowości mogących zagrażać zdrowiu i życiu mieszkańców. Ma to szczególne znaczenie przed sezonem intensywnego ogrzewania, gdy urządzenia grzewcze i instalacje pracują częściej.
CEEB i elektroniczny protokół kominiarski
Od 18 września 2023 roku protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych sporządza się elektronicznie z wykorzystaniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Oznacza to, że sama ustna informacja o sprawdzeniu przewodów nie zastępuje wymaganej dokumentacji.
Właściciel powinien zadbać o wykonanie kontroli przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami oraz możliwość zweryfikowania dokumentacji. Warto pamiętać, że sprawdzenie i czyszczenie przewodów kominowych to czynności, które mogą podlegać różnym wymaganiom i nie zawsze wzajemnie się zastępują.
Czy kontrola musi odbywać się dokładnie po 365 dniach?
GUNB wyjaśnia, że coroczną kontrolę okresową można przeprowadzić w dowolnym terminie roku kalendarzowego. Nie musi ona przypadać dokładnie po upływie dwunastu miesięcy od poprzedniej. Ważne jest zapewnienie jej wykonania w każdym roku kalendarzowym, zgodnie z odpowiednimi przepisami.
Inne zasady dotyczą przeglądów pięcioletnich, które powinny odbywać się z zachowaniem wymaganej maksymalnej przerwy. Należy więc sprawdzać zarówno zakres, jak i częstotliwość poszczególnych kontroli.
Co grozi za zaniedbanie?
Niewykonywanie wymaganych kontroli może prowadzić do odpowiedzialności przewidzianej w Prawie budowlanym, a przede wszystkim do poważnego ryzyka dla bezpieczeństwa mieszkańców. Nie należy jednak przedstawiać każdej sytuacji jako automatycznego nałożenia jednej, stałej kary. Znaczenie mają rodzaj naruszenia, ustalenia organu i właściwa podstawa prawna.
W razie wykrycia nieprawidłowości właściciel powinien zadbać o ich usunięcie. Szczególnie pilne są usterki związane z ryzykiem ulatniania się gazu, zatrucia tlenkiem węgla albo pożaru.
Co to oznacza dla właścicieli domów w Warszawie i na Mazowszu?
Obowiązki dotyczą również budynków jednorodzinnych w warszawskich dzielnicach o zabudowie domowej, takich jak Wawer, Wesoła, Białołęka czy Ursynów, a także domów w podwarszawskich gminach. Nie ma podstaw, by twierdzić, że w tych miejscach rozpoczęto właśnie masowe kontrole urzędowe. Chodzi o ogólnokrajowy obowiązek właścicieli i zarządców.
Przed zamówieniem usługi należy sprawdzić kwalifikacje osoby wykonującej przegląd. Dobrym rozwiązaniem jest również przechowywanie dokumentacji kontroli oraz terminowe reagowanie na wskazane usterki.
Jeżeli jesteś właścicielem domu, sprawdź, czy w 2026 roku wykonano wymagane przeglądy instalacji gazowej i przewodów kominowych. W przypadku kontroli kominiarskiej istotny jest również elektroniczny protokół w systemie CEEB.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.