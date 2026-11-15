Masz dom jednorodzinny? Wielkie kontrole. Mogą zapukać do twoich drzwi

15 listopada 2026 07:52 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Właściciele domów jednorodzinnych mają obowiązek zapewnienia regularnych kontroli określonych instalacji. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego przypomniał, że przeglądy nie dotyczą wyłącznie bloków, biurowców czy dużych budynków. W domach jednorodzinnych należy co najmniej raz w roku kontrolować między innymi instalacje gazowe i przewody kominowe, zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego. W przypadku kontroli kominiarskich obowiązuje również elektroniczny protokół sporządzany w systemie CEEB.

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Fot. Warszawa w Pigułce

23 października 2026 roku GUNB opublikował komunikat dotyczący bezpieczeństwa domów jednorodzinnych. Urząd zwrócił uwagę, że obowiązek utrzymywania budynku w odpowiednim stanie technicznym spoczywa na jego właścicielu lub zarządcy. Jednocześnie fakt, że dom jednorodzinny nie wymaga prowadzenia książki obiektu budowlanego w takim samym zakresie jak wiele innych budynków, nie oznacza zwolnienia z obowiązkowych przeglądów.

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Jakie kontrole trzeba wykonać co roku?

Prawo budowlane przewiduje coroczne sprawdzanie stanu technicznego instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska, a także instalacji gazowych i przewodów kominowych: dymowych, spalinowych oraz wentylacyjnych. Zakres konkretnej kontroli wynika z wyposażenia budynku i obowiązujących przepisów.

Przeglądy mają służyć wykrywaniu uszkodzeń, nieszczelności oraz innych nieprawidłowości mogących zagrażać zdrowiu i życiu mieszkańców. Ma to szczególne znaczenie przed sezonem intensywnego ogrzewania, gdy urządzenia grzewcze i instalacje pracują częściej.

CEEB i elektroniczny protokół kominiarski

Od 18 września 2023 roku protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych sporządza się elektronicznie z wykorzystaniem Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Oznacza to, że sama ustna informacja o sprawdzeniu przewodów nie zastępuje wymaganej dokumentacji.

Właściciel powinien zadbać o wykonanie kontroli przez osobę z odpowiednimi uprawnieniami oraz możliwość zweryfikowania dokumentacji. Warto pamiętać, że sprawdzenie i czyszczenie przewodów kominowych to czynności, które mogą podlegać różnym wymaganiom i nie zawsze wzajemnie się zastępują.

Czy kontrola musi odbywać się dokładnie po 365 dniach?

GUNB wyjaśnia, że coroczną kontrolę okresową można przeprowadzić w dowolnym terminie roku kalendarzowego. Nie musi ona przypadać dokładnie po upływie dwunastu miesięcy od poprzedniej. Ważne jest zapewnienie jej wykonania w każdym roku kalendarzowym, zgodnie z odpowiednimi przepisami.

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Inne zasady dotyczą przeglądów pięcioletnich, które powinny odbywać się z zachowaniem wymaganej maksymalnej przerwy. Należy więc sprawdzać zarówno zakres, jak i częstotliwość poszczególnych kontroli.

Co grozi za zaniedbanie?

Niewykonywanie wymaganych kontroli może prowadzić do odpowiedzialności przewidzianej w Prawie budowlanym, a przede wszystkim do poważnego ryzyka dla bezpieczeństwa mieszkańców. Nie należy jednak przedstawiać każdej sytuacji jako automatycznego nałożenia jednej, stałej kary. Znaczenie mają rodzaj naruszenia, ustalenia organu i właściwa podstawa prawna.

W razie wykrycia nieprawidłowości właściciel powinien zadbać o ich usunięcie. Szczególnie pilne są usterki związane z ryzykiem ulatniania się gazu, zatrucia tlenkiem węgla albo pożaru.

Co to oznacza dla właścicieli domów w Warszawie i na Mazowszu?

Obowiązki dotyczą również budynków jednorodzinnych w warszawskich dzielnicach o zabudowie domowej, takich jak Wawer, Wesoła, Białołęka czy Ursynów, a także domów w podwarszawskich gminach. Nie ma podstaw, by twierdzić, że w tych miejscach rozpoczęto właśnie masowe kontrole urzędowe. Chodzi o ogólnokrajowy obowiązek właścicieli i zarządców.

Przed zamówieniem usługi należy sprawdzić kwalifikacje osoby wykonującej przegląd. Dobrym rozwiązaniem jest również przechowywanie dokumentacji kontroli oraz terminowe reagowanie na wskazane usterki.

Jeżeli jesteś właścicielem domu, sprawdź, czy w 2026 roku wykonano wymagane przeglądy instalacji gazowej i przewodów kominowych. W przypadku kontroli kominiarskiej istotny jest również elektroniczny protokół w systemie CEEB.

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